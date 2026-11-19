แผ่นดินไหว 5.7 เขย่าคุมาโมโตะ ญี่ปุ่น ตามด้วยอาฟเตอร์ช็อก ไร้เตือนสึนามิ
แผ่นดินไหวขนาด 5.7 เขย่าจังหวัดคุมาโมโตะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น เมื่อเวลาประมาณ 02.22 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับ 00.22 น. ตามเวลาประเทศไทย จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณอามาคูซะและอาชิคิตะ ลึกลงไปราว 10 กิโลเมตร สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ไม่ได้ออกประกาศเตือนภัยสึนามิ
แรงสั่นสะเทือนสูงสุดวัดได้ระดับ 5 อ่อน บนมาตราความรุนแรงแผ่นดินไหวของญี่ปุ่น ซึ่งแบ่งเป็น 10 ระดับตั้งแต่ 0 ถึง 7 โดยระดับ 5 และ 6 ยังแยกเป็นอ่อนกับแรงอีกชั้น มาตรานี้วัดความแรงของการสั่นที่พื้นผิวในแต่ละจุด ไม่ใช่ขนาดของแผ่นดินไหวที่เป็นตัวเลข 5.7
พื้นที่ที่สั่นระดับ 5 อ่อน ได้แก่ เมืองมินามาตะ เมืองอาชิคิตะ เมืองสึนางิ หมู่บ้านคูมะ และเมืองอาซากิริ ในจังหวัดคุมาโมโตะ ส่วนแรงสั่นระดับ 4 กระจายเป็นวงกว้างทั่วภาคกลางและภาคใต้ของเกาะคิวชู ครอบคลุมเมืองยัตสึชิโระ ฮิโตโยชิ คามิอามาคูซะ อูกิ และอามาคูซะ ในคุมาโมโตะ รวมถึงเมืองมิยาซากิและโคบายาชิในจังหวัดมิยาซากิ และอีกหลายเมืองในจังหวัดคาโกชิมะ ทั้งอิซูมิ ซัตสึมะ อิสะ ยูซุย และนางาชิมะ
หลังแผ่นดินไหวลูกหลัก เกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมาหลายครั้งที่วัดแรงสั่นได้ตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป โดยมีลูกหนึ่งแรงถึงระดับ 3 จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ
JMA เตือนประชาชนในพื้นที่ที่เจอแรงสั่นรุนแรงให้ระวังแผ่นดินไหวที่อาจแรงถึงระดับ 5 อ่อนหรือมากกว่านั้น ต่อเนื่องไปอีกราวหนึ่งสัปดาห์ พร้อมย้ำให้เตรียมพร้อมรับมือทั้งแผ่นดินไหวและสึนามิตามปกติ เพราะกิจกรรมทางธรณีในพื้นที่ยังสูงกว่าระดับปกติ
สิ่งที่ทำให้แผ่นดินไหวลูกนี้ถูกจับตามากกว่าตัวเลข 5.7 คือทำเลที่เกิด จุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งเมืองอาชิคิตะ ในพื้นที่ที่กิจกรรมแผ่นดินไหวสูงขึ้นมาตลอดนับตั้งแต่แผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่คุมาโมโตะเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ซึ่งทางการญี่ปุ่นตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าแผ่นดินไหวคุมาโมโตะปี 2026 ครั้งนั้นแรงสั่นแตะระดับ 7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของมาตรา และทำให้ชั้นหินใต้ดินฉีกขาดเป็นแนวยาวราว 30 ถึง 40 กิโลเมตร จากตอนใต้ของเมืองคุมาโมโตะไปทางเมืองยัตสึชิโระ
แผ่นดินไหวเมื่อเช้ามืดวันนี้เกิดถัดลงไปทางใต้ บริเวณปลายด้านเหนือของแนวรอยเลื่อนฮินางุช่วงทะเลยัตสึชิโระ ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อว่ายังไม่ได้ขยับในเหตุการณ์เดือนกรกฎาคม จึงเกิดความกังวลว่ากิจกรรมอาจลามลงใต้ไปกินพื้นที่รอยเลื่อนส่วนที่เหลือ
เมื่อดูตำแหน่งแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม ถึง 18 พฤศจิกายน พบว่ากระจายยาวลงไปทางใต้จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเมื่อเดือนกรกฎาคม รวมความยาวราว 70 ถึง 80 กิโลเมตร ซึ่งยาวกว่าช่วงที่ฉีกขาดจริงในเหตุการณ์ขนาด 7.1 อย่างมาก ชี้ว่าแผ่นดินไหวจำนวนหนึ่งที่เกิดหลัง 28 กรกฎาคม อาจมาจากความเค้นใต้ดินที่เปลี่ยนไป มากกว่าจะเป็นอาฟเตอร์ช็อกธรรมดาที่จำกัดอยู่ในพื้นที่เดิม
ผู้เชี่ยวชาญชี้ความเสี่ยงไว้สองทาง ทางแรกคือแผ่นดินไหวที่ตามมาจากลูกวันที่ 19 พฤศจิกายนโดยตรง ซึ่งจนถึงตอนนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่ขนาด 2 ถึง 3 แต่ยังมีโอกาสเจออาฟเตอร์ช็อกที่แรงขึ้นใกล้ระดับ 5 อีกทางคือความเป็นไปได้ที่กิจกรรมจะขยายไปยังรอยเลื่อนส่วนที่ยังไม่ขยับ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แผ่นดินไหวคุมาโมโตะ ยอดตายพุ่ง 30 ศพ เป็นนศ.ต่างชาติ 1 ราย เจ็บร่วม 60 สูญหายอื้อ
- จับตา ญี่ปุ่น เตือนประชาชน ตุนอาหาร-น้ำ 1 สัปดาห์ ซ้อมรับมือภัยพิบัติ
- แผ่นดินไหวญี่ปุ่นระดับ 5.9 สะเทือนหลายพื้นที่ รวมถึงโตเกียว บาดเจ็บมากกว่า 20 ราย
อ้างอิงจาก: Jiji Press ผ่าน nippon.com , News On Japan