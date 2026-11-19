วิธีสำรองข้อมูล Facebook โปรไฟล์เสริม แอคหลุม ก่อนลบถาวร 14 ธ.ค. 69
ใครที่ใช้ฟีเจอร์สร้างโปรไฟล์เสริมหรือที่หลายคนเรียกกันว่า แอคหลุม ภายใต้บัญชีหลักบน Facebook ต้องรีบจัดการข้อมูลด่วน บริษัท Meta ออกประกาศหัวข้อ Simplifying How Profiles Work on Facebook ผ่านห้องข่าวของบริษัท แจ้งว่าเตรียมลบโปรไฟล์เสริม (Additional Profiles) ทุกโปรไฟล์พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างถาวรหลังวันที่ 14 ธันวาคม 2569 เพื่อปรับให้ผู้ใช้ทุกคนกลับไปใช้งานเพียงโปรไฟล์เดียว
นับจากวันนี้ ผู้ใช้ที่มีโปรไฟล์เสริมจะเหลือเวลาอีกเพียง 25 วันในการเตรียมตัว ระบบได้ปิดไม่ให้สร้างโปรไฟล์เสริมใหม่แล้ว ซึ่งทาง Meta จะส่งอีเมล รวมถึงแสดงการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันหรือบนหน้าฟีดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทราบ ส่วนบัญชีหลักและเพจ Facebook ยังคงใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงบัญชีที่สมัครแยกต่างหากด้วยอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
สำหรับฟีเจอร์โปรไฟล์เสริมบน Facebook เปิดตัวทั่วโลกมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 โดยเปิดโอกาสให้หนึ่งบัญชีหลักสามารถสร้างโปรไฟล์ส่วนตัวเพิ่มได้สูงสุด 4 โปรไฟล์ ทำให้ผู้ใช้สลับโปรไฟล์เพื่อแยกเรื่องงาน งานอดิเรก หรือกลุ่มเพื่อนออกจากกันได้โดยไม่ต้องออกจากระบบ ก่อนที่ทางบริษัทจะตัดสินใจยกเลิกด้วยเหตุผลสั้นๆ ว่าต้องการทำให้การใช้งานโปรไฟล์บนแพลตฟอร์มเรียบง่ายขึ้น
ผู้ที่มีโปรไฟล์เสริมควรเร่งดำเนินการ 3 ขั้นตอน ก่อนถึงกำหนดลบข้อมูลถาวรในวันที่ 14 ธันวาคม 2569 ดังนี้
เริ่มจากการสำรองข้อมูล ซึ่งต้องทำแยกทีละโปรไฟล์ โดยสลับไปยังโปรไฟล์เสริมที่ต้องการ เข้าไปที่เมนู Settings & privacy เลือก Settings จากนั้นกดเข้าไปที่ Your information and permissions แล้วเลือกคำสั่ง Export your information เนื่องจากระบบต้องใช้เวลาเตรียมไฟล์จึงควรรีบกดส่งคำขอแต่เนิ่นๆ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วควรเปิดเช็กดูว่าโพสต์ รูปภาพ และข้อมูลสำคัญอยู่ครบถ้วนหรือไม่
ขั้นตอนต่อมาคือการย้ายสิทธิ์แอดมินกลุ่ม หากโปรไฟล์เสริมของคุณเป็นผู้ดูแลกลุ่มใดอยู่ ให้รีบเพิ่มโปรไฟล์หลักของตัวเองหรือสมาชิกที่ไว้ใจเข้าไปเป็นแอดมินแทน พร้อมทดลองกดอนุมัติโพสต์หรือจัดการสมาชิกดูว่าทำงานได้จริง เพราะทาง Facebook แจ้งว่ากลุ่มใดที่ไม่มีแอดมินเหลืออยู่เลยหลังพ้นกำหนดจะถูกระงับการใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะมีผู้ดูแลคนใหม่
สิ่งสุดท้ายที่ต้องทำคือการเชื่อมต่อเพื่อน กลุ่ม และเพจใหม่ด้วยตัวเอง เพราะไฟล์ข้อมูลที่ดาวน์โหลดออกมาเป็นเพียงสำเนาเก็บไว้ดูเท่านั้น รายชื่อเพื่อน กลุ่มที่เข้าร่วม หรือเพจที่กดติดตามจากโปรไฟล์เสริมจะไม่ถูกย้ายตามไปยังโปรไฟล์หลักโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้บางรายอาจเห็นเมนู Review connections ขึ้นมาให้เลือกรายการที่ต้องการเชื่อมต่อใหม่ได้สะดวกขึ้น แต่หากบัญชีของใครไม่มีเมนูนี้ขึ้นมา ก็จำเป็นต้องเข้าไปค้นหาเพื่อกดเพิ่มเพื่อน ขอเข้ากลุ่ม หรือกดติดตามเพจใหม่อีกครั้งทีละรายการ
ทั้งนี้ โปรไฟล์เสริมทั้งหมดจะยังคงเปิดให้ใช้งานได้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2569 เป็นวันสุดท้าย ก่อนจะถูกลบออกจากระบบอย่างถาวร ส่วนผู้ใช้งานทั่วไปที่มีเพียงโปรไฟล์หลักโปรไฟล์เดียวไม่ต้องดำเนินการใดๆ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านศูนย์ช่วยเหลือของ Facebook และหน้าประกาศของบริษัทบน Meta Newsroom
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