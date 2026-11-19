หุ้น Anthropic เคาะราคา ไอพีโอ 83 ดอลลาร์ ระดมทุนเฉียด 2.8 ล้านล้านบาท ทุบสถิติโลก เข้าเทรดคืนนี้
Anthropic ผู้พัฒนา Claude เคาะราคา IPO 83 ดอลลาร์ ระดมทุน 2.76 ล้านล้านบาท ทุบสถิติใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เตรียมเทรดในตลาดแนสแด็กคืนนี้
วงการเทคโนโลยีและการเงินโลกกำลังจับตามองการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เมื่อ Anthropic บริษัทปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา ผู้พัฒนาแชตบอตอัจฉริยะ Claude ได้ประกาศตั้งราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ 83 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น หรือประมาณ 2,820 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่ากรอบเดิมที่บริษัทเคยประเมินไว้ ทำให้การระดมทุนรอบนี้กวาดเม็ดเงินไปได้สูงถึง 81,300 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 2.76 ล้านล้านบาท จนสื่อหลายสำนักยกให้เป็นดีล IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยหุ้นจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq) คืนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า ANT
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ตามเวลาสหรัฐฯ บริษัทได้สรุปราคาเสนอขายสุดท้าย หลังจากยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ว่าจะขายหุ้นจำนวน 825 ล้านหุ้น ในช่วงราคา 70 ถึง 78 ดอลลาร์ต่อหุ้น แต่เนื่องจากความต้องการซื้อจากนักลงทุนสูงล้นหลามเกินจำนวนหุ้นที่เปิดขายหลายเท่าตัว บริษัทพร้อมด้วยผู้ร่วมก่อตั้งทั้ง 7 คน จึงตัดสินใจเพิ่มจำนวนหุ้นที่เสนอขายเป็นราว 980 ล้านหุ้น ส่งผลให้มูลค่ากิจการเมื่อคำนวณรวมหุ้นทุกประเภทที่อาจแปลงสภาพได้ พุ่งสูงถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 51 ล้านล้านบาท
ตัวเลขการระดมทุนเบื้องต้นที่ 81,300 ล้านดอลลาร์ของ Anthropic ยังสามารถทำลายสถิติเดิมของ SpaceX บริษัทอวกาศของอีลอน มัสก์ ที่เพิ่งเข้าตลาดแนสแด็กไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2569 ด้วยยอดระดมทุนเริ่มต้น 75,000 ล้านดอลลาร์ ก่อนที่ยอดของ SpaceX จะขยับไปจบที่ 85,700 ล้านดอลลาร์หลังจากผู้จัดจำหน่ายใช้สิทธิขายหุ้นส่วนเกิน (Greenshoe Option) ทำให้ต้องรอลุ้นว่าเมื่อรวมการใช้สิทธิขายหุ้นส่วนเกินในลักษณะเดียวกัน ยอดระดมทุนสุดท้ายของ Anthropic จะพุ่งไปหยุดอยู่ที่ระดับใด
ความร้อนแรงของดีลนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ตลาดหุ้นทั่วไป เพราะกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี 7 แห่ง ได้แก่ AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia และ TSMC ยังตกลงเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) มูลค่ารวมอีก 26,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 8.8 แสนล้านบาท ในราคาเดียวกับราคา IPO เมื่อรวมเม็ดเงินทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน ทำให้รอบนี้ Anthropic ได้รับเงินทุนเข้าบริษัทสูงถึง 107,300 ล้านดอลลาร์ ปัจจุบัน Amazon กับ Google ถือหุ้นใน Anthropic ฝ่ายละมากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ โดยบริษัทเหล่านี้มีสถานะเป็นทั้งผู้ร่วมลงทุนและคู่ค้าสำคัญที่ขายระบบประมวลผลรวมถึงชิป AI ให้แก่บริษัท
นอกจากนักลงทุนสถาบันและยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีแล้ว Anthropic ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงหุ้น IPO ได้สูงสุดราว 20% ผ่านโบรกเกอร์ในสหรัฐฯ เช่น Schwab, Fidelity และ Robinhood ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าดีล IPO ทั่วไปที่มักจัดสรรให้รายย่อยเพียง 5 ถึง 10% เท่านั้น โดยมีสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง Goldman Sachs กับ Morgan Stanley รับหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักร่วมกับสถาบันการเงินอีก 22 แห่ง
