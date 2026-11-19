แฟนเก่าโหด ดักแทงนางแบบสาวดับ ถ่ายศพประจาน ซ้ำเยาะเย้ย ก่อนยิงตัวตายตาม
คดีสลด! อดีตแฟนหนุ่มบุกแทงนางแบบรัสเซียดับคาห้องพัก โพสต์ภาพศพลงไอจีสตอรี่-เขียนเยอะเย้ย ก่อนยิงตัวตาย เพื่อนผู้ตายเผยฝ่ายชายตามรังควาญ-ชอบทำร้ายร่างกาย
สื่อต่างประเทศ รายงานเหตุสะเทือนขวัญ ดมิทรี ซัดวอร์นิค ชายชาวรัสเซียวัย 38 ปี ก่อเหตุบุกแทง “อนาสตาเซีย ดรอซโดวา” นางแบบสาววัย 28 ปี อดีตแฟนสาวจนเสียชีวิตภายในอพาร์ตเมนต์เช่าในกรุงมอสโก ก่อนนำภาพร่างไร้วิญญาณของเธอไปโพสต์ลงบนอินสตาแกรมแล้วปลิดชีพตัวเองตาม
สื่อรัสเซีย REN TV รายงานว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซัดวอร์นิคซึ่งมีอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดขนด้วยเลเซอร์และมีประวัติอาชญากรรม ดักซุ่มรออนาสตาเซียที่ห้องพัก จากนั้นลงมือแทงเธอถึง 8 แผลและปาดคอจนเสียชีวิต หลังก่อเหตุ เขายังหยิบโทรศัพท์มือถือของอดีตแฟนสาวมาถ่ายภาพศพแล้วอัปโหลดลงในอินสตาแกรมสตอรี่ของเธอ พร้อมเขียนข้อความทิ้งไว้ให้ผู้ติดตามเห็นว่า “เธอเยาะเย้ยผิดคนแล้ว และต้องชดใช้ ลาก่อน”
ต่อมา ซัดวอร์นิคขับรถไปยังสนามยิงปืนซึ่งอยู่ห่างจากที่พักราวประมาณ 13 กิโลเมตร แล้วใช้ปืนยิงตัวเอง ก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา
เพื่อนของอนาสตาเซียเปิดเผยว่า ซัดวอร์นิคเคยมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายเธอมาก่อน ทั้งคู่คบ ๆ เลิก ๆ กันมาตลอด จนกระทั่งเดือนกันยายนที่ผ่านมา นางแบบสาวทนไม่ไหวจึงตัดสินใจบอกเลิกและหนีไปกบดานที่ประเทศตุรกี
ด้านอดีตแฟนหนุ่มที่หึงหวงถึงขั้นไปแจ้งความคนหาย ก่อนจะรู้ตัวในภายหลังว่าเธอกลับมาที่มอสโกแล้ว โดยเพื่อนของเหยื่อให้สัมภาษณ์กับสื่อ NeedtoKnow ว่า ทันทีที่อนาสตาเซียกลับมาถึงมอสโก เขาก็เริ่มส่งข้อความมาหาเธออีกครั้ง
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าดำเนินคดีนี้ในข้อหาฆาตกรรม และกำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียด
ข้อมูลจาก : nypost
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