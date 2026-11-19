ตารางแข่ง วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก สัปดาห์ที่ 2 ครบ 8 คู่ 20-22 พ.ย. ช่องถ่ายทอด
เอสโคล่า วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก เดินหน้าเข้าสัปดาห์ที่สอง ระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 ย้ายมาเล่นกันที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค กรุงเทพมหานคร อัดแน่น 8 คู่ ทั้งทีมชายและทีมหญิง
สัปดาห์นี้มีสองคู่ที่ได้คิวถ่ายทอดสดทางช่อง GMM25 คือคู่ชายวันเสาร์ และคู่หญิงวันอาทิตย์ ส่วนคู่ที่เหลือดูออนไลน์ได้ทางแอปพลิเคชัน truevisionsnow
ศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569
- 15.00 น. (ชาย) ประเสริฐนิกรกุล-บึงกาฬ พบ พิษณุโลก วีซี
- 18.00 น. (ชาย) วิทยาลัยนครราชสีมา คิวมินซี ขามทะเลสอ พบ บัณฑิตเอเชียเมืองพล
เสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569
- 12.00 น. (ชาย) แอม นาวี วีซี พบ เอโฟร์เอส เกาะกูดคาบาน่า ถ่ายทอดสดทาง GMM25
- 15.00 น. (หญิง) อ่างทอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วีซี พบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์
- 18.00 น. (หญิง) อาร์เอสยู วีซี คลับ พบ นครนนท์
อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569
- 12.00 น. (หญิง) นครราชสีมา 3เอ็ม ฟิล์ม วีซี พบ กาญจนบุรี พาวเวอร์ วอลเลย์บอล คลับ ถ่ายทอดสดทาง GMM25
- 15.00 น. (ชาย) นครราชสีมา 3เอ็ม ฟิล์ม วีซี พบ ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-สมุทรสาคร
- 18.00 น. (หญิง) ฮารุดอทชลบุรี ราชมงคลธัญบุรี วีซี พบ สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค
ค่าเข้าชมและช่องทางรับชม
ใครอยากไปเชียร์ติดขอบสนาม ค่าเข้าชมอยู่ที่ 100 บาทสำหรับผู้ใหญ่ ส่วนเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าฟรี เพียงแสดงบัตรประชาชน บัตรหนึ่งใบดูได้ทั้งวัน และซื้อหน้างานในสนามได้เลย
สำหรับคนที่ไปไม่ไหว รับชมออนไลน์ได้ทางแอปพลิเคชัน truevisionsnow และช่อง GMM25 ส่วนโปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน และสถิติทั้งหมด ตามดูได้ที่เว็บไซต์ของลีก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โปรแกรมวอลเลย์บอลยุวชนหญิง U15 ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี 19-24 พ.ย. 2569 เช็กตารางแข่งครบทุกคู่
- สรุปผลจับสลาก วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 สาวไทยร่วมสายเจ้าภาพสหรัฐฯ
- ทัพตบสาวไทย ทุบเกาหลีใต้ 3 เซตรวด คว้าเหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์ 2026
อ้างอิงจาก: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย , Volleyball Thailand League