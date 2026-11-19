น้ำ รพีภัทร เฉลยสาเหตุสลิ้งแตก ซัดหน้า ซองดูฮี ลั่น ยูทูบพรีเมียมไม่ใช่ประเด็น
น้ำ รพีภัทร เฉลยสาเหตุสลิ้งแตก ซัดหน้า ซองดูฮี เผย ยูทูบพรีเมียมไม่ใช่ประเด็น ลั่น ไม่ชอบคนจริตแบบนี้-อยากเช็กเกลียว
จากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันระหว่าง น้ำ รพีภัทร และ ซองดูฮี โดยเหตุเกิดขึ้นภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ล่าสุดทางด้านพระเอกดังก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อแล้ว ถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เจ้าตัวถึงกับฟิวส์ขาดลงไม้ลงมือกับอินฟลูฯ ดัง
น้ำ รพีภัทร เปิดใจว่า หลังมีเหตุทะเลาะวิวาทกับ ซองดูฮี อินฟลูเอนเซอร์ ระบุว่า “วันเกิดเหตุหลังเสร็จงานกินข้าวกันแล้วก็แยกย้ายกันกลับเข้าที่พัก และบอกภรรยาว่าจะนอนแล้ว แต่รุ่นพี่ที่รู้จักชวนลงมานั่งกินข้าวต่อที่ร้านข้างโรงแรม ก็นั่งกินสังสรรค์กันอยู่ สักพักคู่กรณีคาดว่าน่าจะรู้จักใครสักคนในกลุ่มรุ่นพี่ เขาก็ขับเข้ามาเปิดไซเรนมาเลย ตอนแรกเราก็ตกใจนึกว่าร้านเปิดดึกเกินแล้วตำรวจจะมาจับอะไรหรือเปล่า แต่ก็ไม่ใช่ เขาก็ลงมาปกติ เปิดตัวแบบแกรนด์ดี เราก็โอเคพอเข้าใจได้คงเป็นคาแร็กเตอร์อินฟลูฯ ก็เข้ามากินดื่มกันปกติ แต่เพิ่งเจอเขาครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าเขาคือใคร เขาก็เดินเข้ามาร่วมโต๊ะเลย มีทักทายกันตามปกติ
จากนั้นก็นั่งกินกันไปบรรยากาศก็ปกติ ซึ่งปกติแล้วถ้าเราไม่รู้จักกับใครก็คงไม่ได้ต้องมานั่งเกริ่นเรื่องอะไร ระหว่างความสนิทความไม่สนิทมันก็มี เราก็นั่งกินของเราตามปกติ ส่วนใหญ่ผมก็ปล่อยมุกกับเสี่ยเล่ห์ กับพี่อ้อมากกว่า กับตัวคู่กรณีเองไม่ได้สนิทเลยไม่ได้คุยอะไรกับเขา
ด้วยคาแร็กเตอร์เขา ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไง แต่สำหรับผมเองผมก็โอเค เราเองเราให้เกียรติกัน ในเมื่อเรายังไม่รู้สึกว่าเราสนิทกับเขา เราก็คงจะไม่ได้อะไรกับเขาเยอะแยะมากมาย แต่เขาพยายามจะแนะนำตัวนี่นั่น บอกว่ารู้จักพรรคพวกผมหลาย ๆ คน ผมก็โอเค ไม่ได้มีอะไร แต่คุยไปเรื่อย ๆ เริ่มจะแบบว่า…
ไม่รู้นะอาจจะเป็นความผิดผมด้วยอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบคนจริตแบบนี้ คุยไปแล้ว ด้วยคำพูด วาจา มันเป็นแบบนั้น ผมก็เลยต้องลองเช็กสักนิดนึง เลยเช็กเกลียว ถ้าธรรมดาปกติคือคนเราก็เหมือนเช็กเกลียวว่าขนาดนั้นจริงไหม เกลียวมันอาจจะหวานก็ได้ บางทีมันอาจจะปีนขึ้นไปจนหวานแล้วก็ได้ เช็กแล้วก็หวานดี
