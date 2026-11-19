แต๊งค์ พงศกร เล่านาทีหัวใจวาย ทรมานเกือบตาย ยอมรับประมาท เคยมั่นใจแข็งแรง
แต๊งค์ พงศกร อัปเดตอาการหลังหัวใจวาย เผยสาเหตุหลักจากไขมันเลว LDL พุ่งสูงเพราะชอบกินเนื้อติดมัน-ไม่กินผัก แชร์ 2 สัญญาณเตือนที่เกือบมองข้าม
เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2569 แต๊งค์ พงศกร มหาเปารยะ นักแสดงดัง อัปเดตอาการและเล่าประสบการณ์เฉียดตายอย่างละเอียด หลังเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันระหว่างเดินลงบันไดเมื่อเสร็จจากการออกกำลังกายตามปกติ
ย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุเจ้าตัวเริ่มรู้สึกปวดแสบปวดร้อนและเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงเหมือนมีคนขึ้นมายืนเหยียบ ตามด้วยอาการมือเท้าชา นิ้วมือเกร็งจนเป็นรูปขนมจีบ และหน้ามืดเหมือนจะเป็นลม จนต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำบอลลูน ซึ่งผลตรวจเอคโค่ (อัลตราซาวด์หัวใจ) พบว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนแน่นิ่งและทำงานไม่เหมือนเดิม
ล่าสุด แต๊งค์เล่าถึงนาทีทรมานว่า ความเจ็บที่หน้าอกรุนแรงมากจนหายใจไม่ออกและคิดอะไรไม่ออก ทำอย่างไรก็ไม่สามารถลดความเจ็บปวดลงได้ รู้สึกเหมือนกำลังจะขาดใจตายได้ทุกวินาที ตอนนั้นทำได้เพียงรอความช่วยเหลือ ในหัวมีแต่ภาพคนที่รักและเป็นห่วง
เหตุการณ์นี้ทำให้รู้ว่าชีวิตคนเราเปราะบางมาก จึงเลือกลงรูปคนที่คิดถึงประกอบเรื่องราว พร้อมย้ำว่าตนไม่มีความรู้ทางการแพทย์มากนัก อยากให้ทุกคนไปศึกษาข้อมูลทางการแพทย์เพิ่มเติมเอง ส่วนตนขอแบ่งปันเฉพาะประสบการณ์ตรงที่เจอ
“ตอนที่หัวใจวาย ความเจ็บที่หน้าอกมันเยอะมาก ๆ ครับ เจ็บมากจนหายใจไม่ออก คิดอะไรก็ไม่ออก
ทำอะไรก็ไม่สามารถทำให้ความเจ็บทรมานนั้นลดลงได้เลยครับ เหมือนเรากำลังจะขาดใจตุยได้ทุกวินาทีเลย
ตอนนั้นก็ทำได้แค่รอความช่วยเหลือ ในหัวก็นึกถึงแต่คนที่รัก คนที่เป็นห่วง
หลังเหตุการณ์เพิ่งรู้ว่าชีวิตคนเรามันเปราะบางมากครับ ผมเลยลงรูปประกอบเป็นรูปคนที่ผมคิดถึงนะครับ
โอเค.. ผมมาเล่าต่อนะครับ เรื่องของข้อมูลทางการแพทย์ ผมขอให้ทุกๆท่านไปหาเพิ่มเติมเองนะครับ เพราะผมไม่มีความรู้ทางการแพทย์มากนัก มีแค่ประสบการณ์ที่อยากแบ่งปันให้ครับ
สาเหตุ – จากที่ได้คุยกับคุณหมอเจ้าของไข้ ผมมีระดับค่าคอลเลสเตอรอล และ ไขมันเลว(LDL) ที่สูงมากครับ สิ่งนี้คือปัจจัยเสี่ยงที่เด่นชัดที่สุดครับ
