นักวิทย์จีน สร้างหวีไฟฟ้า ช่วยขนงอกใหม่เกือบ 100% ความหวังคนผมบางทั่วโลก
ความหวังใหม่ของคนผมบางทั่วโลก ทีมนักวิจัยจีนพัฒนาหวีไฟฟ้าอัจฉริยะ Detangle ปล่อยสนามไฟฟ้าควบคู่การส่งสารชีวภาพลงลึกถึงรากผมมากกว่ายาทาถึง 9 เท่า ผลการทดลองในหนูพบช่วยให้ขนงอกใหม่เกือบ 100% ภายใน 28 วัน
ปัญหาผมร่วงและศีรษะล้านที่กระทบผู้คนทั่วโลกมากกว่า 1,500 ล้านคน อาจกำลังมีทางออกใหม่ที่น่าจับตามอง เมื่อทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเป่ยหาง (Beihang University) กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ร่วมกับหลายสถาบันวิจัยและโรงพยาบาลชั้นนำ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาหวีไฟฟ้าอัจฉริยะที่ตั้งชื่อว่า Detangle ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Tangled ของดิสนีย์
งานวิจัยชิ้นนี้มีชื่อว่า Combing-triggered electrostimulation synchronizing deep delivery for rapid hair regrowth in androgenetic alopecia ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ทีมวิจัยระบุว่าภาวะผมบางจากพันธุกรรม (Androgenetic Alopecia) ไม่เพียงทำให้เส้นผมบางลงเรื่อยๆ แต่ยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและคุณภาพชีวิต ขณะที่การรักษาด้วยยาในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง
หลักการทำงานของหวีไฟฟ้า Detangle คือการออกแบบซี่หวีให้ฝังขั้วไฟฟ้าที่มีความสูงต่างระดับกัน พร้อมโมดูลบรรจุตัวยาไว้ภายใน เมื่อนำมาหวีลงบนหนังศีรษะจะเกิดสนามไฟฟ้าเฉพาะจุดที่สามารถส่งสารลงลึกถึงบริเวณรากผมได้มากกว่าการทายาภายนอกแบบเดิมถึง 9 เท่า
สนามไฟฟ้านี้จะทำงานสองอย่างพร้อมกัน คือการกระตุ้นเซลล์รากผมโดยตรง ควบคู่กับการนำสารชีวภาพสองชนิดเข้าสู่เซลล์รากผม ได้แก่ พลาสมิดที่เข้ารหัสโปรตีน VEGFA เพื่อกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ กับสาร siRNA ที่ทำหน้าที่ยับยั้งเอนไซม์ steroid 5-alpha-reductase 2 ซึ่งเป็นต้นเหตุของการสร้างฮอร์โมนแอนโดรเจนที่ทำให้ผมร่วง
ในการทดลอง ทีมวิจัยได้ใช้หนูเพศผู้ที่ถูกกำจัดขนบริเวณหลังแล้วทาฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทุกวันเพื่อจำลองภาวะผมร่วงจากฮอร์โมน จากนั้นใช้หวี Detangle หวีให้หนูทุก 3 วัน เมื่อครบกำหนด 28 วัน พบว่าขนของหนูงอกกลับมาเกือบ 100% เต็มพื้นที่ที่รักษา ขณะที่กลุ่มที่ทายาไมนอกซิดิลทุกวันได้ผลอยู่ที่ราว 70% ส่วนผลการตรวจเนื้อเยื่อยังยืนยันว่ารากผมกลับมาทำงานได้ดีขึ้นพร้อมกับการไหลเวียนเลือดที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ปัจจุบันทางเลือกในการรักษาภาวะศีรษะล้านยังมีอุปสรรคอยู่ไม่น้อย ยาทาไมนอกซิดิลแม้ช่วยชะลอผมร่วงได้แต่อาจต้องใช้เวลานานถึง 1 ปีจึงจะเห็นผล ต้องทาต่อเนื่องตลอดชีวิต อีกทั้งอาจทำให้หนังศีรษะระคายเคืองหรือปวดศีรษะ ส่วนยากินฟิแนสเตอไรด์ก็มีความเสี่ยงเรื่องผลข้างเคียงอย่างภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศและภาวะซึมเศร้า ขณะที่การผ่าตัดปลูกผมแม้จะได้ผลดีแต่มีค่าใช้จ่ายสูงและเจ็บตัว
อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยย้ำว่าผลลัพธ์ทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงการทดลองในหนูเท่านั้น ยังไม่มีการทดสอบบนหนังศีรษะมนุษย์ รวมถึงสารชีวภาพทั้งสองชนิดที่ใช้ก็ยังไม่ผ่านการรับรองเป็นยาอย่างเป็นทางการ ทีมวิจัยจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการทดสอบอีกมากเพื่อพิสูจน์ความปลอดภัยและประสิทธิภาพก่อนเริ่มการทดลองทางคลินิกในมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีโจทย์สำคัญที่ต้องหาคำตอบต่อไป ทั้งเรื่องระดับความทนทานของมนุษย์ต่อการกระตุ้นไฟฟ้า ความยั่งยืนของเส้นผมที่งอกใหม่ รวมถึงความสะดวกในการใช้งานจริงหากต้องหวีซ้ำอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน
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อ้างอิงจาก: Nature Communications , New Atlas