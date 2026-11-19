DSI พบเงิน “มูลนิธิกันจอมพลัง” หมุนเวียนในบัญชี 300 ล้าน พีคช่วงไทย-กัมพูชา
DSI ตรวจสอบพบเงินบริจาค “มูลนิธิกันจอมพลัง” หมุนเวียนในบัญชี 300 ล้าน พุ่งสูงช่วงสถานการณ์ไทย-กัมพูชา จ่อเรียกสอบพยานกว่า 30 ปาก
คณะพนักงานสืบสวน กองกิจการอำนวยความยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เร่งสืบสวนคดีมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ ตามเรื่องสืบสวนที่ 127/2569 เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน และเส้นทางการเงินว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกฎหมายหรือไม่
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกพยานกว่า 30 ราย เข้าให้ถ้อยคำระหว่างวันที่ 18-27 พ.ย. 69 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มกรรมการและบุคคลใกล้ชิด กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และกลุ่มผู้บริจาค รวมถึงนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือกัน จอมพลัง
ความคืบหน้าวันที่ 19 พ.ย. คณะพนักงานสืบสวนเปิดเผยว่า น.ส.กาญจนา สถาวร หรืออีฟ อดีตประธานมูลนิธิ เข้าให้ปากคำแล้วเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 69 ถึงบทบาทหน้าที่ในรอบ 1 ปี และการเบิกจ่ายเงิน โดยเตรียมนำเอกสารธุรกรรมบางส่วนมาชี้แจงเพิ่มเติมในวันที่ 26-27 พ.ย. 69
ส่วนนายกษิดิศ ธีระประทีป หรือแชมป์ แชมป์โลกเจ็ตสกีและกรรมการมูลนิธิ นัดเข้าให้ปากคำวันนี้ (19 พ.ย.) เวลา 13.00 น. ด้านนายอภิสิทธิ์ ดีทรัพย์มงคล รองประธานฯ และเหรัญญิก ขอเลื่อนเป็นวันที่ 30 พ.ย. 69 ขณะที่นายวิสุนัย จำปาศิริ กรรมการและเลขานุการ จะทยอยเข้าพบตามนัดหมาย
สำหรับประเด็นซักถามนายกษิดิศ จะเน้นเรื่องบทบาทหน้าที่ในการประชุมอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การใช้จ่ายว่าตรงตามวัตถุประสงค์และใบเสร็จหรือไม่ รวมถึงความสอดคล้องกับคำให้การของ น.ส.กาญจนา และการแบ่งหน้าที่หากกรรมการบางคนไม่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่พบยอดเงินหมุนเวียนในบัญชีมูลนิธิรวมประมาณ 300 ล้านบาท โดยมีรายรับพุ่งสูงขึ้นมากในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
ส่วนนายกัณฐัศว์ หรือ “กัน จอมพลัง” พนักงานสืบสวนออกหมายเรียกให้เข้าชี้แจงในวันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ย. 69 แต่หากเจ้าตัวประสงค์ขอเลื่อน เจ้าหน้าที่สามารถอนุญาตให้เลื่อนเป็นวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 69 แทนได้ อย่างไรก็ตาม คณะทำงานยังไม่เชิญภรรยาและคนในครอบครัวของนายกันเข้าให้ปากคำ เนื่องจากต้องการเก็บข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดและคนทำงานในมูลนิธิให้เสร็จสิ้นก่อน
ด้านกลุ่มผู้บริจาค พนักงานสืบสวนเชิญนายอัครเดช ยอดจำปา หรือก้อง ห้วยไร่ ศิลปินชื่อดัง เข้าให้ปากคำวันที่ 24-25 พ.ย. 69 แต่คาดว่าอาจติดคิวงานคอนเสิร์ตจึงสามารถเลื่อนเป็นวันที่ 27 พ.ย. 69 ได้ เบื้องต้นเจ้าตัวยินดีให้ข้อมูลกรณีโอนเงินบริจาค 1,685,732.87 บาท เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 68 เข้าบัญชีมูลนิธิ เพื่อเยียวยาผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บจากเหตุอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แห่งใหม่พังถล่ม
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังนัดหมายศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเข้าให้ปากคำในวันพุธที่ 25 พ.ย. 69 รอบ 09.00 น. และ 13.00 น. อาทิ บุ้ง สะธี ใบหยก, บิ๋ม มณฑาทิพย์ สุวรรณมาโจ, แจ็กแปปโฮ จาตุรงค์ พาโพธิ์, ดิว ธีรภัทร เวชกามา และโทน บางแค โทนทอง สุขแก่น โดยให้เลื่อนได้ไม่เกินวันที่ 30 พ.ย. 69 ทั้งนี้ ยังไม่พบข้อมูลว่ามีกลุ่มมาดาม ไฮโซ หรือซ้อชื่อดัง โอนเงินบริจาคเข้าบัญชีมูลนิธิแต่อย่างใด
ประเด็นคำถามสำหรับกลุ่มผู้บริจาค พนักงานสืบสวนจะสอบถามถึงแรงจูงใจ วัตถุประสงค์ของการบริจาค จำนวนครั้ง และยอดเงินรวมทั้งหมด รวมถึงตรวจสอบว่าผู้บริจาคระบุวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงในการโอนเงินแต่ละครั้งหรือไม่ และเคยติดตามผลหรือไม่ว่ามูลนิธินำเงินไปใช้จ่ายในกิจกรรมใดและตรงตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคหรือไม่
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