ทำไมผมถึงมีค่าไขมันเลวในเลือดสูง ต้องยอมรับว่า ประมาทและไม่สนใจหาความรู้ครับ มั่นใจว่าตัวเองเป็นคนสุขภาพดีแข็งแรงครับ ไปตรวจสุขภาพมาเมื่อสามปีที่แล้ว ค่า LDL สูงแบบปริ่มๆ ก็ชะล่าใจ คุมอาหารแบบไม่เคร่งครัด ไม่ได้ทานยา และปล่อยผ่านมาสามปีโดยไม่กลับไปตรวจครับ
ผมไม่ทานผักเลย แทบจะทุกชนิด นานๆทีจะทานบ้าง เช่นผักห่อหมูย่างตามร้านเกาหลี ทานตามซีรี่ย์ครับ และผมชอบทานเนื้อสัตว์มาก ๆ ชอบเนื้อวัวมาก ๆ ทาน steak ที่มันเยอะบ่อยๆ พวกเบอร์เกอร์ เบคอน อาหารที่อันตราย ทานเป็นประจำครับ
ถึงเวลารู้สึกอ้วนก็ไปออกกำลัง คุมอาหารก็คุมแค่พอให้น้ำหนักลง วัดแต่ bodyfat% แต่ไม่เคยใส่ใจจะไปตรวจไขมันในเลือดครับ
ทางป้องกัน – เลือกทานอาหารให้สมดุล ออกกำลังกายและ ตรวจเลือดดูค่าไขมันคอลเลสเตอรอลทุกปีครับ
ส่วนตัว สำหรับผม สิ่งที่ต้องปรับตัว และรักษากันต่อไป คือ
1. กลับมาเคลียร์เส้นที่ยังตีบให้เรียบร้อย ต้องกลับมาสวนหัวใจอีกครับ
2. ปรับการกิน ต้องปรับเยอะ กว่าคนทั่วไปที่ยังไม่เคยสวนหัวใจด้วย ผมต้องกดค่า LDL ให้ต่ำกว่าค่าปลอดภัยของคนทั่วไปอีก 30%
3. การออกกำลังหนักก็ต้องพักไปก่อนยาวๆ
โอเค ใครอ่านถึงตรงนี้ ผมบอกอีกสองเรื่องที่สำคัญมาก ๆ ไม่ใช่ข้อมูลการแพทย์ แต่เป็นประสบการณ์ที่เจอครับ
1. ผมเกิด heart attack ทันที หลังจากกินน้ำเย็นจัดทันทีหลังออกกำลังกาย ผมถามเอไอได้ทราบว่า น้ำเย็นจัดผ่านช่องอก ขณะร่างกายมีอุณภูมิสูง ทำให้หลอดเลือดหดตัวแบบเฉียบพลัน อาจเป็นสาเหตุในปลายเหตุ ที่ทำให้เกิด คราบไขมันแตก เกิดเป็นลิ่มเลือดวิ่งไปอุดเส้นเลือดที่ตีบอยู่ได้
2. ก่อนหน้าที่หัวใจวาย ในช่วงหนึ่งเดือน ผมมักมีอาการคล้ายกรดไหลย้อน แน่นหน้าอกครั้งละ 2-3 นาที แต่ไม่เคยเอะใจ คิดว่าเป็นกรดไหลย้อน ตอนหลังเพิ่งทราบว่า อาการมันเหมือนกัน สัญญาณเตือนของหัวใจขาดเลือดกับ อาการกรดไหลย้อน มีความคล้ายกันอย่างมาก
ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ และ อวยพรให้ผมนะครับ หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์นะครับ
ผมขออนุญาตคุณหมอทุกท่านเปิดชื่อเลยนะครับ เพราะ อินบ๊อกซ์มาเยอะจนตอบไม่ไหวแล้วครับ
คุณหมอที่เป็นมือสวนหัวใจ ชื่อคุณหมอ อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ
ส่วนคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้ดูแลต่อเนื่องชื่อคุณหมอ ปิยนาฏ ปรียานนท์
ขอบคุณ รพ MedPark Hospital – โรงพยาบาลเมดพาร์ค ที่ให้การดูแลดีที่สุดครับ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน พยาบาล น้องๆนักกายภาพ
ขอบคุณเพื่อนๆที่มาเยี่ยม ที่ไม่ได้มาก็ส่งกระเช้ามาขอบคุณมากครับ
ต่อไปจะใช้ชีวิตให้ดีครับ”
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