ไฮโซระย้า หอบหลักฐานพบ ปอศ. แจงเส้นเงินโยง บุ๋ม ยันไม่กังวลแต่จำยอดไม่ได้
ไฮโซระย้า หอบหลักฐานพบ ปอศ. แจงเส้นเงินโยง บุ๋ม ปนัดา ยันไม่กังวล บ่ายเบี่ยงตอบยอดเงิน 20 ล้าน อ้างจำไม่ได้
วันนี้ (19 พ.ย. 69) เมื่อเวลา 13.40 น. ไฮโซระย้า อิสรยศวดี หรือ ไฮโซล้านนา เจ้าของร้านจิวเวลรีชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยทนายความ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อให้ปากคำและยื่นพยานหลักฐานชี้แจงข้อเท็จจริง หลังชุดสืบสวนตรวจพบธุรกรรมทางการเงินเชื่อมโยงกันระหว่างบัญชีของเจ้าตัว กับบัญชีส่วนตัวของ บุ๋ม ปนัดดา และยังโยงไปถึงบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี
ไฮโซระย้า ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสั้น ๆ ก่อนเข้าให้ปากคำ ระบุว่า “วันนี้ได้เตรียมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อขายเครื่องประดับมามอบให้ตำรวจตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าเป็นเพียงการทำธุรกิจตามปกติ และไม่ได้รู้สึกกังวลใจแต่อย่างใด”
อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามเจาะจงถึงจำนวนรายการซื้อขายเครื่องเพชร และกระแสข่าวลือที่ระบุว่ามียอดเงินหมุนเวียนสูงถึง 20 ล้านบาทจริงหรือไม่
ไฮโซระย้า มีท่าทีบ่ายเบี่ยงและตอบเพียงว่า “จำรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้ ขอให้ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในเอกสารหลักฐานที่เตรียมมา” ก่อนจะรีบเดินขึ้นอาคารไปพบพนักงานสอบสวนทันที ขณะที่ทนายความ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “จะลงมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งภายหลังการสอบปากคำเสร็จสิ้น”
สำหรับการเข้าพบตำรวจในวันนี้ เป็นไปตามนัดหมายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ ไฮโซระย้า ได้ประสานขอเลื่อนนัดเพื่อขอเวลารวบรวมเอกสารการโอนเงินทั้งหมดมาพิสูจน์ว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นเพียงการซื้อขายส่วนตัวหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิในส่วนใดบ้าง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดปม “ไฮโซระย้า” ในคดีบุ๋ม ปนัดดา ปอศ.พบธุรกรรม ร้านจิวเวลรี่เชียงใหม่
- ปอศ. เปิดเส้นเงิน “บุ๋ม ปนัดดา” โยงไฮโซหญิง เจ้าของร้านจิวเวลรี่ดังเชียงใหม่
- ไฮโซน้ำหวาน เคลียร์ชัด! คนโยงเพียบ ‘ไฮโซสาวเอี่ยวเส้นเงินบุ๋มหลายสิบล้าน’