หนีตายระทึก! แก๊สระเบิดสนั่นแฟลต หนูน้อยวัย 1 ขวบเจ็บหนัก ส่วนแม่ไฟคลอกทั้งตัว
หนีตายระทึก! แก๊สระเบิดสนั่นแฟลต กรุงธากา บาดเจ็บ 5 ราย หนูน้อยวัย 1 ขวบเจ็บหนัก ถูกไฟไหม้เกินครึ่ง ส่วนแม่ไฟคลอกทั้งตัว
สื่อต่างประเทศรายงานว่า เกิดเหตุแก๊สระเบิดภายในอาคารที่พักอาศัยย่านกาธาลบากัน กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (19 พฤศจิกายน 2569) ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเปลวไฟถึง 5 ราย ในจำนวนนี้เป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน 3 ราย รวมถึงเด็กชายวัยเพียง 1 ขวบ
ผู้บาดเจ็บประกอบด้วย อับดูร์ เราะห์มาน มานิก อายุ 32 ปี พนักงานธนาคาร, อิฟตี ซาบา ภรรยาวัย 25 ปี และ อาริส เราะห์มาน มาฮัด ลูกชายวัย 1 ขวบ ส่วนอีก 2 รายเป็นสองแม่ลูกที่พักอยู่ห้องข้างเคียงภายในแฟลตเดียวกัน คือ ชัมซุนนาฮาร์ เบกุม อายุ 52 ปี และ ซันจิดา อิสลาม ลูกสาววัย 20 ปี นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลกรีนไลฟ์
เหตุระทึกขวัญเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. บนชั้น 4 ของอาคารกันชันทาวเวอร์ มานิกเล่าว่าขณะกำลังนอนหลับอยู่ในห้องแบ่งเช่ากับภรรยาและลูกชาย เสียงระเบิดดังสนั่นปลุกให้ตื่นขึ้น ก่อนจะรู้สึกได้ทันทีว่าเปลวไฟกำลังลุกท่วมร่างกาย ส่วนลูกชายที่นอนอยู่ข้างๆ ก็ได้รับบาดเจ็บจากเปลวไฟเช่นกัน จึงรีบอุ้มลูกวิ่งหนีตายออกจากห้อง ตามมาด้วยภรรยาและสองแม่ลูกข้างห้อง
มานิกเปิดเผยว่าครอบครัวใช้แก๊สหุงต้ม (LPG) สำหรับทำอาหาร โดยเก็บถังแก๊สไว้ที่ชั้นล่างของอาคาร คาดว่าอาจมีคนลืมปิดเตาหรือมีแก๊สรั่วสะสมอยู่ตลอดทั้งคืน เมื่อภรรยาพยายามจุดเตาทำอาหารในตอนเช้าจึงเกิดระเบิดขึ้นทันที
หลังเกิดเหตุ เพื่อนบ้านช่วยกันนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งสถาบันแห่งชาติเพื่อการรักษาแผลไฟไหม้และศัลยกรรมตกแต่ง นพ.สุลต่าน มะห์มุด ชิกเดอร์ ศัลยแพทย์ประจำแผนกฉุกเฉิน เปิดเผยอาการว่า อิฟตี ซาบา มีแผลไฟไหม้รุนแรงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ของร่างกาย ส่วนลูกชายวัย 1 ขวบ มีแผลไฟไหม้ 57 เปอร์เซ็นต์ ด้านชัมซุนนาฮาร์และซันจิดามีแผลไฟไหม้ 40 เปอร์เซ็นต์ และ 37 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ขณะที่มานิกมีแผลไฟไหม้ 6 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ มานิก ซันจิดา และชัมซุนนาฮาร์ ยังได้รับผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจด้วย
ด้าน ร.ต.ต.ชัมซุล ฮัก ซูมอน สถานีตำรวจกาลาบากัน ระบุว่า เมื่อตำรวจและทีมดับเพลิงเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ เปลวไฟได้ดับลงก่อนแล้ว แรงระเบิดรุนแรงมากจนทำให้ประตูและหน้าต่างของแฟลตแตกกระจาย เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากแก๊สรั่วสะสม และกำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ที่มา: The Daily Star
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ระทึก รถบัสชนรั้วกั้นถนน พุ่งตกเหวลึก สังเวย 8 ศพ เร่งงัดซากช่วยผู้รอดชีวิต
- เปิดภาพวินาที เครื่องบินกองทัพรัสเซีย ดิ่งตกลงในไซบีเรีย เสียชีวิตยกลำ 19 ศพ
- ม็อบมุสลิมบุกถล่ม ร้านอาหารอินเดีย ปมแบนฮาลาล คดีพลิกเจ้าของโดนรวบ ดาราดังโผล่ส่งการ์ดช่วย