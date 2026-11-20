อันดับโลก ทีมชาติไทย ฟีฟ่าแรงกิ้ง พ.ย. 69 ดีสุดรอบ 20 ปี หลังซิวคิงส์คัพ
ทีมชาติไทย หรือทัพช้างศึก ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 90 ของโลกในการจัดอันดับฟีฟ่าแรงกิ้งฟุตบอลชาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2569 สูงขึ้นจากเดือนก่อน 3 อันดับ นับเป็นอันดับดีที่สุดของทีมชาติไทยในรอบ 20 ปี ย้อนไปตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 หลังเพิ่งคว้าแชมป์ฟุตบอลคิงส์คัพ ครั้งที่ 52 มาได้เมื่อต้นสัปดาห์
สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ประกาศอันดับชุดนี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ทีมชาติไทยมีคะแนนสะสม 1,257.91 คะแนน อยู่อันดับ 13 ของทวีปเอเชีย ยังรั้งตำแหน่งทีมอันดับ 1 ของอาเซียนไว้ได้ ส่วนการจัดอันดับรอบก่อนหน้าเมื่อเดือนตุลาคม 2569 ไทยอยู่ที่อันดับ 93 ของโลก
ที่มาของการขยับอันดับครั้งนี้คือผลงาน 2 นัดในศึกคิงส์คัพ ครั้งที่ 52 เริ่มจากรอบรองชนะเลิศที่ไทยถล่มบรูไน 6-0 ก่อนเข้าไปพบทาจิกิสถาน ทีมอันดับ 100 ของโลกในเวลานั้น ในนัดชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ที่สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ในเกมนัดชิง ศุภโชค สารชาติ เปิดสกอร์ให้ไทยในนาทีที่ 40 ก่อนที่ธีรศักดิ์ เผยพิมาย จะยิงเพิ่มอีก 2 ประตูในนาทีที่ 49 และ 75 พาทีมชาติไทยชนะ 3-0 คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่ 17
หากมองภาพรวมของตารางอันดับโลกเดือนนี้ สเปนยังครองอันดับ 1 ด้วยคะแนน 2,004.48 คะแนน นำอาร์เจนตินาที่อยู่อันดับ 2 อยู่ 38.35 คะแนน ขณะที่ญี่ปุ่นเป็นทีมอันดับ 1 ของเอเชีย อยู่อันดับ 17 ของโลกด้วยคะแนน 1,684.61 คะแนน
สำหรับโปรแกรมต่อไป ทัพช้างศึกภายใต้การคุมทีมของแอนโธนี ฮัดสัน จะกลับมาเก็บตัวอีกครั้งในช่วงฟีฟ่าเดย์ ระหว่างวันที่ 22-30 มีนาคม 2570 วางแผนลงเตะอุ่นเครื่อง 2 นัด แต่ยังไม่มีการยืนยันชื่อคู่แข่งอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะแจ้งแผนการเตรียมทีมชุดใหญ่ให้ทราบอีกครั้ง แฟนบอลติดตามรายละเอียดได้ผ่านช่องทางทางการของสมาคมฯ ส่วนอันดับฟีฟ่าแรงกิ้งรอบถัดไปตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ทางการของฟีฟ่า
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