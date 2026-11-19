ดูบอลสด ไทย พบ อิรัก U17 วันที่ 20 พ.ย. 69 ชี้ชะตาเข้ารอบเอเชีย ดูฟรีช่อง BG SPORTS
ดูบอลสด ไทย พบ อิรัก U17 ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มบี นัดสุดท้าย วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569 เวลา 19.00 น. ที่สนามบุรีรัมย์ ซิตี้ สเตเดียม จังหวัดบุรีรัมย์ ถ่ายทอดสดฟรีผ่าน YouTube ช่อง BG SPORTS โดยทีมชาติไทยต้องการอย่างน้อย 1 คะแนน เพื่อคว้าแชมป์กลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถาน
ทีมชาติไทย U17 ภายใต้การคุมทีมของ โค้ชเอ็กซ์ วสพล แก้วผลึก ทำผลงานชนะรวด 3 นัด เก็บ 9 คะแนนเต็ม นำเป็นจ่าฝูงกลุ่มบี ขณะที่อิรักมี 7 คะแนนจาก 3 นัด รั้งอันดับ 2 ทำให้การแข่งขันนัดนี้เป็นการตัดสินแชมป์กลุ่มโดยตรง
หากไทยชนะหรือเสมอ จะคว้าแชมป์กลุ่มทันที แต่หากแพ้อิรักจะถูกแซง เพราะอีกฝ่ายจะเพิ่มเป็น 10 คะแนน โดยการแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งนี้ให้สิทธิ์เฉพาะแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย
ก่อนหน้านี้ ทีมชาติไทยประเดิมสนามด้วยการเอาชนะไชนีส ไทเป 4-1 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ก่อนถล่มมัลดีฟส์ 7-0 วันที่ 14 พฤศจิกายน และเฉือนฮ่องกง 2-1 วันที่ 17 พฤศจิกายน รวมยิงได้ 13 ประตู เสียเพียง 2 ประตู
เกมล่าสุดกับฮ่องกง ไทยได้ประตูจาก มารอน ลามิน มึลเลอร์ ในนาทีที่ 27 และศิริวัฒน์ หวาเอียด ในนาทีที่ 84 ก่อนฮ่องกงยิงไล่มา 1 ประตูในนาทีถัดมา แต่ช้างศึกรักษาสกอร์ 2-1 จนจบการแข่งขัน
ส่วนอิรักเริ่มต้นด้วยการเสมอฮ่องกง 1-1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ก่อนเฉือนไชนีส ไทเป 3-2 วันที่ 14 พฤศจิกายน และถล่มมัลดีฟส์ 5-0 วันที่ 17 พฤศจิกายน รวมยิงได้ 9 ประตู เสีย 3 ประตู
สำหรับทีมชาติไทย U17 มีผู้เล่นที่น่าจับตามองทั้ง เตชินท์ ยีหวังกอง, มารอน ลามิน มึลเลอร์, พิชญะ วุฒิชัย และโธมัส จูเนียร์ ไท ชมิทท์ ซึ่งมีบทบาทในเกมรุกตลอดการแข่งขันสามนัดที่ผ่านมา
สถิติพบกัน ไทย พบ อิรัก U17 ย้อนหลัง
จากบันทึกการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หรือ U16 ซึ่งเป็นชื่อรุ่นแข่งขันที่ใช้ในอดีต พบว่าไทยกับอิรักเคยดวลกันอย่างน้อย 3 ครั้ง โดยไทยชนะ 1 ครั้ง และอิรักชนะ 2 ครั้ง ดังนี้
- 6 กุมภาพันธ์ 2528: ไทย ชนะ อิรัก 1-0 รอบแบ่งกลุ่ม ชิงแชมป์เอเชีย U16
- 10 กุมภาพันธ์ 2528: อิรัก ชนะ ไทย 1-0 นัดชิงอันดับ 3 ชิงแชมป์เอเชีย U16
- 24 กันยายน 2555: ไทย แพ้ อิรัก 0-2 รอบแบ่งกลุ่ม ชิงแชมป์เอเชีย U16
การพบกันล่าสุดที่ตรวจสอบได้ในรายการชิงแชมป์เอเชียเกิดขึ้นเมื่อ 14 ปีก่อน โดยอิรักเอาชนะไทย 2-0 ที่ประเทศอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ผลงานเหล่านี้เป็นสถิติของนักเตะคนละชุดกับทีมปัจจุบัน
วิเคราะห์ผลบอล ไทย พบ อิรัก U17 ใครมีโอกาสชนะ
เมื่อเปรียบเทียบฟอร์ม 3 นัดที่ผ่านมา ไทยมีผลงานดีกว่าเล็กน้อย ทั้งจำนวนประตูที่ยิงได้และจำนวนประตูที่เสีย อีกทั้งยังได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนฟุตบอลไทย
อย่างไรก็ตาม เกมนี้ต่างจากสามนัดก่อน เพราะอิรักจำเป็นต้องชนะสถานเดียวจึงจะคว้าแชมป์กลุ่มได้ ทำให้มีแนวโน้มเปิดเกมรุกมากขึ้น ขณะที่ไทยสามารถวางแผนเล่นอย่างรัดกุม โดยไม่จำเป็นต้องเร่งทำประตู
จุดที่ไทยต้องระวังคือความผิดพลาดในเกมรับ โดยเฉพาะหลังเสียประตูให้ฮ่องกงในช่วงท้ายเกมนัดล่าสุด ส่วนอิรักก็มีปัญหาในเกมรับเช่นกัน หลังเสียถึง 2 ประตูให้ไชนีส ไทเป
หากไทยควบคุมจังหวะเกมและไม่เสียประตูก่อน มีโอกาสรักษาผลการแข่งขันที่ต้องการได้ แต่หากอิรักขึ้นนำเร็ว เกมอาจเปลี่ยนเป็นการเปิดแลกกันมากขึ้น
คาดการณ์ผลบอล: ไทย U17 เสมอ อิรัก U17 1-1 ซึ่งเพียงพอให้ช้างศึกคว้าแชมป์กลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย
ดูบอลสด ไทย พบ อิรัก U17 ถ่ายทอดสดช่องไหน
แฟนฟุตบอลไทยสามารถติดตามการแข่งขันได้ตามรายละเอียดดังนี้
- รายการ: ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U17 ปี 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มบี
- คู่แข่งขัน: ทีมชาติไทย U17 พบ ทีมชาติอิรัก U17
- วันแข่งขัน: วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569
- เวลา: 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
- สนาม: บุรีรัมย์ ซิตี้ สเตเดียม จังหวัดบุรีรัมย์
- ถ่ายทอดสด: YouTube ช่อง BG SPORTS รับชมฟรี
- ลิงก์รับชม: https://www.youtube.com/@bgsports-official
ทั้งนี้ การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U17 รอบสุดท้ายปี 2027 จะจัดขึ้นที่ประเทศอุซเบกิสถาน ระหว่างวันที่ 12 ถึง 29 พฤษภาคม 2570 โดยมี 16 ชาติเข้าร่วมการแข่งขัน และใช้เป็นรายการคัดเลือกตัวแทนเอเชียไปฟุตบอลโลก U17 ปี 2027 ที่ประเทศกาตาร์
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