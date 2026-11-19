เปิดเงื่อนไข ไทย U17 ดวลอิรัก เสมอก็เข้ารอบสุดท้าย ชิงแชมป์เอเชีย 2027
ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี มาถึงเกมชี้ชะตา พบกับ อิรัก ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2027 รอบคัดเลือก กลุ่ม บี นัดสุดท้าย วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569 เวลา 19.00 น. ที่บุรีรัมย์ ซิตี้ สเตเดียม โดยทีมของ โค้ชเอ็กซ์ วสพล แก้วผลึก ต้องการเพียงผลเสมอก็ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทันที
ช้างศึก U17 เก็บ 9 คะแนนเต็มจาก 3 นัด ยิงไป 13 ประตู เสียเพียง 2 ประตู นำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม ขณะที่อิรักอยู่อันดับ 2 มี 7 คะแนน จากผลงานชนะ 2 นัด เสมอ 1 นัด ยิงได้ 9 ประตู เสีย 3 ประตู
เงื่อนไขของทีมชาติไทยไม่ซับซ้อน ชนะเข้ารอบสุดท้ายทันที เสมอก็เข้ารอบสุดท้ายทันที แต่ถ้าแพ้คืออันดับ 1 ของกลุ่มเปลี่ยนมือ และตกรอบทันที เพราะรอบคัดเลือกครั้งนี้มีเพียงแชมป์กลุ่มเท่านั้นที่ได้ไปต่อ ไม่มีโควตาสำหรับรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด
เส้นทางของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม เริ่มจากวันที่ 11 พฤศจิกายน ชนะ ไชนีส ไทเป 4 ประตูต่อ 1 จากนั้นวันที่ 14 พฤศจิกายน ถล่ม มัลดีฟส์ 7 ประตูต่อ 0 และล่าสุดวันที่ 17 พฤศจิกายน เฉือนชนะ ฮ่องกง 2 ประตูต่อ 1
ในเกมกับฮ่องกง มารอน มึลเลอร์ ทำประตูแรกให้ทีมชาติไทยในนาทีที่ 27 จากการเปิดของ ปิยะพัทธิ์ มาลีสายชล ก่อนที่ ศิริวัฒน์ ห้าวเหี้ยม ตัวสำรองที่เพิ่งลงสนาม จะซัดประตูที่สองในนาทีที่ 83 และฮ่องกงไล่ตีไข่แตกได้ในอีกหนึ่งนาทีถัดมา
ด้านอิรักเปิดหัวด้วยการถูกฮ่องกงจับเสมอ 1 ประตูต่อ 1 ก่อนจะเก็บชัยชนะสองนัดรวด เอาชนะ ไชนีส ไทเป 3 ประตูต่อ 2 และถล่ม มัลดีฟส์ 5 ประตูต่อ 0 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ทำให้นัดสุดท้ายนี้พวกเขาต้องชนะทีมชาติไทยสถานเดียวเท่านั้น
รอบคัดเลือกรอบนี้แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ชิงตั๋วเพียง 7 ใบสุดท้าย เพราะรอบสุดท้ายซึ่งมี 16 ทีม ได้ผู้ผ่านเข้ารอบไปแล้ว 9 ทีม ประกอบด้วย 8 ทีมอันดับต้นจากการแข่งขันเมื่อปี 2026 ซึ่งรวมถึงอุซเบกิสถานในฐานะเจ้าภาพ และกาตาร์ที่ได้สิทธิ์ในฐานะเจ้าภาพฟุตบอลโลก รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2027
ส่วนรอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2027 จะแข่งขันที่ประเทศอุซเบกิสถาน ระหว่างวันที่ 12 ถึง 29 พฤษภาคม 2570
อีกคู่ของกลุ่ม บี ในวันเดียวกัน เป็นเกมระหว่าง ไชนีส ไทเป กับ ฮ่องกง เวลา 15.00 น. ที่สนามเดียวกัน ซึ่งทั้งสองทีมหมดโอกาสลุ้นอันดับ 1 ของกลุ่มไปแล้ว
แฟนบอลชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดเกมระหว่าง ทีมชาติไทย กับ อิรัก ได้ทาง BG Sports
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อ้างอิงจาก: ช้างศึก ฟุตบอลทีมชาติไทย , สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย