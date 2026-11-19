“สฤษดิ์” ภูมิใจไทย จี้ หนุนอาหารกลางวันเด็ก รร.เอกชน ช่วยลดเหลื่อมล้ำ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 นายสฤษดิ์ บุตรเนียร สส.ปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย หารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสนับสนุน โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม และช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารายงานว่า นายสฤษดิ์ยกปัญหาเด็กเกิดน้อยขึ้นมาประกอบข้อเสนอ โดยระบุว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าจำนวนเด็กเกิด ขณะที่หลายครอบครัวเผชิญค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกสูงขึ้น การแก้ปัญหาประชากรระยะยาวจึงควรสร้างความมั่นใจว่ารัฐพร้อมช่วยแบ่งเบาภาระเมื่อประชาชนมีลูก ควบคู่กับการรณรงค์ส่งเสริมการมีลูก
นายสฤษดิ์กล่าวว่า รัฐธรรมนูญเปิดให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา โดยนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาทั่วประเทศมีประมาณ 6.2 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนเอกชนประมาณ 1.4 ล้านคน
อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2569 นักเรียนโรงเรียนเอกชนกลุ่มดังกล่าวได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 505,120 คน คิดเป็นเพียง 35.12% ของนักเรียนกลุ่มนี้ ทำให้ยังมีนักเรียนอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับสิทธิ ผู้ปกครองจึงร้องเรียนไปยัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช.
ข้อมูลที่นายสฤษดิ์นำเสนอระบุกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลเพิ่ม 3 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา นักเรียนระดับประถมศึกษา และนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ของโรงเรียนเอกชน โดยให้เหตุผลว่าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสที่เท่าเทียม คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาและสวัสดิการ และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
สำหรับความคืบหน้าของข้อเสนอ นายสฤษดิ์ระบุว่า สช.เห็นชอบเรื่องนี้เมื่อเดือน พฤษภาคม 2568 ก่อนผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในเดือน มิถุนายน 2569 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรให้อนุมัติ และมีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีในเดือน กรกฎาคม 2569
นายสฤษดิ์จึงขอให้คณะรัฐมนตรีสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน เพื่อขยายการดูแลให้ครอบคลุมเด็กที่ยังไม่ได้รับสิทธิ ลดความเหลื่อมล้ำ และลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว
ทั้งนี้ นายสฤษดิ์ เว็บไซต์ของเครือสายมิตรกรุ๊ประบุว่าเขาดำรงตำแหน่งผู้จัดการ (เจ้าของ) ของโรงเรียนสายมิตรศึกษา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และเป็นผู้นำคณะผู้บริหารเครือข่ายสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี สระบุรี และนครราชสีมา
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