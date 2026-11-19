ทุบสถิติ ภาพต้นเกาลัดออกดอก แวนโก๊ะ ประมูล 6.4 พันล้าน หลังเคลียร์ปมทายาทยุคนาซี
ภาพวาด Chataigniers en fleurs หรือ ต้นเกาลัดออกดอก ผลงานของ วินเซนต์ แวนโก๊ะ ขายได้ในราคา 190.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 6,093 ล้านบาท เมื่อคิดที่อัตรา 32 บาทต่อดอลลาร์ ที่บ้านประมูล Sotheby’s นครนิวยอร์ก เมื่อคืนวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ทุบสถิติราคาสูงสุดของศิลปินชาวดัตช์ผู้นี้ และกลายเป็นภาพวาดที่แพงที่สุดอันดับ 4 เท่าที่เคยมีการประมูลกันมา
ดีลนี้จบในเวลาราว 3 นาที ผู้ดำเนินการประมูล โอลิเวอร์ บาร์เกอร์ เปิดราคาที่ 135 ล้านดอลลาร์ แล้วไล่ขึ้นครั้งละ 5 ล้านดอลลาร์ ก่อนจะชะงักที่ 165 ล้านดอลลาร์ โดยผู้เสนอราคาที่นำอยู่นั่งอยู่ในห้องประมูลและให้สัญญาณแบบไม่เปิดเผยตัว บาร์เกอร์พยายามรีดราคาจากคู่แข่งอีกรายด้วยประโยคว่า ลองอีกสักครั้ง และ นี่คือจุดที่ย้อนกลับไม่ได้แล้ว แต่ไม่เป็นผล เขาจึงเคาะค้อนที่ 165 ล้านดอลลาร์ หรือราว 5,280 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมค่าธรรมเนียมแล้วเท่ากับ 190.4 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าราคาประเมินที่ตั้งไว้ 180 ล้านดอลลาร์ หรือราว 5,760 ล้านบาท
หลังจบการประมูล บิล อควาเวลลา พ่อค้างานศิลปะชื่อดังแห่งนิวยอร์ก ยืนยันกับ Artnet News ว่าตัวเองเป็นผู้ซื้อ แต่ไม่เปิดเผยว่าประมูลในนามของใคร ลูกค้าของเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมามีทั้ง สตีฟ วินน์ และ สตีเวน เอ. โคเฮน สองนักสะสมรายใหญ่ของวงการ
ส่วนผู้สู้ราคารายสุดท้ายที่พลาดไปเป็นนักสะสมที่ต่อสายโทรศัพท์เข้ามาผ่านเจ้าหน้าที่ของบ้านประมูล
ราคาใหม่นี้ทิ้งห่างสถิติเดิมของแวนโก๊ะที่ 117.2 ล้านดอลลาร์ หรือราว 3,750 ล้านบาท ซึ่งทำไว้เมื่อปี 2565 จากภาพ Verger avec cypres ที่วาดในปี 2431 และขายผ่าน Christie’s ในการประมูลคอลเลกชันของ พอล อัลเลน ผู้ร่วมก่อตั้งไมโครซอฟท์
ภาพต้นเกาลัดออกดอกยังเป็นล็อตเด่นที่สุดของฤดูกาลประมูลที่มีมูลค่ารวมราว 2,000 ล้านดอลลาร์ หรือราว 64,000 ล้านบาท ในนิวยอร์กรอบนี้
ปมทายาทชาวยิวเกือบทำให้ประมูลไม่ได้
ภาพนี้เคยเป็นของ ซามูเอล ฟิชเชอร์ เจ้าของสำนักพิมพ์ชาวยิวเยอรมัน ซึ่งซื้อไว้เมื่อปี 2452 และยังอยู่ในครอบครัวหลังเขาเสียชีวิตในปี 2477 ต่อมาในปี 2479 ภาพถูกขายผ่านแกลเลอรีแห่งหนึ่งในกรุงอัมสเตอร์ดัม ให้แก่นักสะสมชาวฝรั่งเศส อองเรียต และ มาร์เซล กาฟเฟอเรร์
