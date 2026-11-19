เจอตัว ‘แอนนา’ ตาปูดเขียว-ลิ้นฉีก หายดีต้องเข้าขังซอย 3 เดือน ยันเรือนจำดูแลดี
เฟิร์น วรรณภา เข้าเยี่ยม ‘แอนนา ทีวีพูล’ ที่รพ. หลังบอกถูกรุมทำร้าย อาการล่าสุดตาปูดเขียว หัวแตก และลิ้นฉีก เปลี่ยนใจไม่แจ้งความ หลังหายดีต้องเข้าขังซอย 3 เดือน
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกาบน 2569 เฟิร์น วรรณภา อินฟลูเอนเซอร์คนดัง เดินทางมาเยี่ยม แอนนา ทีวีพูล หรือ วรินทร วัตรสังข์ อดีตพิธีกรชื่อดัง ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ หลังถูกรุมทำร้ายร่างกาย ขณะที่ เรือนจำกลางคลองเปรม ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าผู้ต้องขังข้ามเพศก่อเหตุทะเลาะวิวาทรวม 5 คน จึงนำตัวรักษาที่รพ. จากนั้นพิธีกรคนดังเครียดหนัก-พยายามทำร้ายตนเอง อ้างว่ากินยาเกินขนาด จึงต้องส่งตัวแอนนากลับไปยังสถานพยาบาลอีกครั้ง เบื้องต้นอาการปลอดภัยไม่พบสิ่งแปลกปลอมหรือตัวยาใด ๆ
เฟิร์น วรรณภา เผยคลิปวิดีโอขณะเธอและเพื่อน ๆ เดินทางไปเยี่ยมแอนนา หลังจากได้พบเพื่อนสนิทเธอยอมรับว่า วันนี้ดีใจมาก พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดของแอนนา เจ็บหนัก ตาปูดเขียวทั้ง 2 ข้าง หัวแตก และลิ้นฉีด ทางเจ้าหน้าที่ได้สแกนสมองแล้ว
เมื่อได้พูดคุยกับแอนนา เฟิร์นเผยว่า “มีเรื่องกันจริง รุมกันจริง” ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว ทางเรือนจำและโรงพยาบาลดูแลดีมาก พร้อมกล่าวต่อว่า “แต่จริง ๆ มันมีเรื่องที่แบบ…(เม้มปากและพยักหน้า) แต่ก็ขอบคุณทางเรือนจำและโรงพยาบาลเพราะดูแลดี ตอนนี้อาจจะยังมีตาปูดตาบวม ซึ่งตอนแรกจะมีการแจ้งความแต่ตอนนี้ไม่แจ้งแล้ว ล่าสุดฝากเงินให้แอนนาและแม่แอนนาแล้ว”
หลังแอนนาอาการฟื้นตัวขึ้นและออกจากโรงพยาบาลได้แล้วต้องถูกส่งตัวไปขังซอย หรือ การแยกขังผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อลงโทษทางวินัย เป็นเวลา 3 เดือน
สาวเฟิร์น โพสต์ข้อความประกอบคลิปว่า “วันนี้ดีใจมากได้เจอแอนนาแล้วได้คุยกันตัวต่อตัวแล้ว ผู้คุมน่ารักพูดได้ทุกอย่างเล่าได้ทุกอย่างไม่มีใครห้ามหรืออะไร”
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