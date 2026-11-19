ดับฝัน อ.สกล! พุทธิรังสีพิบูล เหลือ 6 คน พ่ายศีขรภูมิพิสัย 5-8 ร่วงบอล 7 สี
พุทธิรังสีพิบูล ตกรอบ 32 ทีมสุดท้าย ฟุตบอล 7 สี 2569 หลังพ่ายให้กับ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์ ด้วยสกอร์ 5-8 ในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2026 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน ที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกมนี้ พุทธิรังสีพิบูล ของ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ต้องเจอสถานการณ์เสียเปรียบตั้งแต่นาทีที่ 20 เมื่อ นพดล เรียบร้อย ถูกผู้ตัดสินแจกใบแดงไล่ออกจากสนาม ขณะทีมตามหลังศีขรภูมิพิสัย 2-3 ทำให้เหลือผู้เล่นเพียง 6 คน
แม้พุทธิรังสีพิบูลพยายามเปิดเกมสู้และทำเพิ่มได้อีก 3 ประตู แต่ไม่สามารถต้านเกมรุกของศีขรภูมิพิสัยได้ จบการแข่งขันด้วยความพ่ายแพ้ 5-8 ส่งผลให้ แตงโม ยูไนเต็ด ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ 32 ทีม ขณะที่ตัวแทนจากจังหวัดสุรินทร์ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย
ก่อนหน้านี้ พุทธิรังสีพิบูล จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เริ่มจากเอาชนะโรงเรียนพานทอง 8-2 ในรอบคัดเลือก ก่อนถล่มเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก 5-0 ในรอบ 256 ทีมสุดท้าย
จากนั้นเอาชนะหมอนทองวิทยา รองแชมป์เก่าปี 2568 ด้วยสกอร์ 5-1 ในรอบ 128 ทีมสุดท้าย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นการพบกันของ อ.สกล กับอดีตทีมที่เคยพาเข้าชิงชนะเลิศเมื่อปีก่อน
พุทธิรังสีพิบูลยังรักษาฟอร์มต่อเนื่องในรอบ 64 ทีมสุดท้าย ด้วยการถล่มสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 6-2 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน โดยมี “นาว” เจษฎา ลังกา ทำแฮตทริก ยิงคนเดียว 3 ประตู
อย่างไรก็ตาม เส้นทางลุ้นแชมป์ของพุทธิรังสีพิบูลต้องจบลงในรอบ 32 ทีม ขณะที่ศีขรภูมิพิสัยผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย ซึ่งมีกำหนดแข่งขันวันที่ 20 ถึง 21 พฤศจิกายน เพื่อชิงสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569
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