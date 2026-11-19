ภรรยา น้ำ รพีภัทร พูดแล้ว หลังคลิปสามีสลิ้งแตก ตบ ซองดูฮี กลางร้านอาหาร
โพสต์ล่าสุด มินตรา ภรรยา น้ำ รพีภัทร เคลื่อนไหวแล้ว หลังหลุดคลิปสามีสลิ้งแตก ตบ ซองดูฮี กลางร้านอาหาร ยันไม่ได้เมา
จากกรณีที่ ซองดูฮี อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความ และคลิปจากกล้องวงจรปิดของร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี เผยให้เห็นภาพนาที น้ำ รพีภัทร ทำร้ายร่างกาย กลางวงเพื่อนร่วมโต๊ะกินข้าวจนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณสันจมูก ต่อมาซองดูฮีได้เดินทางเข้าแจ้งความดาราหนุ่มที่ สภ.เมืองอุดรธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่คาดเดาว่าต้นเหตุมาจากตนเปิดเพลงแล้วไม่ใช้ Youtube Premium ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
นาที น้ำ รพีภัทร ตบ ซองดูฮี อีกฝ่ายคว้าขวด-เก้าอี้ฟาดกลับ ยังไม่รู้สาเหตุ ลั่นดำเนินคดีตามกฎหมายโฆษณา
แม้ว่าในขณะนี้ตัวของ น้ำ รพีภัทร เองจะยังคงเก็บตัวเงียบ ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใด ๆ ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น แต่ล่าสุดทางด้าน มินตรา ภรรยาของดาราหนุ่มออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยยืนยันว่าได้คุยกับสามีตอนประมาณเที่ยงคืน ไม่ได้มีน้ำเสียงอ้อแอ้เหมือนคนเมา และไม่ได้เล่าเหตุการณ์อะไรให้ฟัง เมื่อช่วงสายเพิ่งได้รับภาพจากสามีโชว์รอยแผลถลอกเป็นทางยาวบริเวณแขนข้างขวาแค่นั้น ไม่ได้พูดคุยอะไรเพิ่มเติม
“เมื่อวานพี่น้ำไปทำงาน food fair อุดรค่ะ และนอนที่อุดร เพราะวันนี้มีงานเตะบอลต่อที่อุดร นี่ไม่ได้ไปด้วย เพราะรับส่งลูกไป โรงเรียนค่ะ พี่น้ำไปคนเดียวค่ะ
เมื่อวานคุยกันปกติ ถึง เที่ยงคืน ไม่ได้เล่าอะไร น้ำเสียงปกติมาก ไม่มีเสียงเมา ยืนยันค่ะ (ปกติถ้าเมาเยอะ เสียงจะอ้อแอ้) เช้านี้เขายังไม่รับโทรศัพท์นะคะ เขาจะปิดเสียงนอน ค่ะ
โทรไปไม่รับ อ่านไม่ตอบ ส่งมาแค่รูป …. ตามนั้น
ขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกความเป็นห่วงค่ะ เรามัน อึด ทึก ทน ทุกสถานการณ์อยู่แล้ว
แกไม่ชอบคนเซ้าซี้ เร้าหรือ ไม่ชอบคนพูดเยอะๆ พูดไปเรื่อย ไปเปื่อย ไม่ชอบให้ใครบังคับค่ะ ตามนั้น ไม่เคยเห็นไปหาเรื่องใครก่อนนะ มีแต่โดนกวนตลอด”
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อ้างอิงจาก : FB MintraChanisa Ekpankul