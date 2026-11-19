ซองดูฮี หอบใบรับรองแพทย์ เข้าแจ้งความ น้ำ รพีภัทร ทำร้ายร่างกาย คาดไม่ใช้ YouTube Premium
ซองดูฮี กางใบรับรองแพทย์ ขึ้นสภ.เมืองอุดรธานี แจ้งความ น้ำ รพีภัทร ทำร้ายร่างกายตาเกือบแตก ด้านดาราหนุ่มยังไม่มีความเคลื่อนไหว
ความคืบหน้าหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ที่กล่าวอ้างว่า น้ำ รพีภัทร ทำร้ายร่างกาย ซองดูฮี นั้น ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ข่าวอุดร ข่าวโฮมเคเบิ้ล ได้นำเสนอประเด็นการทะเลาะวิวาทระหว่าง ซองดูฮี และ น้ำ รพีภัทร โดยได้มีการสัมภาษณ์ตัวอินฟลูฯ ดัง หลังนำเอกสารใบรับรองแพทย์มาแจ้งความดำเนินคดีกับทาง น้ำ รพีภัทร ที่สภ.เมืองอุดรธานี หลังถูกทำร้ายร่างกายกลางวงสังสรรค์ เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 19 พ.ย. 69 ที่ผ่านมา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งความแล้ว
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อ้างอิงจาก : FB ข่าวอุดร ข่าวโฮมเคเบิ้ล
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