จริง ๆ ผมก็เป็นคนแบบนี้ แต่ไม่ได้บอกใครว่าผมเป็นคนแบบนี้ แล้วผมก็ไม่ได้บอกว่า ปฏิกิริยาแบบนี้ผมไม่ชอบ คือการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผมไม่ชอบว่าอยู่ด้วยกัน เป็นพรรคพวกพี่น้องกัน ไม่ต้องมาขนาดนั้น ก็เลยลองเช็กดู ก็ตามในคลิป พอเช็กแล้วเป็นอย่างนั้น ก็วิ่งเกลียวรูดไปเฉย ๆ แค่นั้นเอง
เรื่องยูทูบพรีเมียมไม่พรีเมียมเป็นเรื่องเล็กน้อย หยุมหยิมมาก ยกมาเป็นประเด็น ผมว่าไม่ใช่ ส่วนที่คู่กรณีกล่าวอ้างว่าเรามีปืน คือจริง ๆ แล้วผมแค่เช็กเกลียว มีอะไรที่ผมหยิบจากบนโต๊ะไหม ผมก็ไม่ได้หยิบ เช็กเกลียวด้วยมือเปล่า แล้วเขาก็เลยเช็กเกลียวผมกลับด้วยขวด เช็กเกลียวด้วยเก้าอี้ ต้องถามกลับว่า ตอนนั้นผมเช็กเกลียวเขาด้วยมือ ถ้าเขามี… เขาคงไม่ใช่แค่ขวด คงไม่ใช่แค่เก้าอี้เช่นกัน
จริง ๆ เรามากันเป็นกลุ่มของเรา บรรยากาศกำลังสนุกกำลังดี แต่พอเขาเข้ามา บรรยากาศมันเสียเลย เรานั่งคุยกันอยู่ปกติกำลังสนุกแล้ว คุยกันปล่อยมุกกำลังดี เขาเข้ามาปุ๊บ ตอนนั้นมันค่อนข้างจะดึกแล้ว แล้วตรงนั้นอยู่ใกล้ที่พัก ชุมชน มีคนอยู่อาศัย เขาเข้ามาก็มีลำโพงมาตั้ง เราก็โอเค คิดว่าเปิดสนุกคลอ ๆ เบา ๆ กำลังดี
แต่นี่มามีไมค์ครบชุด เปิดเต็มที่กระหึ่ม แล้วก็ร้องเพลง เขาก็ร้อง ยื่นให้คนนู้นคนนี้ร้อง เขาเป็นอินฟลูฯ ก็จะมีการถ่ายคลิป แต่ผมบอกว่า “เมียจ๋าพี่นอนแล้ว” ถ้าถ่ายลงเสร็จเลย ไลฟ์สดนะเสร็จเลย
ผมบอกเลยว่าไม่กลัวอะไร แต่ผมกลัวเมียผมตีมากกว่า นี่แหละถึงบอกว่าอย่าเพิ่งมาตอนนี้ได้ไหม บรรยากาศตอนนี้มันสนุกพอแล้ว แต่ละคนก็แค่คุยกัน ปฏิสัมพันธ์พอแล้ว เขาก็มาเหมือนอยากจะสนุก อยากจะถ่ายคอนเทนต์อะไรของเขาด้วย จริง ๆ แล้วแค่ถ่ายรูปกันก็จบแล้ว เพราะผมบอกแล้วว่าผมมีข้อนี้อยู่ แต่เหมือนเขาตั้งใจจะมาเพื่อคอนเทนต์ ซึ่งก็ได้แล้วล่ะ ได้ไปเยอะอยู่
ที่เขาไปแจ้งความ สำหรับผมก็แค่ดูแลสุขภาพตัวเองเท่านั้น วิถีของผมมันไม่ใช่แบบนี้ เบื้องต้นหมอบอกแค่ถลอกฟกช้ำ จากการใช้แขนปัดป้องขวดและเก้าอี้ตามสัญชาตญาณ และให้ยามาดูแลตัวเอง”
น้ำ รพีภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่า เบื้องต้นได้เดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้ว โดยแพทย์ตรวจพบเพียงรอยฟกช้ำจากการใช้แขนปัดป้องขวดและเก้าอี้ตามสัญชาตญาณ และให้ยามาดูแลตัวเอง
ส่วนเรื่องที่คู่กรณีไปแจ้งความ น้ำ รพีภัทร เผยว่า ตนจะไม่ไปแจ้งความกลับ เพราะมันไม่ใช่วิถีนักเลง เรื่องควรจบตั้งแต่ตรงหน้าถนน ไม่ใช่หนีไปตั้งหลักถึงท้ายซอย แต่หากตำรวจเรียกตัวก็พร้อมให้ความร่วมมือตามขั้นตอน พร้อมฝากข้อความถึงอินฟลูฯ ดังคู่กรณีว่า “ไปรดน้ำมนต์ ไปรดน้ำมนต์ ไปรดน้ำมนต์ ไปรดน้ำมนต์ครับ”
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อ้างอิงจาก : ไทยรัฐบันเทิง