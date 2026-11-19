แพรรี่ ลั่น “เหล้าเข้าปาก องค์บากเข้าสิง” คนโยงปม ซองดูฮี ภรรยา น้ำ รพีภัทร ยังแชร์
แพรรี่ ไพรวัล์ ลั่นแรง “เหล้าเข้าปาก องค์บากเข้าสิง” คนแห่โยงประเด็นดัง ซองดูฮี โพสต์โดนใจขนาด ภรรยา น้ำ รพีภัทร ยังแชร์
ทำคนแห่ตามเข้าไปกดไลก์เกือบ 1 หมื่นคน หลังจากที่อินฟลูเอนเซอร์ฝีปากกล้า แพรรี่ ไพรวัลย์ ออกมาโพสต์ข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว หวังเตือนสติเหล่านักดื่มทั้งหลาย ระบุว่า “สุราเป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรม เหล้าเข้าปาก องค์บากอาจเข้าสิง ไม่สนิทกัน แนะนำให้นั่งคนละโต๊ะนะคะ”
หลังจากโพสต์ไปไม่นานก็มีชาวเน็ตและผู้ติดตามจำนวนมากเข้ามากดไลก์และคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่า แพรรี่อาจจะกำลังหมายถึงประเด็นทำร้ายร่างกายระหว่าง ซองดูฮี กับ น้ำ รพีภัทร หรือไม่ เพราะมันโดนใจถึงขั้นที่ มินตรา ภรรยา น้ำ รพีภัทร ยังต้องแชร์โพสต์ไปที่หน้าเฟซบุ๊กตัวเองเลยทีเดียว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- น้ำ รพีภัทร เฉลยสาเหตุสลิ้งแตก ซัดหน้า ซองดูฮี ลั่น ยูทูบพรีเมียมไม่ใช่ประเด็น
- เพจดังย้อนคลิป มิตรภาพ น้ำ รพีภัทร-ซองดูฮี ก่อนสลิ้งแตกใส่กันยับ
- ภรรยา น้ำ รพีภัทร พูดแล้ว หลังคลิปสามีสลิ้งแตก ตบ ซองดูฮี กลางร้านอาหาร
- นาที น้ำ รพีภัทร ตบ ซองดูฮี อีกฝ่ายคว้าขวด-เก้าอี้ฟาดกลับ ยังไม่รู้สาเหตุ ลั่นดำเนินคดีตามกฎหมาย
- ซองดูฮี หอบใบรับรองแพทย์ เข้าแจ้งความ น้ำ รพีภัทร ทำร้ายร่างกาย คาดไม่ใช้ YouTube Premium
อ้างอิงจาก : FB ไพรวัลย์ วรรณบุตร, MintraChanisa Ekpankul