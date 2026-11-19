จอมโจรทิวลี่ คือใคร ขุดประวัติคดี หลอกขายเครื่องสำอาง ล่าสุด หมอนับ 10 รวมตัวแจ้งความ
ลูกค้าสั่งซื้อเครื่องสำอางทางอินเทอร์เน็ต โอนเงินเรียบร้อย รอพัสดุส่งถึงบ้าน แต่เมื่อเปิดกล่องกลับพบขนมเวเฟอร์ยี่ห้อทิวลี่ ไม่ใช่สินค้าที่ซื้อไว้ เรื่องร้องเรียนที่เริ่มขึ้นเมื่อปี 2562 กลายเป็นที่มาของฉายา จอมโจรทิวลี่ ซึ่งต่อมาถูกตำรวจจับกุมในคดีฉ้อโกงประชาชนเมื่อปี 2564
ผู้ต้องหาในเวลานั้นคือ น.ส.อัจฉราภรณ์ ศุภการวานิชย์ อายุ 27 ปี ซึ่งมีประวัติใช้ชื่ออื่นอีก 2 ชื่อ ได้แก่ สิริประภาภรณ์ วดีศิรานนท์ และสิริลักษณาภรณ์ เลิศผดุงวรไกร
เรื่องราวเริ่มเป็นข่าวในปี 2562 เมื่อมีผู้เสียหายร้องเรียนว่าหลงเชื่อโฆษณาขายเครื่องสำอางที่ฝากเผยแพร่ผ่านบัญชีอินสตาแกรมของผู้มีชื่อเสียงและมีผู้ติดตามจำนวนมาก
เมื่อสนใจสินค้า ผู้ซื้อจะได้รับช่องทางติดต่อเพื่อสั่งซื้อและโอนเงิน แต่แทนที่จะได้รับเครื่องสำอางตามที่ตกลง กลับได้รับพัสดุที่บรรจุขนมเวเฟอร์ทิวลี่
ผู้เสียหายบางส่วนนำเรื่องไปโพสต์เตือนภัยในเพจเฟซบุ๊ก “แม่ค้าโกง บอกต่อด้วย” จนคนในโลกออนไลน์นำชื่อขนมมาตั้งเป็นฉายาจอมโจรทิวลี่
ต่อมาตำรวจพบพฤติการณ์อีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการประกาศปล่อยเงินกู้ผ่านเฟซบุ๊ก เมื่อมีผู้สนใจ ผู้ต้องหากับพวกจะนัดพบเพื่อขอสมุดบัญชีธนาคาร บัตรเอทีเอ็ม และบัตรประชาชน โดยอ้างว่าต้องใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน
แต่หลังได้รับเอกสารกลับนำไปแอบอ้างใช้ในการขายสินค้าออนไลน์ ทำให้บุคคลที่มาขอกู้เงินเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้ทำ
เมื่อมีผู้ร้องเรียนเพิ่มขึ้น ผู้เสียหายกว่าร้อยคนจึงรวมตัวร้องทุกข์ต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขณะที่บางส่วนยื่นฟ้องต่อศาลด้วยตนเอง
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ตำรวจกองบังคับการปราบปรามตามจับ น.ส.อัจฉราภรณ์ ได้ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยรัชดาภิเษก 36 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
การจับกุมเป็นไปตามหมายจับศาลอาญาที่ 188/2564 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ในข้อหาร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่น มีไว้เพื่อนำออกใช้และใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ฉ้อโกงประชาชน และนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ระหว่างสอบสวน ตำรวจรายงานว่า น.ส.อัจฉราภรณ์ ให้การรับสารภาพ พร้อมอ้างว่าเคยตั้งวงแชร์ แต่ถูกลูกแชร์โกงเงินหนีไปจนหมุนเงินไม่ทัน จึงหาเงินด้วยวิธีหลอกขายสินค้าเพื่อนำไปชำระหนี้
ตำรวจส่งตัวให้ศาลอาญาดำเนินคดีตามขั้นตอน แต่จากข้อมูลที่ตรวจสอบได้ ยังไม่มีรายละเอียดคำพิพากษาถึงที่สุดของคดีปี 2564
