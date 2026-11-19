เปิดรายชื่อ 30 คนดัง DSI เรียกให้ปากคำ ปมเงินบริจาคบัญชี “มูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้”
เปิดรายชื่อ 30 คนดัง DSI เรียกให้ปากคำ ปมเงินบัญชี “มูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้” หลังพบยอดเงินบริจาคทะลุ 300 ล้านบาท
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบบัญชีธนาคารของ “มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้” หลังพบกระแสเงินหมุนเวียนรวมประมาณ 300 ล้านบาท โดยเฉพาะยอดรายรับที่พุ่งสูงในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เจ้าหน้าที่จึงออกหมายเรียกพยานกว่า 30 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก เข้าให้ปากคำระหว่างวันที่ 18–30 พฤศจิกายน 2569 ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กรรมการมูลนิธิและบุคคลใกล้ชิด
- น.ส.กาญจนา สถาวร (อีฟ) อดีตประธานมูลนิธิฯ: เข้าให้ปากคำแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 แต่ยังมีหลายธุรกรรมที่ต้องนำเอกสารมาชี้แจงเพิ่มเติม คาดว่าจะเข้าพบเจ้าหน้าที่อีกครั้งในวันที่ 26–27 พฤศจิกายนนี้
- นายกษิดิศ ธีระประทีป (แชมป์) นักเจ็ตสกีทีมชาติไทย ในฐานะกรรมการมูลนิธิฯ: เข้าให้ปากคำในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ การร่วมประชุมอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลกับอดีตประธานมูลนิธิฯ รวมถึงเช็กองค์ประชุมกรณีมีกรรมการบางรายไม่ได้เข้าร่วม
- นายอภิสิทธิ์ ดีทรัพย์มงคล รองประธานและเหรัญญิก: ขอเลื่อนเข้าให้ปากคำเป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 ส่วน นายวิสุนัย จำปาศิริ กรรมการและเลขานุการ จะทยอยเข้าพบตามนัดหมาย
- นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ (กัน จอมพลัง): ดีเอสไอออกหมายเรียกเข้าให้ข้อมูลในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 โดยอนุญาตให้เลื่อนได้ไม่เกินวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้
กลุ่มที่ 2 ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิ
- เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างทยอยเรียกเข้าให้ข้อมูลตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อตรวจสอบการแบ่งหน้าที่และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ
กลุ่มที่ 3 ผู้บริจาค (ศิลปิน ดารา และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง)
- ก้อง ห้วยไร่ (นายอัครเดช ยอดจำปา): นัดเข้าให้ปากคำวันที่ 24–25 พฤศจิกายน 2569 แต่อาจขอเลื่อนเป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน เนื่องจากติดงานแสดง โดยจะให้ข้อมูลกรณีบริจาคเงินกว่า 1.68 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยเหตุอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แห่งใหม่พังถล่ม
- กลุ่มคนดังและอินฟลูเอนเซอร์: นัดเข้าให้ปากคำในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 หากขอเลื่อนต้องไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ อาทิ บุ้ง ใบหยก, บิ๋ม ฑาทิพย์ (TikToker ชื่อดัง), แจ็กแปปโฮ, ดิว ธีรภัทร และ โทน บางแค
ที่มา : เดลินิวส์, Drama-addict
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