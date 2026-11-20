ไฟไหม้รัฐสภา ปลั๊กพ่วงหน้าฟู้ดคอร์ทชั้น B2 ควันโขมง ตำรวจสภาดับวุ่น
เมื่อ 19 พฤศจิกายน ตำรวจรัฐสภาฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรใช้ถังดับเพลิงฉีดสกัดไฟที่ลุกขึ้นจากปลั๊กไฟพ่วงบริเวณหน้าฟู้ดคอร์ท ชั้น B2 ของอาคารรัฐสภา เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เพลิงสงบลงในเวลาไม่นาน ไม่ลุกลามไปยังส่วนอื่นของอาคาร ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
สำหรับลำดับเหตุการณ์ ช่วงเวลาประมาณ 09.00 น. มีควันลอยออกมาจากปลั๊กไฟพ่วงตรงจุดดังกล่าว พร้อมมีไฟลุกขึ้นที่ตัวปลั๊ก ตำรวจรัฐสภาที่ประจำการอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุจึงรีบเข้าไปฉีดถังดับเพลิงทันที ทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้ก่อนไฟจะลามไปถึงร้านค้าหรือพื้นที่โดยรอบ
ส่วนต้นเหตุของไฟ ผลการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือการใช้กระแสไฟเกินกำลังของปลั๊กพ่วง ซึ่งเป็นปลั๊กที่จ่ายไฟให้ร้านค้าที่ขายของอยู่ในบริเวณนั้น อย่างไรก็ตาม สาเหตุนี้ยังเป็นเพียงการประเมินในขั้นแรก ยังต้องรอผลสรุปอย่างเป็นทางการ
หลังเพลิงสงบ ช่างจากบริษัท ไซเท็ม (SITEM) เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยของพื้นที่ทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ ก่อนยืนยันว่าระบบไฟฟ้าในบริเวณนั้นอยู่ในสภาพปลอดภัย
เหตุครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่อาคารรัฐสภาเกิดเหตุไฟไหม้ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 เคยเกิดไฟไหม้ถังขยะในพื้นที่พักผ่อนชั้น 4 ฝั่งวุฒิสภา ระบบสปริงเกลอร์อัตโนมัติทำงานจนควบคุมไฟไว้ได้ ครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าต้นเหตุคือก้นบุหรี่ที่ถูกทิ้งลงถังขยะ ทั้งที่รัฐสภาประกาศเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100%
นอกจากนี้ เมื่อเดือนกันยายน 2569 ฝ้าเพดานบริเวณห้องอาหารของรัฐสภาเคยร่วงลงมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าเกิดจากความชื้นจากท่อเครื่องปรับอากาศ ส่วนโครงสร้างหลักของอาคารยังแข็งแรง
ทั้งนี้ ฟู้ดคอร์ทชั้น B2 เป็นจุดที่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้สื่อข่าว และผู้มาติดต่อรัฐสภาใช้บริการทุกวัน ส่วนสาเหตุของไฟที่แน่ชัดยังต้องรอสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งอย่างเป็นทางการ
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