ปี 2567 ชื่อจอมโจรทิวลี่กลับมาในคดีรถเบนซ์
สามปีต่อมา ชื่อจอมโจรทิวลี่กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง หลัง นายณภพ อารยเดชะธรรม ชาวจังหวัดขอนแก่น ร้องเรียนว่ามีปัญหากับเพื่อนหญิงที่นำรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น SLK200 สีดำ ไปใช้แล้วไม่ยอมคืน
วันที่ 6 สิงหาคม 2567 ข่าวสดรายงานคำร้องเรียนของนายณภพ อายุ 34 ปีในขณะนั้น โดยระบุว่าเริ่มให้เพื่อนหญิงซึ่งสื่อใช้นามสมมติว่า น.ส.ปุย เช่ารถตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 ในราคาเดือนละ 70,000 บาท โดยไม่ได้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะรู้จักและไว้วางใจกัน
นายณภพเล่าว่า หลังผ่านไปประมาณ 2 ถึง 3 เดือน อีกฝ่ายขอลดค่าเช่าเหลือเดือนละ 30,000 บาท ก่อนเริ่มจ่ายเงินไม่ตรงกำหนด และขอยืมเงินสดเพิ่มอีก 150,000 บาท
เดือนมิถุนายน เพื่อนหญิงขอยืมเงินอีก 150,000 บาท พร้อมขอหน้าเล่มสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ประกอบกับมีใบสั่งจราจรส่งมาถึงนายณภพในฐานะเจ้าของรถหลายครั้ง จึงเริ่มสงสัยและขอรถคืน
เมื่อยังไม่ได้รถกลับมา นายณภพเข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ก่อนเดินทางไปยังบ้านของคู่กรณีในอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันถัดมา
นายณภพระบุว่าได้ขอกำลังตำรวจท้องที่ช่วยตรวจสอบ และพบรถจอดอยู่ภายในบ้าน แต่ไม่สามารถนำรถกลับมาได้ อีกทั้งยังถูกพ่อของคู่กรณีกล่าวหาว่าบุกรุก
ด้าน พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการ สภ.เมืองขอนแก่น ในขณะนั้น ยืนยันว่ามีเจ้าของรถมาแจ้งความจริง และตำรวจจะออกหมายเรียกผู้เช่ารถมาสอบสวนตามขั้นตอน
กรณีนี้ถูกนำไปเผยแพร่ในรายการโหนกระแส เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567
ปลายปี 2567 เริ่มมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
หลังเรื่องรถเบนซ์ มีข้อร้องเรียนอีกกลุ่มหนึ่งเกี่ยวกับธุรกิจซื้อขาย ซ่อม และฝากขายเครื่องมือแพทย์ โดยผู้ร้องเรียนในเวลาต่อมาระบุว่าผู้ขายเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ได้รับฉายาจอมโจรทิวลี่
กรณีแรกที่ปรากฏในเอกสารของมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม เกิดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2567 เมื่อผู้ประกอบการรายหนึ่งส่งเครื่องเลเซอร์สำหรับเสริมความงามไปซ่อมและฝากขาย
ทั้งสองฝ่ายตกลงให้เวลาขายเครื่อง 3 เดือน ต่อมาผู้รับฝากขายแจ้งว่าขายได้แล้ว 3 เครื่อง และจ่ายเงินจากการขายให้เจ้าของเรียบร้อย
ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของต้องการรับเครื่องที่เหลือกลับคืน แต่ไม่สามารถรับเครื่องทั้งหมดได้ตามที่ต้องการ จึงเข้าแจ้งความที่ สภ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2568
