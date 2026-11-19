คลิปสุดท้าย ‘เบิร์ด นวพร’ รองนางสาวเชียงใหม่ฯ จากไปกะทันหัน ไร้สัญญาณเตือน
เปิดคลิปสุดท้าย ‘เบิร์ด นวพร’ รองอันดับ 2 นางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ ปี 2561 สอนสร้างบุคลิกภาพ 3 วันก่อนเสียชีวิตกะทันหัน
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 วรรณ สวนแก้ว จาก Trainingroom chaingmai by อ วรรณ สวนแก้ว ออกมาเปิดเผยภาพและคลิปวิดีโอสุดท้ายของ “เบิร์ด นวพร กันทิยะ” รองอันดับ 2 นางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ ประจำปี 2561 ซึ่งบันทึกไว้เพียง 3 วันก่อนที่เจ้าตัวจะจากไปอย่างกะทันหัน วัย 49 ปี
ภายในวิดีโอเผยให้เห็นภาพขณะที่เบิร์ดยืนบรรยายอยู่หน้าห้อง ถ่ายทอดความรู้เรื่องวิธีการสร้างบุคลิกภาพและการเสริมความมั่นใจ
ก่อนหน้านี้ แม่ของเบิร์ดออกมาแจ้งข่าวเศร้า เล่าเหตุการณ์ว่า ช่วงเช้าเวลาประมาณ 07.00 น. ลูกตื่นขึ้นมารับประทานอาหารตามปกติ แต่บอกว่ารู้สึกเหมือนจะไม่สบาย แม่จึงบอกให้รีบรับประทานอาหารเพื่อจะได้ไปตรวจที่โรงพยาบาล ต่อมาครอบครัวเข้าไปพบเบิร์ดในห้องนอน จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและขอรถพยาบาลฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจ ก่อนจากไปสงบ
ทางครอบครัวกำหนดการบำเพ็ญกุศล ทางครอบครัวจะจัดพิธี ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2569 พิธีสวดพระอภิธรรม และ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 พิธีฌาปนกิจ
ข้อมูลจาก : วรรณ สวนแก้ว
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