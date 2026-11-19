ผลบอล 7 สี วันนี้ 19 พ.ย. 69 อัปเดตผล 8 คู่ ทีมไหนเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย
อัปเดตผลบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2026 รอบ 32 ทีม วัดสุทธิวรารามถล่ม อบจ.ชัยนาท แชมป์เก่า 10-3 ทะลุรอบ 16 ทีมสุดท้าย พร้อมเช็กโปรแกรมเทพศิรินทร์ พุทธิรังสีพิบูล และผลการแข่งขันคู่อื่น
ผลบอล 7 สี วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2569 การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2026 รอบ 32 ทีมสุดท้าย มีผลการแข่งขันที่น่าสนใจ เมื่อ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท แชมป์เก่าปี 2568 ไปด้วยสกอร์ 10-3 ส่งผลให้แชมป์เก่าตกรอบ ขณะที่วัดสุทธิวรารามผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
ผลการแข่งขันได้รับการเปิดเผยผ่านคอมเมนต์ของเพจเฟซบุ๊ก Ch7HD Sports ซึ่งเป็นช่องทางของผู้จัดการแข่งขัน โดยระบุว่า “อัปเดตผลการแข่งขัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 3-10 วัดสุทธิวราราม”
ก่อนหน้านี้ อบจ.ชัยนาทผ่านรอบ 64 ทีมสุดท้ายด้วยการเอาชนะนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 4-0 ส่วนวัดสุทธิวรารามเอาชนะเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2-1 ก่อนที่ทั้งสองโรงเรียนจะมาพบกันในรอบ 32 ทีม และเป็นวัดสุทธิวรารามที่คว้าชัยด้วยผลต่างถึง 7 ประตู
สำหรับการแข่งขันวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน มีโปรแกรมทั้งหมด 8 คู่ แบ่งเป็นการแข่งขันที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนามหญ้าเทียม 6 คู่ และสนามเทพหัสดิน 2 คู่ โดยทีมชนะจะผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายทันที
ผลบอล 7 สี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 รอบ 32 ทีมสุดท้าย
- 09.30 น. อบจ.ชัยนาท 3-10 วัดสุทธิวราราม (วัดสุทธิวราราม เข้ารอบ)
- 09.30 น. บางลายพิทยาคม 4-3(1-1) สุรศักดิ์มนตรี (บางลายพิทยาคม เข้ารอบ)
- 10.35 น. วิชูทิศ 9-2 สวนกุหลาบวิทยาลัย (วิชูทิศ เข้ารอบ)
- 10.35 น. กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ 3-5(2-2) มหาวชิราวุธ จ.สงขลา (มหาวชิราวุธ จ.สงขลา เข้ารอบ)
- 11.40 น. เทพศิรินทร์ พบ หัวถนนวิทยา (รอยืนยันผล)
- 13.30 น. พุทธิรังสีพิบูล5-8 ศีขรภูมิพิสัย (ศีขรภูมิพิสัย เข้ารอบ)
- 14.35 น. พระแม่มารีสาทร พบ สุรวิทยาคาร (รอยืนยันผล)
- 15.40 น. เฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร พบ กันทรารมณ์ (รอยืนยันผล)
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ทีมที่ยืนยันผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายจากการแข่งขันวันที่ 19 พฤศจิกายน ได้แก่ วัดสุทธิวราราม ส่วนผลอีก 7 คู่ยังต้องรอการยืนยันจากผู้จัดการแข่งขัน
สำหรับคู่ที่น่าติดตามในวันนี้ พุทธิรังสีพิบูล ภายใต้การคุมทีมของ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ มีโปรแกรมพบศีขรภูมิพิสัยจากจังหวัดสุรินทร์ เวลา 13.30 น. หลังผ่านสองรอบก่อนหน้าด้วยการเอาชนะหมอนทองวิทยา 5-1 และสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 6-2
ขณะที่การแข่งขันรอบ 32 ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ได้ทีมผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายแล้ว 8 โรงเรียน ได้แก่ อัสสัมชัญธนบุรี, ขัติยะวงษา, อัสสัมชัญ, ภัทรบพิตร, ท่าข้ามพิทยาคม, กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, อัสสัมชัญศรีราชา และวชิราลัย
การแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้ายมีกำหนดวันที่ 20 ถึง 21 พฤศจิกายน ก่อนเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย วันที่ 30 พฤศจิกายน รอบรองชนะเลิศ วันที่ 2 ธันวาคม และรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 6 ธันวาคม 2569 ที่สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร
แฟนฟุตบอลสามารถติดตามผลการแข่งขันและรับชมถ่ายทอดสดฟรีผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน CH7ON, YouTube ช่อง Ch7HD, Facebook Ch7HD Sports และ TikTok Ch7HD Sports
ตรวจสอบโปรแกรมการแข่งขันได้ที่ https://www.ch7.com/champ7hd/football2026/schedule และรับชมถ่ายทอดสดทาง https://www.ch7.com/champ7hd/football2026/live
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