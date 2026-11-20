ดูบอลสด บอล 7 สี วันนี้ 20 พ.ย. 69 รอบ 16 ทีม เช็กตารางแข่ง 4 คู่แรก
ดูบอลสด บอล 7 สี วันนี้ 20 พฤศจิกายน 2569 การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2026 เข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย โดยแบ่งแข่งขันเป็น 2 วัน คือวันที่ 20 และ 21 พฤศจิกายน รวม 8 คู่ วันละ 4 คู่ สำหรับวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน มีโรงเรียนลงสนาม 8 ทีม ที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 09.30 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ของช่อง 7HD ทั้ง CH7ON, YouTube Ch7HD และ Facebook Ch7HD Sports
การแข่งขันรอบนี้ใช้ระบบแพ้คัดออก ทีมชนะทั้ง 8 คู่จะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ หรือรอบ 8 ทีมสุดท้าย ส่วนทีมแพ้จะตกรอบทันที โดย 4 คู่แรกในวันที่ 20 พฤศจิกายน เป็นการพบกันของโรงเรียนที่ผ่านรอบ 32 ทีมสุดท้ายจากการแข่งขันเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน
โปรแกรมฟุตบอล 7 สี รอบ 16 ทีมสุดท้าย ประจำวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569 มีทั้งหมด 4 คู่ ได้แก่
- อัสสัมชัญธนบุรี พบ ขัติยะวงษา
- อัสสัมชัญ พบ ภัทรบพิตร
- ท่าข้ามพิทยาคม พบ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- อัสสัมชัญศรีราชา พบ วชิราลัย
สำหรับผลงานในรอบก่อนหน้า อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะร่มไทรวิทยา เตรียมพบขัติยะวงษาจากจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผ่านเข้ารอบด้วยการดวลจุดโทษชนะทหารอากาศอนุสรณ์ หลังเสมอกันในเวลาแข่งขัน 3-3
ด้านอัสสัมชัญเอาชนะกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 6-1 ก่อนพบภัทรบพิตรจากจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เอาชนะกีฬาเทศบาลนครนครปฐมด้วยสกอร์ 7-1
อีกคู่เป็นการพบกันระหว่างท่าข้ามพิทยาคมกับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยท่าข้ามพิทยาคมผ่านเข้ารอบหลังเสมอปทุมคงคา 3-3 ก่อนชนะในการดวลจุดโทษ ขณะที่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเฉือนชนะสวนป่าเขาชะอางค์ 2-1
ส่วนอัสสัมชัญศรีราชาผ่านเข้ารอบด้วยการเอาชนะราชวินิตบางเขน 5-2 เตรียมพบวชิราลัยจากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเพิ่งเอาชนะโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 10-5 ในรอบ 32 ทีมสุดท้าย
การแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้ายใช้เวลาแข่งขันครึ่งละ 25 นาที รวม 50 นาที หากเสมอกันเมื่อหมดเวลาจะตัดสินด้วยการยิงจุดโทษทันที ไม่มีการแข่งขันต่อเวลาพิเศษ
แฟนฟุตบอลที่ต้องการรับชมการแข่งขันวันที่ 20 พฤศจิกายน สามารถเลือกดูบอลสดผ่านช่องทางของผู้จัดการแข่งขันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้
- เว็บไซต์ช่อง 7HD: หน้ารวมถ่ายทอดสดฟุตบอล 7HD 2026
- CH7ON: รับชมผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน CH7ON
- YouTube: ช่อง Ch7HD
- Facebook: Ch7HD Sports
- TikTok: Ch7HD Sports
หลังจบการแข่งขัน 4 คู่แรกในวันที่ 20 พฤศจิกายน จะมีอีก 8 โรงเรียนลงสนามในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน อีก 4 คู่ เพื่อหาผู้ชนะครบทั้ง 8 ทีม เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในวันที่ 30 พฤศจิกายน จากนั้นแข่งขันรอบรองชนะเลิศวันที่ 2 ธันวาคม และรอบชิงอันดับ 3 กับรอบชิงชนะเลิศวันที่ 6 ธันวาคม 2569 ที่สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร
ผู้ชมสามารถตรวจสอบเวลาแข่งขันรายคู่ ผลฟุตบอล และโปรแกรมล่าสุดได้ทาง เว็บไซต์การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7HD 2026
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