อีกกรณีเกิดขึ้นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568 เมื่อผู้ประกอบการจ่ายเงิน 65,000 บาท เพื่อซ่อมหัวเครื่องเสริมความงาม แต่หลังซ่อมยังไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ตกลง
ต่อมาผู้ประกอบการสั่งซื้อหัวอุปกรณ์เพิ่มอีก 12 หัว รวมราคา 120,000 บาท กำหนดส่งวันที่ 5 มีนาคม 2568 แต่ระบุในคำร้องว่ายังไม่ได้รับสินค้า
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อเครื่องมือยังเกิดขึ้นต่อเนื่องในปี 2569
วันที่ 21 สิงหาคม 2569 ผู้ซื้อสั่งเครื่องอบฆ่าเชื้อมือสอง รุ่น SA-232 ราคา 9,000 บาท ผู้ขายรับปากว่าจะส่งสินค้าภายใน 3 วัน แต่เมื่อครบกำหนดกลับขอเลื่อนหลายครั้ง
ต่อมาผู้ซื้อขอเงินคืน ผู้ขายรับปากว่าจะคืนภายใน 7 วัน แต่เมื่อครบกำหนดก็ยังไม่ได้รับเงิน ก่อนที่ผู้ร้องจะระบุว่าติดต่ออีกฝ่ายไม่ได้
นักกายภาพบำบัดโอน 34,300 บาท ก่อนเจอข้ออ้างเลื่อนส่งของ
หนึ่งในผู้ร้องเรียนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 เป็นนักกายภาพบำบัดที่ต้องการซื้อเครื่องมือมือสองมาใช้รักษาผู้ป่วย
เขาเล่าว่า ช่วงปลายเดือนกันยายน 2569 เครื่องกายภาพบำบัดที่ใช้งานอยู่เกิดชำรุด ขณะที่บริษัทจัดจำหน่ายปิดทำการ แต่ยังมีผู้ป่วยนัดหมายเข้ารับบริการจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องหาเครื่องสำรองมาใช้อย่างเร่งด่วน
เมื่อค้นหาผ่านเฟซบุ๊ก พบเพจประกาศขายเครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัดมือสอง อายุการใช้งานประมาณ 6 ปี โดยผู้ขายยืนยันว่ามีเครื่องพร้อมส่งภายใน 3 วัน
ก่อนโอนเงิน ผู้ซื้อเข้าไปตรวจสอบหน้าเพจ พบว่ามีการเปิดเผยตัวตน มีภาพส่งมอบสินค้า และมีผู้ติดตามจำนวนมาก จึงเชื่อว่าสามารถซื้อขายได้ตามปกติ
วันที่ 29 กันยายน 2569 ผู้ร้องสั่งซื้อเครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด รุ่น BTL 4000 และโอนมัดจำ 34,300 บาท ซึ่งเอกสารร้องเรียนระบุว่าเป็นเงิน 70 เปอร์เซ็นต์ของราคาสินค้า
แต่เมื่อครบกำหนด 3 วัน เครื่องกลับไม่ถูกส่งมา
ผู้ขายแจ้งว่าสายด้านหลังเครื่องชำรุด ต้องรอช่างซ่อมและสั่งสายใหม่จากต่างประเทศ จึงขอเลื่อนส่งสินค้าออกไปอีก 3 วัน
เมื่อครบกำหนดอีกครั้ง ผู้ขายอ้างว่าสายอะไหล่ยังติดอยู่ที่กรมศุลกากร พร้อมเสนอให้เลือกว่าจะรอสินค้าต่อหรือขอเงินคืน
ผู้ซื้อเลือกขอเงินคืน เพราะไม่สามารถรอเครื่องมือได้อีกแล้ว
ผู้ขายรับปากว่าจะคืนเงินภายใน 7 ถึง 10 วัน แต่เมื่อครบกำหนดกลับไม่มีเงินโอนเข้าบัญชี ก่อนเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ว่าต้องรอ 45 วัน ตามระบบของบริษัท
วันที่ 7 ตุลาคม 2569 ผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความที่ สภ.โพธิ์แก้ว จังหวัดนครปฐม
จากคนเสียเงินรายเดียว พบผู้ร้องเรียนอีกหลายสิบคน
หลังเข้าแจ้งความ นักกายภาพบำบัดเริ่มสอบถามในกลุ่มเฟซบุ๊กสำหรับซื้อขายเครื่องมือแพทย์ และพบว่ามีคนประสบปัญหาคล้ายกันอีกจำนวนมาก
