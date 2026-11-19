“อีจินอู” หนุ่มทันตะ ม.ดัง เกาหลีใต้ ดับปริศนาคาห้องพัก หลังถูกจี้ปมใช้ AI โกงสอบ
“อีจินอู” หนุ่มทันตะ ม.โซล เกาหลีใต้ ผู้สอบได้คะแนนเต็ม LEET ดับปริศนาคาห้องพัก หลังถูกตั้งข้อสงสัยปมใช้ AI โกงข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
สื่อของเกาหลีใต้รายงานว่า ตำรวจเกาหลีใต้พบร่าง อี จินอู นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (SNU) วัย 32 ปี ในภาวะหัวใจหยุดเต้นเมื่อเวลา 13.12 น. วันพฤหัสบดี ภายในโมเทลใกล้สถานีชอนโฮ ทางตะวันออกของกรุงโซล เจ้าหน้าที่ยังพบจดหมายที่เชื่อว่าเจ้าตัวเขียนทิ้งไว้ มีข้อความสั้นๆ ระบุว่า “เหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจ”
อีหายตัวไปตั้งแต่คืนวันพุธพร้อมปิดโทรศัพท์มือถือ หลังประกาศจะไลฟ์สดทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (CSAT) วิชาภาษาเกาหลีในวันพฤหัสบดี เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์จากข้อกล่าวหาใช้ AI โกงข้อสอบ เมื่อเขาไม่ปรากฏตัวที่สตูดิโอจนผู้จัดต้องยกเลิกงาน ตำรวจจึงเข้าตรวจค้นบ้านพักในเขตกวานักและแกะรอยไปยังเขตควังจินจนพบร่าง
ก่อนหน้านี้ อี จินอู โด่งดังไปทั่วประเทศจากการทำคะแนนเต็มในการสอบเข้าโรงเรียนกฎหมาย (LEET) และทำข้อสอบ CSAT ปีก่อนผิดเพียงข้อเดียวจนสอบติดทันตแพทยศาสตร์ SNU หลังย้ายมาจากคณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเกาหลี ทั้งที่เคยทำคะแนนได้ไม่ดีนัก เขาอ้างว่าสมองพัฒนาขึ้นหลังธุรกิจล้มเหลวและออกเดินเท้าข้ามประเทศ 3 สัปดาห์โดยไม่มีสมาร์ตโฟน ก่อนจะตีพิมพ์หนังสือขายดีชื่อ “Brain Accel”
กระแสความสงสัยทวีความรุนแรงขึ้น หลังผู้ทำคะแนนสูงสุดในการสอบคุณวุฒินักบัญชีภาษีอากรปีนี้ยอมรับว่าใช้ AI โกงข้อสอบ ทำให้สังคมหันมาจับตาและตรวจสอบพัฒนาการอันก้าวกระโดดของอีอีกครั้ง อีปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและยืนยันจะพิสูจน์ฝีมือด้วยการไลฟ์สดทำข้อสอบ แต่สุดท้ายกลับเกิดเหตุสลดขึ้น
ที่ผ่านมา ตำรวจได้สืบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการโกงข้อสอบของอีอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานการศึกษามหานครโซลสั่งให้โรงเรียนมัธยมปลายยองฮุน ซึ่งเป็นสนามสอบ CSAT ปีการศึกษา 2569 ของเขา เก็บรักษากระดาษคำถามและกระดาษคำตอบเอาไว้ อย่างไรก็ตาม การเสียชีวิตของอีทำให้คาดว่าคดีนี้จะปิดลงโดยไม่มีการฟ้องร้อง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเรื่องการใช้ AI โกงข้อสอบระดับชาติที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดี นายกรัฐมนตรีฮัน ซองซุก จึงสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการเก็บรักษากระดาษข้อสอบ CSAT ของปีที่แล้วทั้งหมดไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สืบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการโกงข้อสอบได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน
ที่มา: The Korea Times
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