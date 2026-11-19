คนกรุงอ่วม ขึ้นค่าทางด่วน 15 ธ.ค. รถ 4 ล้อ 80 บาท จ่ายเพิ่มปีละเกือบ 8 พัน
เหลือเวลาอีก 26 วัน ก่อนที่ค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัถยา หรือทางด่วนสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จะปรับขึ้นทุกประเภทรถในวันที่ 15 ธันวาคม 2569 โดยรถไม่เกิน 4 ล้อ จ่ายเพิ่มจาก 65 บาท เป็น 80 บาทต่อเที่ยว ขณะที่มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. รับปากไว้ตั้งแต่เดือนกันยายน ยังไม่มีการประกาศรายละเอียดออกมา
การปรับครั้งนี้มาจากประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดให้ทางพิเศษประจิมรัถยาเป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทรถที่ต้องเสียหรือได้รับยกเว้น และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2569 ซึ่งลงนามโดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569 และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อกลางเดือนกันยายน 2569 หลังคณะกรรมการ กทพ. มีมติในการประชุมครั้งที่ 8/2569 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569
อัตราค่าผ่านทางใหม่ เริ่ม 15 ธันวาคม 2569
- รถไม่เกิน 4 ล้อ จาก 65 บาท เป็น 80 บาท เพิ่มขึ้น 15 บาท
- รถเกิน 4 ล้อ แต่ไม่เกิน 10 ล้อ จาก 105 บาท เป็น 130 บาท เพิ่มขึ้น 25 บาท
- รถเกิน 10 ล้อ จาก 150 บาท เป็น 185 บาท เพิ่มขึ้น 35 บาท
อัตราชุดนี้ใช้กับทางพิเศษประจิมรัถยาเท่านั้น ทางพิเศษสายอื่นของ กทพ. ยังคงเก็บในอัตราเดิม
สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้เส้นทางนี้ไปกลับวันละ 2 เที่ยว อัตราใหม่ทำให้จ่ายเพิ่มวันละ 30 บาท หากคิดที่เดือนละ 22 วันทำงาน จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นราว 660 บาทต่อเดือน หรือประมาณ 7,920 บาทต่อปี ตัวเลขนี้เป็นการคำนวณของ The Thaiger จากอัตราที่ประกาศ ไม่รวมค่าผ่านทางของทางพิเศษสายอื่นที่ต่อเนื่องกัน
ส่วนรถบรรทุกขนาด 6 ถึง 10 ล้อ จ่ายเพิ่มเที่ยวละ 25 บาท และรถเกิน 10 ล้อ จ่ายเพิ่มเที่ยวละ 35 บาท ผู้ประกอบการขนส่งที่วิ่งหลายเที่ยวต่อวันจึงรับภาระมากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลหลายเท่า
ทำไมต้องขึ้น และทำไมขึ้นทุก 5 ปี
ทางพิเศษประจิมรัถยาดำเนินการในรูปแบบ BTO คือเอกชนลงทุนก่อสร้าง โอนทรัพย์สินให้รัฐ แล้วรับสิทธิบริหาร โดยบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้รับสัมปทานและลงทุนโครงการทั้งหมด สัญญาสัมปทานกำหนดให้ปรับค่าผ่านทางได้ทุก 5 ปี ครั้งละ 15 บาทสำหรับรถ 4 ล้อ 25 บาทสำหรับรถ 6 ถึง 10 ล้อ และ 35 บาทสำหรับรถเกิน 10 ล้อ
การปรับครั้งก่อนมีผลเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ครั้งนี้จึงเป็นการปรับตามรอบ 5 ปีถัดมา โดยสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดในวันที่ 14 ธันวาคม 2585
ทางด่วนเส้นทางไหนได้รับผลกระทบ
ประจิมรัถยาเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 16.7 กิโลเมตร เริ่มจากถนนกาญจนาภิเษกบริเวณใกล้โรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์ วิ่งตามแนวทางรถไฟสายใต้เดิม ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 7 และไปสิ้นสุดที่สถานีกลางบางซื่อ เป็นเส้นทางหลักที่คนฝั่งธนบุรีและนนทบุรีใช้เข้าเมือง
ตลอดสายมีด่านเก็บค่าผ่านทาง 10 ด่าน ได้แก่ ฉิมพลี ตลิ่งชัน บรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด บางกรวย สะพานพระราม 7 กำแพงเพชร 2 บางซื่อ 1 และบางซื่อ 2
สำหรับผู้ที่ขับต่อเข้าทางพิเศษศรีรัชหรือทางพิเศษเฉลิมมหานคร จะต้องชำระค่าผ่านทางของโครงข่ายดังกล่าวเพิ่มที่ด่านบางซื่อ 2 ตามอัตราของสายทางนั้น ซึ่งไม่ได้ปรับขึ้นในรอบนี้
กทพ. เคยออกแถลงการณ์ว่าอยู่ระหว่างหารือร่วมกับ BEM และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และลดผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน พร้อมระบุว่าจะประกาศรายละเอียดแนวทางช่วยเหลืออย่างเป็นทางการล่วงหน้าก่อนวันที่อัตราใหม่มีผล
อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ กทพ. จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ยังไม่พบการประกาศรายละเอียดมาตรการดังกล่าว ขณะที่เหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนก่อนอัตราใหม่จะเริ่มใช้
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อ้างอิงจาก: ไทยพีบีเอส , ไทยรัฐออนไลน์ , การทางพิเศษแห่งประเทศไทย