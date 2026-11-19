เปิดภาพ ‘ซึงรี’ อดีตนักร้องดัง ควงภรรยาท้อง 8 เดือน ต้อนรับลูกชายปีหน้า
ชีวิตปัจจุบัน ซึงรี อดีตสมาชิกวง BIGBANG ควงภรรยาสาวนอกวงการวัย 20 กว่า กำลังตั้งท้อง 8 เดือนกลับเกาหลี เตรียมต้อนรับลูกชายเดือนมกราคมปีหน้า
สื่อเกาหลีใต้เผยภาพ “ซึงรี” หรือ อี ซึงฮยอน อดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดัง BIGBANG ปรากฏตัวที่สนามบินนานาชาติอินชอนพร้อมภรรยาที่กำลังตั้งท้อง 8 เดือน หลังมีข่าวเปิดเผยว่าเขาจดทะเบียนสมรสและกำลังจะมีลูกชายในเดือนมกราคมปีหน้า เรื่องนี้ทำให้หลายคนหันกลับมาจับตาความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างเขากับ “ยูฮเยวอน” อินฟลูเอนเซอร์สาวที่เคยตกเป็นข่าวลือเดตกันหลายครั้ง
เมื่อเวลาประมาณ 21.40 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ซึงรีเดินทางกลับจากฮ่องกงมาถึงสนามบินนานาชาติอินชอนพร้อมภรรยาที่เพิ่งจดทะเบียนสมรสกัน วันนั้นซึงรีสวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า ใส่หมวกไหมพรมสีดำและสวมฮู้ดสีเทาทับ มือทั้งสองข้างลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ข้างละใบ โดยบนกระเป๋าใบหนึ่งมีกระเป๋าแบรนด์เนมที่คาดว่าเป็นของภรรยาวางอยู่
ส่วนภรรยาสาวที่กำลังตั้งท้อง 8 เดือน สวมเสื้อไหมพรมสีขาว หมวกไหมพรม และกางเกงขายาวทรงหลวม เธอใช้เสื้อแจ็กเก็ตบุนวมสีขาวปิดบังหน้าท้องแล้วเดินตามหลังซึงรีมา เมื่อทั้งคู่เห็นนักข่าวที่มารอทำข่าว ก็รีบใช้เสื้อคลุมปิดหน้าและเร่งฝีเท้า ก่อนจะแยกกันเดินออกจากสนามบินไปคนละเส้นทาง
ก่อนหน้านี้มีรายงานเปิดเผยว่า ซึงรีจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับหญิงสาวนอกวงการวัย 20 กว่าปี ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์สาว ยูฮเยวอน แต่อย่างใด ทั้งคู่สร้างเรือนหออยู่ในย่านกังนัม กรุงโซล และกำลังจะมีลูกชายในเดือนมกราคมปีหน้า โดยมีแผนพิจารณาจัดพิธีแต่งงานหลังจากภรรยาคลอดลูกและพักฟื้นร่างกายเรียบร้อยแล้ว
ข่าวการแต่งงานของซึงรีทำให้หลายคนหันมาสนใจความเคลื่อนไหวของ ยูฮเยวอน ซึ่งเคยมีข่าวลือคบหากับเขามาอย่างยาวนาน ย้อนกลับไปในปี 2018 สื่อไต้หวันและโซเชียลมีเดียภาษาจีนเผยแพร่ภาพทั้งคู่กำลังออกเดตกัน ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ซึงรีจะตกเป็นตัวการสำคัญในคดีอื้อฉาว “Burning Sun”
จากนั้นในปี 2020 ช่วงที่ซึงรีเข้ากรมรับใช้ชาติ มีคนพบเห็นยูฮเยวอนพร้อมสุนัขที่คาดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของเธอนั่งอยู่เบาะหลังรถยนต์ ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้ง
แม้ซึงรีจะพ้นโทษจำคุก 1 ปี 6 เดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 จาก 9 ข้อหา ทั้งจัดหาค้าประเวณี เล่นการพนันเป็นประจำ และยักยอกทรัพย์ ทั้งคู่ก็ยังคงติดต่อพบเจอกัน โดยมีภาพหลุดขณะใช้เวลาร่วมกันที่โรงแรมหรูในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย จนทำให้ยูฮเยวอนได้ฉายาว่า “อ๊กบาราจี” (Okbaraji) ที่หมายถึงคนคอยดูแลส่งข้าวส่งน้ำระหว่างติดคุก
ปัจจุบัน ยูฮเยวอนยังคงทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์ โดยเมื่อปี 2024 เธอเคยมีข่าวลือเดตกับ “ฮอ อุง” นักกีฬาบาสเกตบอล แต่ทั้งสองฝ่ายก็ออกมาปฏิเสธข่าวไปแล้ว
สำหรับซึงรีต้องยุติบทบาทในวงการบันเทิงหลังตกเป็นตัวการสำคัญในคดี “Burning Sun” เมื่อปี 2018 ศาลตัดสินจำคุก 1 ปี 6 เดือนจากความผิด 9 ข้อหา ก่อนจะพ้นโทษออกมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 และล่าสุดยังมีรายงานว่ามีผู้แจ้งความดำเนินคดีกับเขาในข้อหาทำร้ายร่างกาย ซึ่งฝั่งซึงรีออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการทำร้ายร่างกายและการระดมกลุ่มแก๊งอาชญากรรมแล้ว
ข้อมูลจาก : starnewskorea
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