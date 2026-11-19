สรุป 16 ทีมสุดท้าย บอล 7 สี 2569 วัดสุทธิเขี่ยแชมป์เก่าร่วง เช็กโปรแกรมรอบต่อไป
สรุป 16 ทีมสุดท้าย ฟุตบอล 7 สี 2569 การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2026 ได้ครบทั้ง 16 โรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้ว หลังจบการแข่งขันรอบ 32 ทีมสุดท้าย ระหว่างวันที่ 18 ถึง 19 พฤศจิกายน 2569 โดยมีทั้งอัสสัมชัญธนบุรี อัสสัมชัญ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และเทพศิรินทร์ ผ่านเข้ารอบ ขณะที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท แชมป์เก่าปี 2568 ตกรอบหลังแพ้วัดสุทธิวราราม 3-10
สำหรับการแข่งขันรอบ 32 ทีมสุดท้าย ใช้ระบบแพ้คัดออก แบ่งแข่งขันวันละ 8 คู่ รวม 16 คู่ ทีมชนะทั้ง 16 โรงเรียนจะผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย ซึ่งมีกำหนดแข่งขันวันที่ 20 และ 21 พฤศจิกายน 2569 เพื่อคัดเลือก 8 ทีมเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ
ผลการแข่งขันวันที่ 18 พฤศจิกายน ได้ 8 โรงเรียนผ่านเข้ารอบ ได้แก่ อัสสัมชัญธนบุรี, ขัติยะวงษา, อัสสัมชัญ, ภัทรบพิตร, ท่าข้ามพิทยาคม, กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, อัสสัมชัญศรีราชา และวชิราลัย
อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้ารอบหลังเอาชนะร่มไทรวิทยา ขณะที่ขัติยะวงษาจากจังหวัดร้อยเอ็ด ต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษ หลังเสมอทหารอากาศอนุสรณ์ 3-3 ในเวลาแข่งขัน ส่วนอัสสัมชัญเอาชนะกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 6-1 และภัทรบพิตรจากจังหวัดบุรีรัมย์ ชนะกีฬาเทศบาลนครนครปฐม 7-1
อีก 4 โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบในวันเดียวกัน ประกอบด้วย ท่าข้ามพิทยาคม ที่ดวลจุดโทษชนะปทุมคงคา หลังเสมอกัน 3-3, กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชนะสวนป่าเขาชะอางค์ 2-1, อัสสัมชัญศรีราชา ชนะราชวินิตบางเขน 5-2 และวชิราลัยจากจังหวัดเชียงใหม่ เอาชนะโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 10-5
ส่วนการแข่งขันวันที่ 19 พฤศจิกายน ได้อีก 8 โรงเรียนผ่านเข้ารอบ ได้แก่ วัดสุทธิวราราม, วิชูทิศ, เทพศิรินทร์, ศีขรภูมิพิสัย, พระแม่มารีสาทร, กันทรารมณ์, บางลายพิทยาคม และมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คู่ที่ได้รับความสนใจเป็นการพบกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท แชมป์เก่าปี 2568 กับวัดสุทธิวราราม ก่อนที่วัดสุทธิวรารามจะเอาชนะไป 10-3 ทำให้แชมป์เก่าต้องยุติเส้นทางไว้เพียงรอบ 32 ทีมสุดท้าย
ขณะที่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้การคุมทีมของอาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ แพ้ศีขรภูมิพิสัยจากจังหวัดสุรินทร์ 5-8 ส่งผลให้ศีขรภูมิพิสัยผ่านเข้ารอบต่อไป
ด้านวิชูทิศเอาชนะสวนกุหลาบวิทยาลัย 9-2 ส่วนเทพศิรินทร์เอาชนะหัวถนนวิทยา 7-1 และกันทรารมณ์จากจังหวัดศรีสะเกษ ถล่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 8-0
สำหรับพระแม่มารีสาทรผ่านเข้ารอบด้วยการดวลจุดโทษชนะสุรวิทยาคาร หลังเสมอกันในเวลาแข่งขัน 4-4 ขณะที่บางลายพิทยาคมเอาชนะสุรศักดิ์มนตรีด้วยการยิงจุดโทษ หลังเสมอกัน 1-1 เช่นเดียวกับมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ที่เอาชนะกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ด้วยการยิงจุดโทษ หลังเสมอในเวลาแข่งขัน 2-2
การแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้าย วันที่ 20 พฤศจิกายน มีโปรแกรมลงสนาม 4 คู่ ประกอบด้วย
- อัสสัมชัญธนบุรี พบ ขัติยะวงษา
- อัสสัมชัญ พบ ภัทรบพิตร
- ท่าข้ามพิทยาคม พบ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- อัสสัมชัญศรีราชา พบ วชิราลัย
การแข่งขันวันที่ 20 พฤศจิกายน จัดที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 09.30 น. ส่วนวันที่ 21 พฤศจิกายน จะเป็นการแข่งขันของอีก 8 โรงเรียน ได้แก่ วิชูทิศ พระแม่มารีสาทร บางลายพิทยาคม วัดสุทธิวราราม เทพศิรินทร์ มหาวชิราวุธ ศีขรภูมิพิสัย และกันทรารมณ์ รวม 4 คู่
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หลังจบการแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้าย ผู้ชนะทั้ง 8 โรงเรียนจะเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในวันที่ 30 พฤศจิกายน ต่อด้วยรอบรองชนะเลิศวันที่ 2 ธันวาคม และรอบชิงอันดับ 3 กับรอบชิงชนะเลิศวันที่ 6 ธันวาคม 2569 ที่สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร
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