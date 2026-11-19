รวมตัว แจ้งจับมูลนิธิวอชด็อก ปมยึดหมาแมว ไปขังในคอกเถื่อน หิวโหยรุมกัดชิวาว่าดับสลด
กลุ่มผู้เสียหายรวมตัว แจ้งความผิดมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ ปมยึดสุนัขและแมวไปกักขังในคอกเถื่อนจนหิวโหยรุมกัดชิวาว่าดับสลด ทั้งที่ศาลตัดสินชนะคดีไปแล้ว แฉซ้ำกรณีฝากเลี้ยงลูกแมวถูกเรียกเก็บเงินเกินจริงแถมโพสต์แขวนประจาน และปมรับสัตว์จากศูนย์ควบคุมฯ ประเวศ มาขังห้องกักสกปรกไม่ฆ่าเชื้อจนสัตว์ตายเกลี้ยง
กลุ่มผู้เสียหายหลายรายได้รวมตัวเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ หลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากพฤติกรรมการยึดสัตว์เลี้ยงไปกักขังและดูแลไม่เหมาะสมจนทำให้สุนัขและแมวเสียชีวิต รวมถึงกรณีถูกโพสต์ข้อความกล่าวหาจนได้รับความเสียหาย
ผู้เสียหายรายแรกคือ นางสาวพรพิมล สังข์อ่อง เจ้าขององค์กรกลุ่มผู้บริจาคเลือดน้องหมาน้องแมว Pet Lover พร้อมด้วย นางสาวเทพวี สังข์อ่อง หรือ จีด้า ลูกสาว เปิดเผยว่าย้อนกลับไปเมื่อปี 2558 มูลนิธิวอชด็อกได้โพสต์ข้อความลงในเพจเฟซบุ๊กกล่าวหาว่าองค์กรของตนเลี้ยงแมว 58 ตัวไว้ขายเลือดให้แมวตัวอื่น ซึ่งเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ ทั้งที่อีกฝ่ายไม่เคยเดินทางมาตรวจสอบข้อเท็จจริง เพียงแค่นำภาพและข้อมูลมาโพสต์โดยอ้างว่ามีคนแจ้งเบาะแส ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และตำรวจบุกเข้าตรวจสอบ ดำเนินคดี รวมถึงตรวจยึดสุนัขและแมวไปทั้งหมด แม้ในเวลาต่อมาตนจะนำพยานหลักฐานไปต่อสู้จนชนะคดีในชั้นศาลก็ตาม
นางสาวพรพิมลเล่าต่อว่า ในวันที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ สุนัขและแมวของตนทุกตัวยังมีสุขภาพแข็งแรงดี แต่ทางวอชด็อกกลับไม่ยอมคืนสัตว์เลี้ยงให้และนำไปกักขังไว้ในคอกเถื่อนที่ใช้เป็นสถานที่เปิดรับบริจาค เมื่อตนตามไปดูก็พบว่าสุนัขในคอกอยู่อย่างอดอยากหิวโหย จนรุมกัด น้องมอส สุนัขพันธุ์ชิวาว่าอายุ 7 ปีของตนจนตายคาที่ เหลือเพียงร่างที่เปื้อนคราบเลือดกับเสื้อผ้าของสุนัขเท่านั้น ส่วนแมวของตนก็ถูกจับยัดกรงอย่างแออัดขึ้นรถกระบะไป
เมื่อสอบถามความรับผิดชอบ ทางวอชด็อกกลับตอบเพียงว่าไม่รู้ ทั้งที่ในเวลานั้นอีกฝ่ายยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างถูกต้องด้วยซ้ำ ต่างจากองค์กรของตนที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจึงเปรียบเหมือนเอาองค์กรปลอมมาจับองค์กรจริง อีกทั้งยังไม่เคยออกมาขอโทษหรือรับผิดชอบต่อชีวิตสัตว์ที่ตายไป ด้านนางสาวเทพวี ลูกสาว เสริมว่าอีกฝ่ายโหมกระแสข่าวหนักมากว่าการบริจาคเลือดช่วยชีวิตสัตว์ร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์เป็นเรื่องผิดกฎหมาย เหมือนคนที่ไม่มีความรู้ทางกฎหมายแต่กลับนำกฎหมายมาทำร้ายผู้บริสุทธิ์
นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายอีก 2 รายเข้าแจ้งความดำเนินคดีพร้อมกัน หนึ่งในนั้นคือ นางสาวนุจนาช ปทุมานันท์ เล่าว่าเมื่อปี 2562 ระหว่างเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมา ตนพบลูกแมว 4 ตัวที่ยังไม่ลืมตาติดรถมาด้วย จึงพยายามหาที่รับฝากเลี้ยงจนมีคนแนะนำให้ไปติดต่อ สัตวแพทย์หญิงบุษบาบรรณล์ สัจจารมย์ หรือ หมอจุ๋ม วอชด็อก ตนจึงขอให้คลินิกรับเคสช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากมีทุนทรัพย์จำกัด
ทางคลินิกตกลงลดค่าฝากจากวันละ 400 บาท เหลือรับฝากลูกแมวทั้ง 4 ตัวรวมวันละ 150 บาท เป็นเวลา 28 วัน ทว่าเมื่อครบกำหนดกลับมีการเรียกเก็บค่านมและค่าอาหารสูงเกินจริง โดยคิดค่านมวันละ 1 กระป๋อง รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดกว่า 6,000 บาท ทั้งที่ลูกแมวยังตัวเล็กมาก อีกทั้งสภาพการเลี้ยงดูยังสกปรก เมื่อตนทักท้วงไปอีกฝ่ายกลับนำเฟซบุ๊กของตนไปโพสต์แขวนประจานให้กลุ่มแฟนคลับเข้ามารุมด่าทอ พร้อมตั้งคำถามว่าทำไมไม่ขอฝากฟรีตั้งแต่แรก ซึ่งตนมองว่าขนาดขอฝากแบบจ่ายเงินยังถูกต่อว่าอย่างหนัก และจนถึงวันนี้ตนก็ยังไม่ได้ลูกแมวทั้ง 4 ตัวกลับคืนมา
นางสาวนุจนาชยังเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า ทางวอชด็อกมักเดินทางไปรับสุนัขและแมวจากศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร ย่านประเวศ นำมาดูแลที่คลินิก แต่แมวที่รับมากลับเสียชีวิตทั้งหมด ต่างจากแมวที่ถูกส่งไปอยู่ตามบ้านพักพิงซึ่งรอดชีวิต ส่วนสุนัขที่รับมาและป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบ ก็ถูกนำไปขังรวมกันไว้ในห้องกักที่สกปรกมาก โดยใช้เพียงน้ำเปล่าล้างทำความสะอาดเท่านั้น ไม่มีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อแต่อย่างใด