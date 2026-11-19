ตารางแข่งฟุตบอล 7 สี รอบ 16 ทีม 20-21 พ.ย. 69 เช็กคู่แข่งขัน ดูบอลสดช่องไหน
อัปเดตโปรแกรมฟุตบอลนักเรียน 7HD 2026 รอบ 16 ทีมสุดท้าย อัสสัมชัญธนบุรี อัสสัมชัญศรีราชา วัดสุทธิวราราม และศีขรภูมิพิสัย ลุ้นตั๋วรอบ 8 ทีม พร้อมช่องถ่ายทอดสดฟรี
ตารางแข่งฟุตบอล 7 สี รอบ 16 ทีมสุดท้าย การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2026 มีกำหนดแข่งขันระหว่างวันศุกร์ที่ 20 และวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 รวม 8 คู่ เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ โดยแฟนบอลสามารถรับชมถ่ายทอดสดฟรีผ่านช่องทางออนไลน์ของช่อง 7HD
หลังจบรอบ 32 ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ได้ทีมผ่านเข้ารอบแล้ว 8 โรงเรียน ได้แก่ อัสสัมชัญธนบุรี ขัติยะวงษา อัสสัมชัญ ภัทรบพิตร ท่าข้ามพิทยาคม กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อัสสัมชัญศรีราชา และวชิราลัย ซึ่งมีโปรแกรมลงสนามวันที่ 20 พฤศจิกายน
ส่วนการแข่งขันวันที่ 19 พฤศจิกายน มีผลพลิกความคาดหมายเมื่อวัดสุทธิวรารามถล่ม อบจ.ชัยนาท แชมป์เก่า 10-3 ขณะที่พุทธิรังสีพิบูล ของ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ พ่ายศีขรภูมิพิสัย 5-8 ทำให้ทั้งสองทีมที่แพ้ต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบ 32 ทีม
ตารางแข่งฟุตบอล 7 สี รอบ 16 ทีม วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569
มีคู่แข่งขันที่ยืนยันจากผลรอบ 32 ทีมแล้ว 4 คู่ ดังนี้
- อัสสัมชัญธนบุรี พบ ขัติยะวงษา
- อัสสัมชัญ พบ ภัทรบพิตร
- ท่าข้ามพิทยาคม พบ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- อัสสัมชัญศรีราชา พบ วชิราลัย
เว็บไซต์ช่อง 7HD ระบุว่าการถ่ายทอดสดรอบ 16 ทีมที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 20 พฤศจิกายน เริ่มเวลา 09.30 น. ส่วนเวลาเริ่มแข่งขันของแต่ละคู่ยังต้องตรวจสอบจากโปรแกรมล่าสุดของผู้จัด
ตารางแข่งฟุตบอล 7 สี รอบ 16 ทีม วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569
สำหรับอีก 4 คู่ มีทีมที่ผ่านเข้ารอบแล้วหลายโรงเรียน ขณะที่บางสายยังรอผลการแข่งขันวันที่ 19 พฤศจิกายน โดยมีคู่ตามสายการแข่งขันดังนี้
- วิชูทิศ พบ ผู้ชนะระหว่างพระแม่มารีสาทร กับ สุรวิทยาคาร
- บางลายพิทยาคม พบ วัดสุทธิวราราม
- ผู้ชนะระหว่างเทพศิรินทร์ กับ หัวถนนวิทยา พบ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
- ศีขรภูมิพิสัย พบ ผู้ชนะระหว่างเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กับ กันทรารมณ์
รายชื่อคู่แข่งขันวันที่ 21 พฤศจิกายนยังต้องตรวจสอบกับผังสายล่าสุดหลังจบรอบ 32 ทีมครบทุกคู่ รวมถึงเวลาและสนามแข่งขันที่ผู้จัดกำหนด
ฟุตบอล 7 สี รอบ 16 ทีม ถ่ายทอดสดช่องไหน
แฟนฟุตบอลสามารถรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์ของช่อง 7HD โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่
- เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน CH7ON
- YouTube ช่อง Ch7HD
- Facebook เพจ Ch7HD และ Ch7HD Sports
- TikTok บัญชี Ch7HD Sports
สามารถเข้าชมได้ที่ หน้าถ่ายทอดสดฟุตบอล 7HD 2026 โดยเลือกสัญญาณถ่ายทอดสดตามสนามแข่งขัน
ส่วนผู้ที่ต้องการตรวจสอบเวลาแข่งขันรายคู่และสถานที่ลงสนาม สามารถดูได้จาก ตารางการแข่งขันอย่างเป็นทางการของช่อง 7HD
กติกาฟุตบอล 7 สี รอบ 16 ทีม แข่งกี่นาที
การแข่งขันใช้ระบบแพ้คัดออก โดยแต่ละคู่แข่งขันครึ่งละ 25 นาที รวม 50 นาที พักครึ่งไม่เกิน 10 นาที หากเสมอกันหลังหมดเวลาจะตัดสินด้วยการยิงจุดโทษทันที ไม่มีการต่อเวลาพิเศษ
ทีมชนะทั้ง 8 คู่จะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ วันที่ 30 พฤศจิกายน ก่อนแข่งขันรอบรองชนะเลิศวันที่ 2 ธันวาคม และรอบชิงอันดับ 3 กับรอบชิงชนะเลิศวันที่ 6 ธันวาคม 2569 ที่สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร
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