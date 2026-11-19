หัวอกแม่ไม่ทน! เอาผิด ครูอัตราจ้าง ตีลูกชาย 7 ขวบขาช้ำ เหตุทำงานไม่เสร็จ
หัวอกแม่ไม่ทน! แจ้งความเอาผิด ครูอัตราจ้าง ตีลูกชาย 7 ขวบ จนขาเขียวช้ำ อ้างลงโทษ เพราะทำงานไม่เสร็จ ล่าสุดโรงเรียนเลิกจ้างแล้ว
นับว่าเป็นภาพที่สะเทือนหัวใจคนเป็นพ่อแม่อย่างมาก หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้เผยแพร่ภาพบาดแผลรอยฟกช้ำเป็นแนวยาวบริเวณต้นขาด้านหลังของเด็กชายวัย 7 ขวบรายหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมระบุข้อความว่า
“เด็กยอมรับว่าทำการบ้านไม่เสร็จ จึงถูกครูลงโทษ แต่จำเป็นต้องแรงขนาดนี้เลยหรือ? เด็กคนหนึ่งมีรอยช้ำเป็นแนวยาว ส่วนอีกคนถูกตีจนมือซ้นและบวม แค่ทำการบ้านไม่เสร็จ เด็กต้องเจ็บตัวขนาดนี้เลยหรือ… จ.พิษณุโลก”
ความคืบหน้าล่าสุด โหนกระแส รายงานว่า หญิงวัย 38 ปี ผู้เป็นแม่ของเด็กชายวัย 7 ขวบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อลงบันทึกประจำวันและแจ้งความดำเนินคดี หลังไปรับลูกชายกลับจากโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 แล้วพบว่าลูกถูกครูทำโทษด้วยการตีจนต้นขาขวาเขียวช้ำเป็นรอยยาว ทำเอาคนเป็นแม่ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะไม่เคยลงโทษลูกชายรุนแรงถึงขนาดนี้มาก่อน
หลังจากพนักงานสอบสวนได้เชิญตัวครูอัตราจ้างผู้ก่อเหตุพร้อมตัวแทนทางโรงเรียนมาเจรจาไกล่เกลี่ย ก็ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ทางโรงเรียนจะดำเนินการยกเลิกสัญญาจ้างของครูคนดังกล่าวทันที ส่วนเรื่องคดีความให้ดำเนินไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
ด้านเด็กชายผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ตนเองถูกทำโทษในชั่วโมงเรียนวิชาศิลปะ เนื่องจากครูสั่งงานไว้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. และกลับเข้ามาตรวจงานในเวลา 14.00 น. เมื่อเห็นว่าทำงานไม่เสร็จจึงเรียกไปทำโทษด้วยการตี โดยตนถูกตีเป็นคนแรกที่บริเวณก้นและต้นขา ส่วนเพื่อนร่วมชั้นอีก 13 คนก็ถูกทำโทษด้วยการตีที่มือจนครบทุกคนเช่นกัน
ขณะที่ทางแม่ได้พาลูกชายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งแพทย์เวรวินิจฉัยอาการบาดเจ็บจากร่องรอยที่เกิดขึ้น ว่า เป็นบาดแผลฟกช้ำจากวัตถุแข็งไม่มีคมบริเวณต้นขาขวา และลงความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวเป็นเวลา 2 วัน
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อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ, โหนกระแส