บางคนโอนเงินแล้วไม่ได้รับสินค้า บางคนส่งเครื่องไปซ่อมแต่ไม่ได้คืน ส่วนผู้ที่ขอเงินคืนก็ถูกเลื่อนนัดหลายครั้ง
ผู้เสียหายรายเดิมเล่าว่า ระหว่างมีการพูดคุยในกลุ่ม มีบัญชีที่อ้างว่าเป็นฝ่ายผู้ขายเข้ามาตอบโต้ โดยขู่ว่าให้รอรับหมายศาล ทำให้สมาชิกบางส่วนไม่กล้าเปิดเผยตัวหรือเล่าเรื่องของตัวเองต่อสาธารณะ
ช่วงแรกมีผู้เสียหายรวมตัวกันเกือบ 80 คน และเตรียมนัดเดินทางไปแจ้งความที่กองปราบปราม แต่ระหว่างประสานงาน กลุ่มสนทนากลับถูกลบ ทำให้สมาชิกติดต่อกันไม่ได้
ผู้เสียหายจึงต้องเริ่มสร้างกลุ่มใหม่ และรวบรวมสมาชิกกลับมาได้ประมาณ 40 กว่าคน ก่อนส่งหลักฐานการซื้อขาย สลิปโอนเงิน และข้อความสนทนาให้ผู้ประสานงานช่วยดำเนินเรื่อง
ต่อมามูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเข้ามารวบรวมคำร้องเรียนจากหลายกลุ่ม โดยระบุว่ามีผู้ร้องเรียนรวมกันแล้วนับร้อยคน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 กลุ่มผู้เสียหายยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ ส.ส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ช่วยติดตามข้อร้องเรียน
จากนั้น วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานมูลนิธิ นัดนำแพทย์ประมาณ 10 คน พร้อมตัวแทนผู้เสียหายกลุ่มอื่น เข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เวลา 09.30 น.
กลุ่มผู้ร้องเตรียมมอบหลักฐานการซื้อขาย ข้อความสนทนา สลิปโอนเงิน และเอกสารแจ้งความที่เคยยื่นไว้ เพื่อให้ตำรวจตรวจสอบผู้ขายและเส้นทางการรับเงิน
ประเด็นที่ผู้เสียหายต้องการให้ตรวจสอบคือ ผู้ขายมีสินค้าอยู่จริงหรือไม่ในวันที่รับเงิน เหตุผลที่แจ้งเลื่อนส่งของและเลื่อนคืนเงินเป็นความจริงเพียงใด รวมถึงบัญชีที่รับเงินเป็นของใคร และใครเป็นผู้ดูแลเพจขายสินค้า
นอกจากนี้ ยังต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าผู้ที่ถูกร้องเรียนเรื่องเครื่องมือแพทย์เป็นบุคคลเดียวกับ น.ส.อัจฉราภรณ์ ที่เคยถูกจับกุมเมื่อปี 2564 หรือไม่ เพราะข้อมูลเชื่อมโยงในขณะนี้มาจากคำบอกเล่าของผู้ร้องเรียน
ส่วนมูลค่าความเสียหายทั้งหมดยังอยู่ระหว่างรวบรวม เนื่องจากแต่ละคนมีธุรกรรมแตกต่างกัน ทั้งการซื้อสินค้า การจ่ายค่าซ่อม และการฝากขายเครื่องมือ ซึ่งต้องตรวจสอบเงินและทรัพย์สินที่ได้รับคืนไปแล้วด้วย
สำหรับข้อร้องเรียนล่าสุด ยังไม่มีข้อมูลยืนยันผลการสอบสวนว่าพบการฉ้อโกงหรือไม่ และยังไม่มีคำชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหาที่ตรวจสอบได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดโทษ คดีฉ้อโกงประชาชน หาก “บุ๋ม ปนัดดา” ผิดจริง เสี่ยงคุกนานกี่ปี?
- หมอของขวัญ เตือนภัย มิจฉาชีพอ้างเพจประมูลแบรนด์เนม หลอกโอนเงิน 5 หมื่น
- สคบ. ออกโรงเตือน! อินฟลูฯ-แม่ค้าออนไลน์ โชว์ยอดขายถล่มทลาย ระวังเจอข้อหาหนัก
อ้างอิงจาก : ครอบครัวข่าว 3 , หมายข่าวมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม , มติชนออนไลน์ , ข่าวสดออนไลน์