หากเจาะลึกตัวเลขทางการเงินในหนังสือชี้ชวนจะพบว่าธุรกิจของ Anthropic เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างมาก ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 บริษัททำรายได้สูงถึง 16,960 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 5.76 แสนล้านบาท เติบโตขึ้นถึง 47% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลให้รายได้รวม 9 เดือนแรกของปี 2569 พุ่งแตะ 33,200 ล้านดอลลาร์ ทิ้งห่างรายได้รวมตลอดทั้งปี 2568 ที่ทำได้เพียง 2,500 ล้านดอลลาร์อย่างไม่เห็นฝุ่น ขณะที่ฐานลูกค้าองค์กรระดับใหญ่ที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 ดอลลาร์ต่อปีขึ้นไป ก็ขยายตัวจากกว่า 1,500 รายในช่วงสิ้นปี 2568 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ราว 11,900 ราย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2569
อย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างรวดเร็วมาพร้อมกับต้นทุนมหาศาลเช่นกัน ในไตรมาสที่ 3 บริษัทพลิกกลับมาขาดทุนจากการดำเนินงานราว 567 ล้านดอลลาร์ หลังจากเพิ่งทำกำไรจากการดำเนินงานได้ 974 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ส่วนตัวเลขขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 3 พุ่งสูงถึง 23,300 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการปรับตีมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพตามมาตรฐานทางบัญชี นอกจากนี้บริษัทยังมีภาระผูกพันระยะยาวในการจ่ายค่าระบบประมวลผลและศูนย์ข้อมูลรวมเกือบ 900,000 ล้านดอลลาร์ ทำให้หนังสือชี้ชวนระบุคำเตือนชัดเจนว่าธุรกิจอาจเผชิญความเสี่ยงหากผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานประสบปัญหาทางการเงินหรือเกิดภาวะขาดแคลนชิป
ดาริโอ อาโมเดอี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Anthropic ได้กล่าวผ่านวิดีโอนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนว่า ปัญญาประดิษฐ์มีศักยภาพที่จะช่วยมนุษยชาติแก้ไขปัญหาที่ค้างคามานับพันปีได้ แต่บริษัทจำเป็นต้องบริหารจัดการความเสี่ยงของเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ขณะที่นักลงทุนในตลาดยังคงจับตามองปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นกระแสต่อต้าน AI ในสังคมอเมริกันที่อาจลุกลามไปสู่แรงกดดันทางการเมือง ทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นที่ส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินของกลุ่มผู้สร้างศูนย์ข้อมูลแพงขึ้น รวมถึงสมรภูมิการแข่งขันอันดุเดือดกับคู่แข่งสำคัญอย่าง OpenAI อีกทั้งข้อมูลจาก ยาฮู ไฟแนนซ์ (Yahoo Finance) ยังชี้ให้เห็นว่าดีล IPO ขนาดใหญ่ที่สุด 3 อันดับแรกของสหรัฐฯ ในปีนี้ ได้แก่ SpaceX, SK hynix และ Cerebras ปัจจุบันราคาหุ้นในกระดานต่างซื้อขายต่ำกว่าราคาเปิดตลาดวันแรกทั้งสิ้น
สำหรับนักลงทุนที่เฝ้ารอติดตามความเคลื่อนไหว ตลาดหุ้นแนสแด็กจะเปิดทำการในเวลา 21.30 น. คืนนี้ตามเวลาประเทศไทย ส่วนเวลาที่หุ้น ANT จะเริ่มจับคู่ซื้อขายครั้งแรกยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ จึงต้องรอลุ้นทิศทางราคาหุ้นหลังจากตลาดเปิดทำการคืนนี้ ทั้งนี้ตัวเลขเงินบาททั้งหมดในรายงานเป็นการคำนวณโดยประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเปิดตลาดเช้าวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ที่ระดับ 33.98 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
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