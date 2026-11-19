เลื่อนนัดสอบปากคำ แอร์มีนา ในฐานะพยาน เป็น 23 พ.ย. จ่อซัก 3 ประเด็นใหญ่
อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบปากคำ เลื่อนนัดสอบปากคำ แอร์มีนา ชี้ต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อน ย้ำสถานะ “แค่พยาน” จ่อซักถาม 3 ประเด็นสำคัญ
ความคืบหน้ากรณีของ น.ส.มีนา หรือ “แอร์มีนา” หลังอัยการประเทศออสเตรเลียมีคำสั่งถอนฟ้องทุกข้อหาในคดีลักลอบขนเฮโรอีนซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าลายช้าง และเดินทางกลับถึงประเทศไทยที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตามกำหนดการเดิม แอร์มีนา มีนัดเข้าให้ปากคำต่อพนักงานอัยการและตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด ในฐานะพยาน
ล่าสุด 19 พ.ย. 69 ดร.วัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน เปิดเผยว่า “คณะพนักงานสอบสวน บช.ปส. ได้ประสานขอเลื่อนนัดหมายออกไปก่อน เนื่องจากต้องพูดคุยทำความเข้าใจกับ น.ส.มีนา เบื้องต้นเสียก่อน โดยคาดว่าจะสามารถเข้าให้การในฐานะพยานต่อคณะทำงานร่วมระหว่างพนักงานอัยการและตำรวจ ปส. ได้ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายนนี้
ทั้งนี้หากยังไม่ได้รับหมายเรียกหรือมีธุระขัดข้องก็สามารถขอเลื่อนนัดได้ เพราะปัจจุบัน น.ส.มีนา ยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหา เนื่องจากผลการสืบสวนร่วมกันยังไม่พบว่ารู้เห็นเป็นใจกับการขนยาเสพติดไปยังเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
สำหรับการสอบปากคำในวันที่ 23 พฤศจิกายน คณะทำงานเตรียมซักถามใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การรู้เห็น การว่าจ้าง และผู้เชื่อมโยง ว่ากลุ่มขบวนการเข้ามาติดต่อ น.ส.มีนา อย่างไร รวมถึงสืบหาตัวผู้รับยาเสพติดปลายทาง เพื่อนำข้อมูลมาขยายผลดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเพิ่มเติมตามคำสั่งของ นายโกวิท ศรีไพโรจน์ อัยการสูงสุด พร้อมยืนยันชัดเจนว่าเรื่องนี้เป็นคดีนอกราชอาณาจักร เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นคาบเกี่ยวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พนักงานอัยการจึงต้องเข้ามาร่วมสอบสวนกับตำรวจ บช.ปส. อย่างเต็มรูปแบบ”
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อ้างอิงจาก : thaipost