เพจดังย้อนคลิป มิตรภาพ น้ำ รพีภัทร-ซองดูฮี ก่อนสลิ้งแตกใส่กันยับ
เพจซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เปิดคลิปย้อนมิตรภาพ น้ำ รพีภัทร และ ซองดูฮี ยิ้มร่า ร่วมร้องคาราโอเกะ ก่อนสลิ้งแตกใส่กันยับ
ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดได้ หลังจากที่ทาง ซองดูฮี อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊กอ้างว่าถูกดาราในดวงใจอย่าง น้ำ รพีภัทร ทำร้ายร่างกายหวิดตาแตก ขณะนั่งร่วมวงสังสรรค์กันอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาโพสต์คลิปเหตุการณ์ในวันเดียวกัน ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ น้ำ รพีภัทร และซองดูฮี จะทะเลาะจนถึงลงไม้มือกัน คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นนาทีที่ทั้งคู่ร่วมกันร้องเพลงคาราโอเกะอย่างสนุกสนาน ซ้อเปา ระบุแคปชั่นประกอบว่า “ขวดแรกมิตรภาพยังหวานฉ่ำ ! กูก็ร้องเพลงของกูอยู่ดี ๆ นี่กูอยากมวยกันหรอนี่…”
ต่อมาทางเพจ ซ้อเปา ก็ได้เสริมความคิดเห็นเพิ่มเติมเอาไว้ในกล่องคอมเมนต์ ระบุว่า “ถ้าไม่เอาเรื่องถูกผิด กูว่าเรื่องนี้ ไป ๆ มา ๆ ตะเมอก้ลลล์ ไม่มีใครมาววววทั้งคู่”
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อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