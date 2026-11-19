ไม่รอด! โชเฟอร์สามล้ออินเดีย ตื๊อขอจูบปาก JustKeth ยูทูบเบอร์ลูกครึ่งไทย กลางไลฟ์ 6 ล้านวิว
ฉาวทั่วโลกออนไลน์ ตำรวจอินเดียแกะรอยกล้อง 150 ตัว รวบโชเฟอร์สามล้อวัย 23 ปี ตื๊อขอจูบปาก “JustKeth” ยูทูบเบอร์สาวไทย-ฝรั่งเศสกลางไลฟ์สด คลิปไวรัลทะลุ 6 ล้านวิว ล่าสุดคอตกอัดคลิปขอโทษ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 บริเวณสวนศาลาว่าการเมือง หรือ Town Hall Garden เมืองอุทัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย ขณะที่เคธกำลังถ่ายวิดีโอและไลฟ์สดบรรยากาศงานเทศกาลที่เทศบาลเมืองจัดขึ้น โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากอยู่ภายในงาน
สำนักข่าว India Today และ NDTV รายงานว่า ระหว่างกำลังถ่ายคลิป มีชายสวมเสื้อสีดำและหมวกเดินเข้ามาหาเคธ ก่อนขอถ่ายรูปด้วย แต่ระหว่างพูดคุยกลับขอจูบเธอที่ริมฝีปาก โดยพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า “One kiss, please. One lip kiss” หรือขอจูบหนึ่งครั้ง ขอจูบที่ริมฝีปาก
เคธแสดงท่าทีไม่สบายใจทันที ก่อนปฏิเสธคำขอ แต่ชายยังคงพูดขอจูบซ้ำหลายครั้งโดยไม่ยอมเลิกรา แม้หญิงสาวจะยืนยันว่าไม่ต้องการก็ตาม
สุดท้ายชายคนนี้ได้ถ่ายรูปคู่กับเธอ ก่อนยื่นมือมาขอจับมือ แต่เคธเลือกใช้กำปั้นชนกับเขาแทน จากนั้นชายจึงเดินจากไป โดยเหตุการณ์ทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในระหว่างการไลฟ์สด
วันที่ 14 พฤศจิกายน เคธนำคลิปเหตุการณ์เผยแพร่ผ่านบัญชีอินสตาแกรม @justketh_irl พร้อมข้อความภาษาอังกฤษว่า “At least he asked” ซึ่งหมายถึงอย่างน้อยเขาก็ยังถามก่อน
คลิปได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว โดย NDTV รายงานเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนว่า มียอดรับชมผ่านบัญชีอินสตาแกรมของเธอมากกว่า 6 ล้านครั้ง และมีความคิดเห็นจากผู้ใช้งานจำนวนมาก ทั้งวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของชายคนนี้และแสดงความเป็นห่วงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหญิง
ต่อมาสื่ออินเดียเปิดเผยว่า ชายที่ปรากฏในคลิปไม่ใช่คนแปลกหน้าที่เคธเพิ่งพบภายในงาน แต่เป็นคนขับรถสามล้อเครื่องที่เธอว่าจ้างให้พาเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองอุทัยปุระตลอดสองวันที่ผ่านมา ก่อนจะเกิดเหตุคุกคามระหว่างการไลฟ์สด
หลังคลิปแพร่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์ ตำรวจเมืองอุทัยปุระเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ โดยสถานีตำรวจสุรัชโพล (Surajpole Police Station) ระบุตัวชายผู้ถูกกล่าวหาได้ว่า อัฟตาบ ข่าน (Aftab Khan) อายุ 23 ปี หรือฉายา กาบรู (Gabru) ลูกชายของอับราร์ ข่าน อาศัยอยู่ในย่านมหาราช กา อาขาดา (Maharaj Ka Akhada) เขต 11 เมืองอุทัยปุระ
รายงานของ The Indian Express ระบุว่า ตำรวจตั้งคณะทำงาน 9 นาย นำโดยกมเลนทรา สิงห์ (Kamlendra Singh) หัวหน้าสถานีตำรวจสุรัชโพล ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดประมาณ 150 ตัวในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง รวมถึงสอบถามพยานเพื่อติดตามตัวผู้ถูกกล่าวหา
กระทั่งวันที่ 16 พฤศจิกายน ตำรวจจับกุมอัฟตาบได้สำเร็จ พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา 296 แห่งประมวลกฎหมายอาญาอินเดียฉบับใหม่ หรือ Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) ปี 2023 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำหรือการใช้ถ้อยคำลามกอนาจารในที่สาธารณะ มีโทษจำคุกสูงสุด 3 เดือน หรือปรับสูงสุด 1,000 รูปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตำรวจเมืองอุทัยปุระประกาศผ่านบัญชี X เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ยืนยันการจับกุมและระบุว่าคดีอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่ละเมิดความปลอดภัย ศักดิ์ศรี และความเคารพที่นักท่องเที่ยวควรได้รับ
หลังถูกจับกุม อัฟตาบยังปรากฏตัวในคลิปวิดีโอขอโทษที่ตำรวจเผยแพร่ โดยยอมรับว่าตัวเองทำผิดและรู้สึกละอายต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้น พร้อมกล่าวว่าทุกคนควรให้ความเคารพผู้หญิงและแขกที่เดินทางมาจากต่างถิ่น รวมถึงยืนยันว่าจะไม่กระทำเช่นนี้อีก
ขณะเดียวกัน เคธระบุว่า ชาวอินเดียส่วนใหญ่ที่เธอพบระหว่างเดินทางเป็นคนมีน้ำใจและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่ต้องการให้พฤติกรรมของชายเพียงคนเดียวกลายเป็นเหตุให้ผู้คนตัดสินชาวอินเดียทั้งประเทศ
สำหรับคดีนี้ ตำรวจอินเดียยืนยันว่าจับกุมผู้ถูกกล่าวหาและลงบันทึกคดีที่สถานีตำรวจสุรัชโพลแล้ว ส่วนกระบวนการทางกฎหมายยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ย้อนคลิปปี 2566 เจ้าหน้าที่สนามบินสาว ฉกเงิน 300 ดอลลาร์ ยัดเข้าปาก
- นรกบนดิน! พ่อเลี้ยง 61 ขืนใจเด็ก 10 ขวบ ปฏิเสธทุกข้อหา อ้างรักเหมือนลูกแท้ ๆ
- ม็อบมุสลิมบุกถล่ม ร้านอาหารอินเดีย ปมแบนฮาลาล คดีพลิกเจ้าของโดนรวบ ดาราดังโผล่ส่งการ์ดช่วย
อ้างอิง : India News