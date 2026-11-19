รวบ ‘เล็ก อาก้า’ อินฟลูฯ เคราหน้าแพะ โปรโมทเว็บพนัน สารภาพทำ 2 ปี โกยเงิน 2.5 แสน
ตำรวจไซเบอร์ บุกจับกุม ‘เล็ก อาก้า’ อินฟลูฯ เคราหน้าแพะ โพสต์สตอรี่แปะลิงก์เว็บพนัน รับสารภาพทำมานาน 2 ปี มีรายได้กว่า 2.5 แสนบาท
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ตำรวจไซเบอร์บุกจับกุม “เล็ก อาก้า” หรือ นายเอื้ออารีย์ อายุ 35 ปี อินฟลูเอนเซอร์สายบันเทิงที่มีเอกลักษณ์ไว้เคราแพะ หน้าสักลาย และใช้แฮชแท็กประจำตัว #รู้เรื่อง หลังพบพฤติกรรมโพสต์สตอรี่เฟซบุ๊กแปะลิงก์โปรโมทเว็บไซต์พนันออนไลน์
พ.ต.อ.ประเสริฐ หวังบุญสร้าง ผกก.2 บก.สอท.3 พร้อมด้วย พ.ต.ท.อโนทัย ดียิ่ง, พ.ต.ท.วรวิทย์ วิจิตรจริยา และ พ.ต.ท.วินัย ชมพุฒ รอง ผกก.2 บก.สอท.3 สนธิกำลังร่วมกับตำรวจ สภ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นำหมายค้นศาลจังหวัดยโสธร ที่ ค.55/2569 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่หมู่ 11 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร สามารถจับกุมนายเอื้ออารีย์พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือที่ใช้โพสต์โปรโมทเว็บพนันผ่านบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัว
สืบเนื่องจาก พล.ต.ท.ทินกร รังมาตย์ ผบช.สอท. สั่งการให้ตำรวจกวดขันจับกุมความผิดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ในทุกมิติ โดยเฉพาะกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ที่รับโปรโมทเว็บพนัน พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกกฤตยา ผบก.สอท.3 จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบบนสื่อโซเชียลมีเดีย จน พ.ต.อ.ประเสริฐ สั่งตรวจสอบเฟซบุ๊กบัญชี “เล็ก อาก้า” ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 4.3 แสนคน พบพฤติกรรมโพสต์สตอรี่โปรโมทและแปะลิงก์ที่กดเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อเล่นพนันได้ เจ้าหน้าที่จึงสืบสวนพิสูจน์ทราบตัวตนและรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายค้นบ้านพักก่อนเข้าจับกุม
เบื้องต้นนายเอื้ออารีย์รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ยอมรับว่าโพสต์สตอรี่เฟซบุ๊กแปะลิงก์โฆษณาเว็บพนันออนไลน์จริง ได้รับค่าจ้าง 300 บาทต่อครั้ง ลักลอบทำต่อเนื่องมานานกว่า 2 ปี คิดเป็นรายได้ประมาณ 2,000-4,000 บาทต่อสัปดาห์ รวมแล้วมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา “ทำอุบายล่อ ชวน ประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย และอยู่ระหว่างขยายผลสืบสวนเส้นทางการเงิน เพื่อหาความเชื่อมโยงไปยังผู้ว่าจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ทั้งนี้ พล.ต.ท.ทินกร กำชับให้ตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบบัญชีโซเชียลของอินฟลูเอนเซอร์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่มียอดผู้ติดตามสูง เพื่อจับกุมผู้ทำคอนเทนต์แฝงโฆษณาโปรโมทเว็บพนันออนไลน์
ที่ผ่านมาตำรวจไซเบอร์รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีไปแล้วหลายราย พร้อมฝากเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมลักษณะนี้ว่า หากตรวจพบจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ในทุกมิติต่อไป
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