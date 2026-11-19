ชาวญี่ปุ่น ตีแผ่ชีวิตคนกรุงเทพฯ ค่าครองชีพพุ่ง สวนทางค่าแรงขั้นต่ำวันละ 400 บาท
ชาวเน็ตถกสนั่น! ชาวญี่ปุ่น ตีแผ่ชีวิตคนกรุงเทพฯ ค่าครองชีพพุ่ง สวนทางค่าแรงขั้นต่ำวันละ 400 บาท ชี้เมืองหลวงหรูหรา แต่ต้องดิ้นรนทุกวัน
กลายเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้งานแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (X) รายหนึ่งโพสต์ข้อความภาษาญี่ปุ่น เปิดมุมมองเรื่องรายจ่ายในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทำงานในกรุงเทพฯ ที่สวนทางกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ระบุว่า
“ความจริงที่ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ไม่ได้ในเมืองใหญ่ ค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพฯ อยู่ที่วันละ 400 บาท ค่าเช่าอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดสำหรับอยู่คนเดียวอยู่ที่ประมาณเดือนละ 6,000–15,000 บาท
แวะซื้อเครื่องดื่มจากคาเฟ่ทั่วไปกลับบ้านก็แก้วละ 120–200 บาทแล้ว ค่ารถไฟฟ้า BTS หรือ MRT แค่นั่งไป-กลับใกล้ๆ ก็ปาไป 70–80 บาท ถ้าไปกินข้าวร้านอาหารดีๆ หน่อยแล้วดื่มแอลกอฮอล์สักสองสามแก้ว ก็ตกคนละ 500–1,000 บาท แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นทุกวัน
แต่ถึงอย่างนั้น ค่าครองชีพในกรุงเทพฯ ก็พุ่งสูงขึ้นตามมาตรฐานการครองชีพ เงินที่ต้องใช้เพื่อ “ใช้ชีวิตแบบปกติทั่วไป” จึงเพิ่มขึ้นทุกปี ด้วยเหตุนี้ คนรุ่นใหม่ไม่น้อยจึงเลือกที่จะทำงานเสริม อยู่กับครอบครัว หรือแชร์ห้องอยู่กับเพื่อนหลายคน
เวลาที่มาเที่ยว เรามักจะเห็นภาพกรุงเทพฯ ที่ดูหรูหราและมีสีสัน แต่คนส่วนใหญ่ที่คอยขับเคลื่อนเมืองนี้ กลับต้องดิ้นรนบริหารจัดการเงินที่มีอยู่อย่างจำกัดในทุกๆ วัน”
นอกจากนี้ เจ้าของโพสต์ยังได้ระบุข้อความเป็นภาษาไทยด้วยว่า “กรุงเทพฯ อาจดูเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโอกาส แต่สำหรับหลายคน การใช้ชีวิตในแต่ละวันไม่ใช่เรื่องง่าย”
หลังข้อความถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยชาวจีนรายหนึ่งโต้แย้งว่า “ไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นหรอก กรุงเทพฯ ไม่ได้มีแค่สุขุมวิท กาแฟอเมซอนซื้อกลับบ้านแก้วหนึ่งก็แค่ 65 บาท ผัดไทยจานหนึ่งก็แค่ 60 บาท มันขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกกินอยู่อย่างประหยัดหรือฟุ่มเฟือย”
ด้านเจ้าของโพสต์ได้เข้ามาตอบกลับประเด็นดังกล่าวทันทีว่า “คุณคิดว่าผัดไทย 60 บาท หรือกาแฟ 65 บาท มันถูกสำหรับพวกเขาจริงๆ เหรอ? ถ้าคนคนหนึ่งทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ได้ค่าแรง 400 บาท ก็ตกแค่ชั่วโมงละ 50 บาทเอง กาแฟกับผัดไทยรวมกันก็ 125 บาทแล้ว นั่นเท่ากับต้องทำงานมากกว่า 2 ชั่วโมง หรือเสียรายได้เกิน 30% ของทั้งวัน ไปกับข้าวแค่มื้อเดียวกับกาแฟหนึ่งแก้วเลยนะ”
ขณะเดียวกัน มีชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง อาทิ
“ค่าเช่าห้องฉันในกรุงเทพฯ ตั้ง 50,000 บาท ฉันอยู่แถวสุขุมวิท! ค่าครองชีพในกรุงเทพฯ แพงมากจริงๆ”
“คนไทยที่มีรายได้น้อยไม่ได้ซื้อกาแฟแก้วละ 100–120 บาทหรอก แต่คุณจะเห็นพวกเขาไปอุดหนุนร้านกาแฟรถเข็นที่ราคาประมาณ 20 ถึง 50 บาทแทน แล้วก็ซื้อกับข้าวตามตลาดนัดที่ราคาทั่วไปอยู่ที่ 30 ถึง 80 บาท”
“ก็เพราะใช้เงินกันไม่เป็นแบบสุดๆ เลยไงล่ะ ทั้งที่อยู่ในกลุ่มคนรายได้น้อยแต่กลับใช้ iPhone ระยะทางที่เดินได้ก็ยังนั่งวินมอเตอร์ไซค์ แถมซื้อกาแฟกินทุกวัน ซึ่งแทบทุกคนทำกันแบบนี้หมดเลย”
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