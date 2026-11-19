อาการล่าสุด ‘ฮิปโปฟิโอน่า’ เผลอกลืนหมวกไหมพรม แห่ห่วง ลำไส้ขดตัว-ผ่าตัดไม่ได้
อัปเดตอาการ “ฮิปโปฟิโอน่า” ส่งเสียงฟึดฟัด-เดินไปมา หลังกลืนหมวกไหมพรม ผลอัลตราซาวด์ชี้ลำไส้ขดตัวและผ่าตัดไม่ได้ รอขับถ่ายออกมาเอง
สวนสัตว์ซินซินแนติ สหรัฐอเมริกา เร่งช่วยเหลือ “ฟิโอน่า” (Fiona) ฮิปโปโปเตมัสชื่อดัง หลังจากเผลอกลืนหมวกไหมพรมที่หล่นเข้าไปในส่วนจัดแสดงเมื่อสัปดาห์ก่อน ล่าสุดเมื่อวันพุธที่ 18 พ.ย. 2569 ทีมผู้ดูแลสัตว์ตัดสินใจยืมแท่นสั่นจากฟาร์มม้ามาใช้งาน หวังว่าแรงสั่นสะเทือนจะช่วยกระตุ้นให้หมวกเคลื่อนตัวผ่านระบบทางเดินอาหารออกมาได้
ไมค์ เวนนิงเกอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพสัตว์ของสวนสัตว์ เผยว่า เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทีมสัตวแพทย์วางยาสลบฟิโอน่าเป็นครั้งที่สองเพื่อประเมินอาการ ผลอัลตราซาวด์พบว่าลำไส้มีการขดตัวเป็นกระจุกบางส่วน บ่งชี้ว่าร่างกายยังคงพยายามขับสิ่งอุดตันออกมา นอกจากนี้ทีมแพทย์ยังใช้กล้องขนาดความยาว 9 ฟุต ส่องตรวจลำไส้ใหญ่ด้วย เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าการผ่าตัดไม่ใช่ทางเลือกที่ทำได้สำหรับฮิปโปโตเต็มวัย อย่างไรก็ดีฟิโอน่าส่งเสียงฟึดฟัดและเดินไปมาในส่วนจัดแสดงในร่ม
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าดูอาการตลอด 24 ชั่วโมง พยายามให้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอและป้อนอาหารโปรดเพื่อช่วยให้ขับถ่ายหมวกไหมพรมออกมา ด้าน มิเชลล์ เคอร์ลีย์ โฆษกสวนสัตว์เล่าเสริมว่า ทีมดูแลยังลองนำกาแฟซึ่งเป็นกลิ่นที่ฟิโอน่าชอบมาให้ดม และทุกคนก็ดีใจมากที่เห็นเจ้าฮิปโปมีการตอบสนอง
ย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวโยนหมวกไหมพรมขึ้นไปในอากาศ แล้วพัดลมเพดานพัดหมวกกระเด็นลอดช่องเปิดขนาดเล็กเหนือกระจกชมสัตว์ตกลงไปในบ่อจนฟิโอน่าเผลอกินเข้าไป
สำหรับ ฟิโอน่าเคยโด่งดังไปทั่วโลกตั้งแต่แรกเกิด หลังคลอดก่อนกำหนดเมื่อปี 2017 ตอนนั้นมันยืนเองไม่ได้และมีน้ำหนักแรกเกิดเพียง 29 ปอนด์ หรือราว 13.2 กิโลกรัม ซึ่งน้อยกว่าสถิติน้ำหนักแรกเกิดที่ต่ำที่สุดของฮิปโปถึง 25 ปอนด์ (11.3 กิโลกรัม) ตลอดปีแรกสวนสัตว์คอยบันทึกพัฒนาการให้แฟนคลับทั่วโลกติดตามออนไลน์ จนเรื่องราวของฟิโอน่ากลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์หนังสือ เบียร์ และตุ๊กตาหัวโยก
ข้อมูลจาก : apnews
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