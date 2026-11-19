ลูกฮิปโปแคระ หลานหมูเด้ง เป็นเพศเมีย! เขาเขียวเฉลยแล้ว แฟนคลับร่วมทายกว่า 2.2 หมื่นคน
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกาศผลวันนี้ (19 พฤศจิกายน 2569) ว่าลูกฮิปโปโปเตมัสแคระตัวใหม่ ลูกของหมูตุ๋นกับหมูมะนาว เป็นเพศเมีย หลังเปิดให้ประชาชนร่วมทายเพศผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ มีผู้ร่วมสนุกมากกว่า 22,000 คน ลูกฮิปโปตัวนี้จึงเป็นหลานสาวของหมูเด้ง ฮิปโปแคระชื่อดังของสวนสัตว์
นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า ลูกฮิปโปเพศเมียเกิดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 แม่คือหมูมะนาว อายุ 14 ปี ส่วนพ่อคือหมูตุ๋น อายุ 7 ปี ซึ่งเป็นพี่ชายของหมูเด้ง ปัจจุบันแม่และลูกแข็งแรงดี มีสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา
ข่าวการเกิดของลูกฮิปโปแคระ มีการประกาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามรายงานจากผู้อำนวยการสวนสัตว์ ขณะนั้นทีมสัตวแพทย์แจ้งว่าลูกฮิปโปเริ่มขยับตัวและสำรวจพื้นที่แล้ว แม่หมูมะนาวคอยอยู่ใกล้และหวงลูก ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าใกล้มากนัก
ต่อมาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 เพจของสวนสัตว์อัปเดตว่า การชั่งน้ำหนักครั้งที่ 2 ลูกฮิปโปหนัก 6.130 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.505 กิโลกรัมจากครั้งก่อน ถือว่าเติบโตตามวัย สวนสัตว์ยังแจ้งด้วยว่าเตรียมเปิดให้ร่วมตั้งชื่อเร็ว ๆ นี้ ส่วนรายละเอียดการตั้งชื่อยังต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการ
ตอนนี้ลูกฮิปโปยังไม่ออกมาในส่วนจัดแสดง เพราะเจ้าหน้าที่ยังต้องดูแลและติดตามพัฒนาการ ผู้ที่อยากเห็นความน่ารักติดตามภาพและคลิปได้ที่เพจ Facebook สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo
กิจกรรมทายเพศเปิดตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 และปิดรับคำตอบวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16.30 น. สวนสัตว์จะสุ่มจับฉลากจากผู้ที่ทายว่าเป็นเพศเมียถูกต้อง โดยมีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 10,000 บาท แจกแจงได้ดังนี้
รางวัลที่ 1 เป็นเงินสด 5,000 บาท รวม 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 เป็นเงินสด 3,000 บาท รวม 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 เป็นเงินสด 2,000 บาท รวม 1 รางวัล
ของที่ระลึกเป็นตุ๊กตาฮิปโปโปเตมัสแคระ รวม 5 รางวัล
นายมนตรา ฐานโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นผู้จับฉลาก รายชื่อผู้โชคดีทั้ง 8 คน ตรวจสอบได้ที่เพจ Facebook ของสวนสัตว์
ทั้งนี้ ผู้โชคดีติดต่อรับรางวัลได้ที่ฝ่ายรายได้ ธุรกิจและสารสนเทศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-3831-8444 ต่อ 213 หรือเพจ Facebook สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo
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