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทายาทของฟิชเชอร์ออกมาระบุว่าการขายครั้งนั้นเกิดขึ้นภายใต้แรงกดดัน เพราะครอบครัวสูญเสียฐานะจากการถูกนาซีกดขี่และต้องหนีออกจากกรุงเบอร์ลิน พร้อมเรียกร้องให้ถอนภาพออกจากการประมูล
หลังจากหลายวันที่สถานการณ์ตึงเครียด Sotheby’s แถลงเมื่อวันอังคาร ซึ่งเป็นหนึ่งวันก่อนวันประมูล ว่าตระกูลบลาคิเยร์ อาร์เรียตา กับทายาทตามกฎหมายทั้งหมดของ เฮ็ดวิก และ ซามูเอล ฟิชเชอร์ บรรลุข้อตกลงกันได้แล้ว โดยไม่เปิดเผยเงื่อนไข ทำให้การประมูลเดินหน้าต่อได้
ก่อนหน้าจะมาถึงมือเจ้าของล่าสุด ภาพเคยผ่านมือเจ้าชายอเล็กซานเดร แบร์ติเยร์ และ จอร์จ บัดดี เดอซิลวา นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ฮอลลีวูด
เจ้าของเดิมคือตระกูลน้ำตาลจากอาร์เจนตินา
ภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชันอิมเพรสชันนิสต์ที่ เนลลี อาร์เรียตา เด บลาคิเยร์ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อปี 2563 สะสมไว้ร่วมกับสามี คาร์ลอส เปโดร บลาคิเยร์ ที่เสียชีวิตในปี 2566 ความมั่งคั่งของทั้งคู่มาจากกลุ่มธุรกิจน้ำตาลยักษ์ใหญ่ เลเดสมา ทั้งสองเริ่มสะสมงานศิลปะตั้งแต่ทศวรรษ 1960 และซื้อภาพแวนโก๊ะชิ้นนี้มาจาก Wildenstein and Co. เมื่อปี 2518
การประมูลรอบนี้จัดเป็นเซสชันเฉพาะจำนวน 12 ล็อต ใช้ชื่อว่า Legendary: The Blaquier-Arrieta Collection โดย Sotheby’s รับประกันราคาขั้นต่ำให้ทั้งกลุ่ม และภาพแวนโก๊ะยังมีผู้เสนอราคาแบบเพิกถอนไม่ได้รองรับไว้ จึงมั่นใจตั้งแต่ต้นว่าจะขายออกแน่นอน
ความสำคัญของภาพนี้ แวนโก๊ะวาดภาพไว้ราววันที่ 24 พฤษภาคม 2433 ที่หมู่บ้านโอแวร์ซูว์รวซ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีส ไม่นานหลังย้ายขึ้นมาจากทางใต้ของฝรั่งเศส ในภาพเป็นกลุ่มต้นเกาลัดใหญ่ที่กำลังออกดอกกลางหมู่บ้าน มีหญิงสาวในชุดสีสดและชายสวมหมวกฟางเดินอยู่บนถนน
ช่วงเวลาสองเดือนสุดท้ายของชีวิตที่โอแวร์ซูว์รวซ เขาสร้างงานไว้ถึง 74 ภาพ และภาพวาดลายเส้นอีกกว่า 50 ชิ้น ตามข้อมูลของ Sotheby’s ก่อนจะเสียชีวิตในวันที่ 29 กรกฎาคม 2433 และภาพนี้ตกทอดไปยัง ธีโอ ผู้เป็นน้องชาย
บทความประกอบการประมูลของ Sotheby’s ระบุว่า ช่วงเวลาของแวนโก๊ะที่โอแวร์คือจุดสูงสุดของอาชีพที่สั้นและรวดเร็วเพียง 10 ปี และการวาดภาพต้นเกาลัดออกดอกคือการเปิดฉากช่วงใหม่ด้วยฝีแปรงที่งดงามและสีสันที่พลุ่งพล่าน สะท้อนทั้งสิ่งที่เขาทำมาแล้วและเส้นทางที่กำลังจะไปต่อ
ภาพนี้ไม่ได้ถูกนำออกแสดงต่อสาธารณะเลยนับตั้งแต่ปี 2507 จนกระทั่งถูกนำออกทัวร์จัดแสดงก่อนการประมูลในปีนี้
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อ้างอิงจาก: Artnet News , The National