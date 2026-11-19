ศักดิ์สิทธิ์จริง! หนุ่มจีนแกะปู เจอพระเยซูในกระดอง ชาวเน็ตฮือฮา ไวรัลทั่วโซเชียล
ศักดิ์สิทธิ์จริง! หนุ่มจีนแกะปู เจอพระเยซูในกระดอง ชาวเน็ตฮือฮา ไวรัลทั่วโซเชียล แถมชี้ช่องรวย ยุให้ลงประมูลในเว็บอีเบย์
เฉียว ไคเหวิน โพสต์ภาพมื้อเย็นลงบนแพลตฟอร์ม Weibo เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม หลังแกะกระดองปูออกแล้วพบไข่ปูและมันปูเรียงตัวตามธรรมชาติเป็นรูปร่างคล้ายคนสวมเสื้อคลุมตั้งแต่ช่วงเอวขึ้นไป พร้อมรัศมีเรืองแสงรอบศีรษะ โดยเจ้าตัวเขียนแคปชันส่งถึงแม่ว่า “แม่ครับ ผมเจอปูศักดิ์สิทธิ์ (holy crab) จริงๆ ด้วย!”
โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ต่อยอดกันคึกคัก ทั้งบอกว่า “นายต้องกินพระเยซูแล้วล่ะ” บ้างก็เรียกว่าเป็น “ปาฏิหาริย์” บนโต๊ะอาหาร หรือคอมเมนต์ว่า “พระเยซูรักคุณ” นอกจากนี้ยังมีมุกเล่นคำในภาษาจีนว่า “โหว ลี่ เซี่ย” (hou li xie) ซึ่งออกเสียงคล้ายคำว่า “holy crab”
ชาวเน็ตหลายคนต่างเห็นโอกาสทางธุรกิจ ยุให้เฉียวเก็บกระดองปูเอาไว้ลงขายใน eBay แม้จะเป็นแผนที่ค่อนข้างทะเยอทะยานเพราะปูจะเริ่มส่งกลิ่นเหม็นภายในสุดสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม เรื่องการประมูลอาหารลักษณะนี้เคยมีตัวอย่างมาก่อนในปี 2004 เมื่อแซนด์วิชชีสย่างที่มีรอยคล้ายใบหน้าพระแม่มารีขายได้บน eBay ในราคาสูงถึง 28,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 948,000 บาท)
เรื่องราวนี้มาจากปรากฏการณ์แพริโดเลีย (Pareidolia) หรือนิสัยของสมองที่มักมองเห็นลวดลายสุ่มเป็นใบหน้าคน ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนคอนเทนต์ไวรัลที่ได้ผลดีมาก แม้เฉียวจะไม่ใช่ครีเอเตอร์มืออาชีพ ไม่ต้องใช้งบประมาณหรือการตัดต่อ แต่ภาพอาหารเย็นเพียงรูปเดียวกลับสร้างยอดแชร์ได้มากกว่าบัญชีมืออาชีพที่วางแผนคอนเทนต์กันมาเป็นสัปดาห์
ขณะนี้ เฉียวยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะจัดการกับกระดองปูศักดิ์สิทธิ์ชิ้นนี้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการเก็บไว้ตั้งโชว์บนหิ้ง นำไปเปิดประมูล หรือทิ้งลงถังขยะ ทั้งหมดยังมีความเป็นไปได้ทั้งสิ้น เพราะกระดองปูแตกต่างจากขนมปังปิ้งตรงที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน
ที่มา: CREATORZINE
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