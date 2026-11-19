ด่วน! พ่ออดีตสามี Abby Choi รับสารภาพแล้ว ชำแหละร่างเอง ปัดวางแผนฆ่า
คดีฆาตกรรม แอบบี้ ชอย (Abby Choi) นางแบบและอินฟลูเอนเซอร์ชาวฮ่องกงที่ถูกฆาตกรรมและชำแหละร่างเมื่อปี 2566 มีความคืบหน้าครั้งสำคัญ หลัง กว่อง เกา (Kwong Kau) อายุ 69 ปี อดีตตำรวจและพ่อของอดีตสามีผู้เสียชีวิต ยอมรับต่อศาลว่าเป็นผู้ชำแหละและจัดการร่างของแอบบี้เพียงลำพัง โดยยืนยันว่าลูกชายทั้งสองไม่ได้ร่วมลงมือ และไม่มีใครวางแผนฆาตกรรมเธอล่วงหน้า แม้จะยอมรับว่าไม่ได้แจ้งตำรวจหลังพบว่าอดีตลูกสะใภ้เสียชีวิตแล้ว เพราะต้องการปกป้องลูกชายคนเล็ก
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 สำนักข่าว RTHK, TVB News และ South China Morning Post รายงานความคืบหน้าการพิจารณาคดีที่ศาลสูงฮ่องกง ซึ่งเข้าสู่วันที่ 40 โดยกว่อง เกา จำเลยที่สอง ขึ้นให้การต่อศาลเป็นวันที่สอง ก่อนถูกทนายความของจำเลยร่วมและอัยการซักถามเกี่ยวกับเหตุการณ์วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 รวมถึงอุปกรณ์ที่พบในห้องพักซึ่งตำรวจค้นพบชิ้นส่วนร่างของแอบบี้ในเวลาต่อมา
กว่อง เกา ให้การว่า วันที่แอบบี้เสียชีวิต เขาขับรถไปออกกำลังกายบริเวณลานจอดรถไท่เหมยตุก (Tai Mei Tuk) ก่อนรับโทรศัพท์จาก แอนโทนี กว่อง (Anthony Kwong) ลูกชายคนโต ซึ่งบอกว่าแอบบี้หมดสติอยู่ในรถ ส่วน อเล็กซ์ กว่อง (Alex Kwong) ลูกชายคนเล็กและอดีตสามีของแอบบี้ กำลังร้องไห้ เขาจึงนัดให้ลูกชายขับรถมาพบ
เมื่อรถเดินทางมาถึง กว่อง เกา เห็นแอบบี้นอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นรถ จึงเข้าไปตรวจการหายใจ ชีพจร และการเต้นของหัวใจ ก่อนสรุปว่าเธอไม่มีสัญญาณชีพแล้ว โดยอ้างว่าไม่เห็นคราบเลือดบนร่างกายในขณะนั้น
หลังพบว่าแอบบี้เสียชีวิต เขาตัดสินใจไม่แจ้งตำรวจ แต่ให้ลูกชายเดินทางไปยังห้องพักที่เช่าไว้ในหมู่บ้านหลุงเหมย (Lung Mei Village) เขตไทโป ซึ่งต่อมากลายเป็นสถานที่เกิดเหตุสำคัญของคดี โดยยอมรับว่าต้องการปกป้องอเล็กซ์
เมื่อไปถึงห้องพัก กว่อง เกา อ้างว่าใช้เครื่องนอนห่อร่างแอบบี้ ก่อนนำใส่กล่องพลาสติกขนาดใหญ่ และขอให้แอนโทนีช่วยยกกล่องเข้าไปภายในห้อง จากนั้นบอกให้ลูกชายทั้งสองออกไป โดยเขาอยู่กับร่างผู้เสียชีวิตตามลำพัง
ระหว่างเล่าเหตุการณ์ กว่อง เกา ร้องไห้หลายครั้งบนแท่นพยาน โดยอธิบายว่าขณะนั้นไม่รู้ว่าควรจัดการกับสถานการณ์อย่างไร ก่อนตัดสินใจชำแหละร่างแอบบี้ในเวลาต่อมา
เมื่อทนายความถามว่าเขาเป็นผู้รับผิดชอบการชำแหละร่างทั้งหมดใช่หรือไม่ กว่อง เกา ยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือเอง และปฏิเสธว่าลูกชายทั้งสองมีส่วนร่วม พร้อมยืนยันว่าไม่มีการวางแผนฆ่าแอบบี้มาก่อน
อย่างไรก็ตาม คำให้การนี้ถูกอัยการซักค้านอย่างหนัก เพราะมีรายละเอียดหลายอย่างขัดแย้งกับหลักฐานและคำให้การของพยานรายอื่น โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เริ่มจัดการกับร่างผู้เสียชีวิต
กว่อง เกา ยืนยันว่าเขาเริ่มชำแหละร่างแอบบี้ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ หรือหนึ่งวันหลังจากพบว่าเธอเสียชีวิต ไม่ใช่คืนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ตามข้อสงสัยของฝ่ายอัยการ
คำให้การนี้ไม่สอดคล้องกับพยานที่เคยระบุว่าได้ยินเสียงคล้ายการใช้เครื่องมือตัดและได้กลิ่นอาหารจากห้องพักในคืนแรก ขณะที่แอนโทนีเคยให้การว่าเห็นคราบสีแดงบนมีดและบริเวณห้องน้ำเมื่อกลับมายังห้องพัก
กว่อง เกา โต้แย้งว่าคราบสีแดงที่ลูกชายเห็นอาจไม่ใช่เลือด แต่เป็นน้ำจากแครอตที่ใช้หั่นภายในห้อง ทำให้แอนโทนีเข้าใจผิด
อัยการยังซักถามถึงการพบแครอตและหัวไชเท้าภายในห้องพัก ซึ่งกว่อง เกา อ้างว่าซื้อไว้ให้อาหารแมวและสุนัขจรจัดบริเวณใกล้จุดทิ้งขยะของหมู่บ้าน พร้อมยืนยันว่าเคยเห็นสัตว์เหล่านั้นกินแครอตที่เขานำไปให้จริง
