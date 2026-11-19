รอใส่ใจ “ทนายเดชา” ฝันอีกแล้ว! ถึงคุณ “วูดดี้” ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น แย้มเร็วๆ นี้มีคนเปิด
ทนายเดชา ฝันอีกแล้ว! ถึงคุณ “วูดดี้” ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น แย้มเร็วๆ นี้มีคนเปิด ลั่นหลักฐานเส้นเงินเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริง ชาวเน็ตแห่ใส่ใจเพียบ
กลายเป็นประเด็นที่สังคมออนไลน์ให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง เมื่อนายเดชา กิตติวิทยานันท์ หรือทนายเดชา ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “เมื่อคืนนี้ผมเริ่มฝันถึง “คุณวู้ดดี้” ไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า555”
ต่อมา ทนายเดชาได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใต้โพสต์ดังกล่าว โดยระบุข้อความว่า “เส้นเงินถือเป็นพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเส้นเงินอะไรอย่างไรนะครับ เร็วเร็วนี้น่าจะมีคนเปิด แต่ไม่น่าใช่พี่เด นะเพราะพี่เดแค่มีความฝันอย่างเดียว คนดีในประเทศไทยมีเยอะ”
ภายหลังข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ต่างตั้งข้อสังเกตและพยายามเชื่อมโยงว่า บุคคลที่ถูกเอ่ยถึงในความฝันนั้นคือใคร และมีความเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินในคดีความหรือกระแสข่าวใดที่กำลังถูกจับตาอยู่ในขณะนี้หรือไม่ พร้อมทั้งเฝ้ารอว่าใครจะเป็นผู้ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงตามที่ทนายเดชาได้เกริ่นนำไว้
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