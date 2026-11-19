“หนุ่ม กรรชัย” ปรี๊ดแตก! คนปลายสาย “ทิวลี่” ลั่น “ไม่มีหูเหรอ” สวนยับสันดานไม่ดี
“หนุ่ม กรรชัย” ปรี๊ดแตก! คนปลายสาย “ทิวลี่” ลั่นกลางโหนกระแส “ไม่มีหูเหรอ” สวนยับสันดานไม่ดี ไม่มีมารยาท สาระแนคนกำลังพูดอยู่
จากกรณีที่แพทย์ 10 รายเตรียมรวมตัวแจ้งความเอาผิดเพจขายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เสริมความงาม หลังโอนเงินแล้วไม่ได้สินค้าและถูกบ่ายเบี่ยงการคืนเงิน ด้านมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2567 มีผู้ร้องเรียนเข้ามาแล้วเกือบ 100 ราย ทั้งกรณีซื้ออุปกรณ์มือสอง ส่งซ่อม และฝากขาย โดยเชื่อว่าผู้ก่อเหตุคือ “จอมโจรทิวลี่” ที่เคยตกเป็นข่าวส่งขนมเวเฟอร์แทนสินค้า
คุณมาย นักกายภาพบำบัด หนึ่งในผู้เสียหาย เล่าว่า เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา สั่งซื้อเครื่องอัลตราซาวด์มือสองราคา 40,000 บาท และโอนมัดจำไป 34,300 บาท เพราะเห็นว่าเพจดูน่าเชื่อถือ แต่เมื่อครบกำหนดส่ง 3 วัน ผู้ขายกลับอ้างว่าสายชำรุดและสินค้าติดอยู่ที่กรมศุลกากร พอขอเงินคืนก็เลื่อนจาก 7 วันเป็น 45 วัน จนเริ่มเอะใจว่าถูกหลอก
หลังสอบถามในกลุ่มซื้อขายจึงพบผู้เสียหายจำนวนมาก แต่หลายคนไม่กล้าออกมาเปิดเผยเพราะฝั่งผู้ขายขู่ฟ้องศาล นอกจากนี้ กลุ่มรวมตัวผู้เสียหายชุดแรกเกือบ 80 คนยังถูกลบทิ้งจนต้องแยกย้ายกันไป ปัจจุบันผู้เสียหายกว่า 40 คนกำลังเร่งรวบรวมหลักฐานการโอนเงินและแชตสนทนาเพื่อส่งให้ตำรวจดำเนินคดี
ล่าสุด รายการ “โหนกระแส” ได้เชิญผู้เสียหายมาร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยช่วงหนึ่ง “ทิวลี่” ผู้ถูกกล่าวหา ได้โฟนอินเข้ามาชี้แจงในมุมของตนเอง
ระหว่างที่ “หนุ่ม กรรชัย” พิธีกรรายการ กำลังสอบถามชื่อบริษัทแล้วฟังไม่ชัด จู่ๆ มีเสียงพูดแทรกขึ้นมาว่า “ไม่มีหูเหรอ” ทำให้หนุ่ม กรรชัย เดือดจัดและสวนกลับทันที ให้ช่วยบอกคนข้างๆ ว่าไม่มีมารยาท แม้ทิวลี่จะปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนพูด
หนุ่ม กรรชัย จึงพูดกลับไปว่า “อ้าวแล้วใครพูด บอกคนข้าง ๆ หน่อย สันดานไม่ดี คนกำลังพูดอยู่ บอกไม่มีหูได้ยังไง สาระแนนัก”
นอกจากนี้ เมื่อทิวลี่พยายามชี้แจงว่าตนเองถูกอดีตสามีและเพื่อนใส่ร้าย พิธีกรดังจึงถามกลับทันทีว่า สรุปแล้วทั้งอดีตสามี เพื่อน และกลุ่มแพทย์เหล่านี้ต่างก็ใส่ร้ายเธอทั้งหมดใช่หรือไม่
ช่วงท้ายสาย ทิวลี่ยังเปลี่ยนเรื่องมาพาดพิงหนุ่ม กรรชัย ว่าแกล้งทำเป็นไม่รู้จักตอนเจอกันที่ศาล ทั้งที่จริงแอบเข้าไปส่องเฟซบุ๊กเธอทุกวัน พร้อมอ้างว่ามีหลักฐานและเห็นรูปโปรไฟล์เฟซบุ๊กส่วนตัวของพิธีกรดังใส่ “เสื้อสีแดง” ทำเอาหนุ่ม กรรชัย ถึงกับงงและยืนยันว่าไม่รู้จักเธอเลย พร้อมชี้แจงว่ารูปโปรไฟล์เพจของตนใส่ “เสื้อสีขาว” ส่วนเฟซบุ๊กส่วนตัวใส่ “เสื้อสีดำ”
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