คำอธิบายนี้ทำให้อัยการตั้งข้อสงสัย เพราะเห็นว่าไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการกินอาหารตามปกติของสัตว์เหล่านั้น แต่กว่อง เกา ยังคงยืนยันคำให้การเดิม
อีกประเด็นสำคัญคืออุปกรณ์หลายรายการที่กว่อง เกา และลูกชายเคยซื้อจากย่านเหยาหม่าเต๋ย ก่อนเกิดเหตุ ประกอบด้วยมีดขนาดใหญ่ เขียง เลื่อยไฟฟ้า และหม้อขนาดใหญ่ ซึ่งฝ่ายอัยการเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการเตรียมสถานที่เพื่อฆาตกรรมและทำลายหลักฐาน
กว่อง เกา อธิบายว่าเดิมต้องการใช้มีดและเขียงสำหรับเตรียมอาหาร ส่วนหม้อขนาดใหญ่ตั้งใจซื้อมาใช้เป็นกระถางปลูกไม้เลื้อยเพื่อเสริมรั้วที่พัก โดยอาศัยหูจับของหม้อช่วยยึดโครงไม้
แม้อัยการจะตั้งข้อสงสัยว่าทำไมจึงต้องซื้อหม้อที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติสำหรับใช้ปลูกต้นไม้ แต่กว่อง เกา ยืนยันว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการซื้อ
เมื่อถูกซักถามถึงวิธีการชำแหละร่าง รวมถึงการใช้มีด เลื่อย และหม้อ กว่อง เกา ตอบหลายครั้งว่าจำรายละเอียดไม่ได้ โดยอ้างว่าสภาพจิตใจในเวลานั้นใกล้ถึงขั้นพังทลาย และไม่ได้ทำทุกอย่างตามแผนที่เตรียมไว้
อัยการไม่ยอมรับคำอธิบายเรื่องความจำขาดหายโดยง่าย และตั้งคำถามว่าเหตุใดจำเลยจึงจดจำรายละเอียดบางเหตุการณ์ได้ แต่กลับจำขั้นตอนการจัดการร่างผู้เสียชีวิตไม่ได้
ฝ่ายอัยการยังกล่าวหาว่าการเช่าห้องพักและซื้ออุปกรณ์หลายรายการก่อนเกิดเหตุเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่กว่อง เกา ร่วมกับลูกชายทั้งสองเตรียมไว้ล่วงหน้า โดยมีข้อพิพาทเรื่องทรัพย์สินของแอบบี้เป็นแรงจูงใจสำคัญ
หนึ่งในทรัพย์สินที่ถูกหยิบยกขึ้นมาระหว่างพิจารณาคดีคือคอนโดหรูย่านคาดูรีฮิลล์ (Kadoorie Hill) ซึ่งเคยอยู่ภายใต้ชื่อของกว่อง เกา โดยฝ่ายอัยการมองว่าความขัดแย้งเกี่ยวกับการถือครองและขายอสังหาริมทรัพย์อาจเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรม
กว่อง เกา ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าครอบครัววางแผนฆ่าแอบบี้เพื่อผลประโยชน์จากทรัพย์สิน พร้อมให้การว่าเขาเคยทำธุรกิจในจีนแผ่นดินใหญ่และโอนเงินให้ครอบครัวใช้จ่าย โดยมีแอบบี้เป็นผู้ดูแลการเงินและชำระค่าใช้จ่ายภายในบ้าน
สำหรับสมาชิกครอบครัว กว่อง เกา อธิบายว่าแอนโทนี ลูกชายคนโต เป็นผู้รับผิดชอบกิจการและธุระต่าง ๆ ของครอบครัว ส่วนอเล็กซ์ทำงานด้านการลงทุนร่วมกับแอบบี้ ขณะที่ภรรยาของเขาทำหน้าที่ดูแลหลาน
เขายังยืนยันว่าไม่ได้มีข้อพิพาทเรื่องการขายคอนโดกับแอบบี้ตามที่ฝ่ายอัยการกล่าวหา
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 หลังแอบบี้ ชอย วัย 28 ปี หายตัวไป ก่อนตำรวจพบชิ้นส่วนร่างของเธอภายในห้องพักเช่าในหมู่บ้านหลุงเหมย เขตไทโป เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ โดยมีการพบอุปกรณ์ตัดชำแหละร่างและหลักฐานอื่นที่นำไปสู่การจับกุมผู้เกี่ยวข้อง
อเล็กซ์ กว่อง อดีตสามีของแอบบี้, แอนโทนี กว่อง พี่ชายอดีตสามี และกว่อง เกา พ่อของทั้งสอง ถูกดำเนินคดีในข้อหาฆาตกรรม โดยทั้งสามให้การปฏิเสธข้อหานี้
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการพิจารณาคดี จำเลยทั้งสามได้ยอมรับความผิดในข้อหาขัดขวางการจัดการศพอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่ข้อหาฆาตกรรมยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
การยอมรับว่าเป็นผู้ชำแหละร่างของกว่อง เกา จึงยังไม่ได้หมายความว่าศาลมีคำวินิจฉัยว่าเขาเป็นผู้ลงมือฆ่าแอบบี้ หรือว่าลูกชายทั้งสองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม โดยศาลต้องพิจารณาคำให้การ พยานหลักฐาน และข้อโต้แย้งของแต่ละฝ่ายต่อไป
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