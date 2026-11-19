ทนายเปิ้ล ร่ำไห้ ย่องพบ ปอศ. รับ 3 ข้อหาหนัก คดีมูลนิธิองค์กรทำดี
ทนายเปิ้ล ศิริขวัญ นิลกรรณ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เมื่อช่วงค่ำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา 3 ข้อหา ได้แก่ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และร่วมกันฟอกเงิน
รายงานข่าวเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ระบุว่า ทนายเปิ้ลเดินทางมาถึงเมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันก่อนหน้า โดยมีสามีมาให้กำลังใจ ระหว่างเข้าพบเจ้าหน้าที่มีสีหน้าเคร่งเครียดและร้องไห้ แต่ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ทนายเปิ้ลเป็นผู้ถูกออกหมายเรียกรายที่ 2 จากทั้งหมด 6 คนที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหา ต่อจาก นายปรัชวิน บุญชุบ กรรมการมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งเข้าพบพนักงานสอบสวนก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน และให้การปฏิเสธเช่นกัน
สำหรับผู้ถูกออกหมายเรียกที่เหลือ น.ส.พรพรรณ ภูมิรินทร์ หรือ แพตตี้ รองประธานมูลนิธิ ประสานนัดหมายเข้าพบตำรวจช่วงบ่ายวันที่ 19 พฤศจิกายน
ส่วนวันที่ 20 พฤศจิกายน นายอภิวุฒิ ภุมภา หรือ องุ่น กรรมการและเหรัญญิกของมูลนิธิ พร้อมด้วยช่างเอ๋และช่างเอ็ม ผู้รับเหมาก่อสร้าง มีกำหนดเข้ารับทราบข้อกล่าวหา ขณะที่ไฮโซระย้าได้นัดหมายเข้าพบผู้บังคับการ บก.ปอศ. ในวันเดียวกัน
แหล่งข่าวระดับสูงใน บก.ปอศ. เปิดเผยว่า การสอบสวนคืบหน้าไปมากแล้ว เหลือเพียงพยานสำคัญบางส่วนที่ต้องสอบปากคำเพิ่มเติม ส่วนกรณีจะออกหมายเรียกพ่อของบุ๋ม ปนัดดา หรือไม่นั้น คณะพนักงานสอบสวนเตรียมประชุมพิจารณาในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน
หากผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 6 คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาครบถ้วน และไม่มีการควบคุมตัวในชั้นสอบสวน ตำรวจจะนัดให้กลับมารายงานตัวอีกครั้งวันที่ 18 ธันวาคม ก่อนเตรียมสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2569
คดีนี้สืบเนื่องจาก การตรวจสอบเส้นทางเงินบริจาคและการใช้จ่ายของมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมีบุ๋ม ปนัดดา เป็นประธาน โดยก่อนหน้านี้ ทนายเปิ้ลเคยเปิดเผยว่าได้ทักท้วงเรื่องการใช้บัญชีรับบริจาค และยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกถอนเงินที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
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