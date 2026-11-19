อาร์ต พศุตม์ เฮชนะคดีหมออั้ม จำคุก 2 ปี อีกฝ่ายโพสต์กลับ “น้องต้องชดใช้”
อาร์ต พศุตม์ บานแย้ม นักแสดงชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว Art Phasut ประกาศชัยชนะในคดีหมิ่นประมาทที่ฟ้องร้อง หมออั้ม อิราวัต อารีกิจ จากข้อพิพาทเรื่องการโพสต์พาดพิงพระเอกกล้ามโตว่าเป็นคนเนรคุณและสร้างภาพ โดยระบุว่าศาลมีคำพิพากษา จำคุกหมออั้ม 2 ปี ปรับ 100,000 บาท และให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ตนอีก 300,000 บาท แต่ให้รอการลงโทษจำคุก
อาร์ตเปิดเผยผลคดีผ่านข้อความบนเฟซบุ๊กด้วยความยินดี พร้อมระบุว่าศาลรับฟังพยานหลักฐานแล้วเชื่อว่าหมออั้มใส่ความตนจริง ส่วนข้อต่อสู้ของอีกฝ่ายไม่สามารถรับฟังได้ โดยเขียนว่า
“ศาลตัดสินจำคุกหมออั้ม 2 ปี ปรับ 100,000 ชดใช้ผมอีก 300,000 แต่รอลงอาญา เพราะเชื่อว่าหมออั้ม อิราวัต ใส่ความผมจริงๆ ว่า ‘เนรคุณ’ และ ‘สร้างภาพ’ ข้อแก้ตัวทั้งหมดของ หมออั๊ม อิราวัต ฟังไม่ขึ้น”
นักแสดงหนุ่มยังยืนยันว่าตนเป็นฝ่ายถูกใส่ความมาตลอด พร้อมขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมและทุกคนที่อยู่เคียงข้าง ก่อนประกาศว่า “ผมชนะแล้วครับ” และติดแฮชแท็ก #ชนะแล้วโว้ย #สะใจว่ะ
นอกจากนี้ อาร์ตยังทิ้งท้ายถึงประเด็นที่เคยเป็นต้นเหตุของข้อพิพาท ด้วยข้อความว่า
“ปล กู คือ ‘พระเอกกล้ามโต’ ‘พระเอก’ ยังไงก็คือ ‘พระเอก’ และทั้งชีวิตนี้กูไม่เคยเนรคุณใคร และกูสูงเกือบ 190 นะ”
ขณะที่หมออั้ม อิราวัต เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวภายหลังมีการเปิดเผยผลคดี โดยโพสต์ภาพพื้นหลังสีแดงพร้อมข้อความที่สื่อว่าข้อขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายยังไม่สิ้นสุด แม้ตนจะได้รับผลจากคดีแล้ว แต่ยังมองว่าอีกฝ่ายมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเช่นกัน
“วันนี้ พี่ได้ชดใช้ส่วนของพี่แล้วนะครับ แม้ว่าจะเคยขอโทษไปแล้ว จากนี้เป็นสิ่งที่น้องต้องชดใช้กลับมา ตามกรรมของเรา ที่ต่างวาระกัน 🙏”
ข้อความของหมออั้มไม่ได้ระบุชื่ออาร์ตโดยตรง แต่เป็นการโพสต์ในช่วงที่คู่กรณีประกาศผลคำพิพากษา โดยเจ้าตัวระบุว่าได้ชดใช้ในส่วนของตนแล้ว พร้อมกล่าวถึงสิ่งที่อีกฝ่ายจะต้องชดใช้กลับมา แม้ก่อนหน้านี้จะเคยกล่าวขอโทษไปแล้วก็ตาม
สำหรับข้อพิพาทระหว่างอาร์ตกับหมออั้ม เริ่มต้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 หลังหมออั้มโพสต์เฟซบุ๊กเล่าถึงพระเอกกล้ามโตโดยไม่ระบุชื่อ อ้างว่าเคยได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่คนหนึ่ง ทั้งการสนับสนุนงานในวงการบันเทิงและการให้ยืมเงินดาวน์บ้านโดยไม่คิดดอกเบี้ย
ต่อมาผู้ใหญ่คนนี้ประสบปัญหาทางการเงิน จึงติดต่อขอยืมเงินจากพระเอกที่เคยช่วยเหลือ แต่กลับถูกปฏิเสธ ทั้งที่นักแสดงยังโพสต์ภาพใช้ชีวิตอย่างมั่งคั่ง ซื้อรถ ซื้อทอง และแจกเงินลูกน้องผ่านโซเชียลมีเดีย หมออั้มจึงวิจารณ์พฤติกรรมของพระเอกที่ไม่เปิดเผยชื่อ โดยใช้คำว่า “เนรคุณ” และ “สร้างภาพ”
หลังข้อความถูกเผยแพร่ อาร์ตออกมาตอบโต้ทันที เพราะเห็นว่ารายละเอียดหลายอย่างทำให้คนเข้าใจว่าหมายถึงตนเอง โดยเฉพาะเรื่องการแจกเงินลูกน้องและการมีผู้ใหญ่ติดต่อขอยืมเงิน พร้อมปฏิเสธว่าไม่เคยยืมเงินใครมาดาวน์บ้าน และยืนยันว่าเข้าวงการบันเทิงด้วยความสามารถของตัวเอง
ทั้งสองฝ่ายโต้ตอบกันผ่านโซเชียลมีเดียหลายครั้ง ก่อนร่วมพูดคุยผ่านรายการหน่วงทอล์ค เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2568 โดยหมออั้มยืนยันว่าข้อความต้นเรื่องไม่ได้หมายถึงอาร์ต เพราะตนรับฟังเรื่องราวมาจากบุคคลอื่นโดยไม่ทราบชื่อพระเอกที่ถูกกล่าวถึง และได้โพสต์ขอโทษไปแล้วหลายครั้ง
อย่างไรก็ตาม อาร์ตไม่ยอมรับคำชี้แจง โดยให้เหตุผลว่าการถูกกล่าวหาว่าเนรคุณส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของตนอย่างมาก เนื่องจากยึดถือเรื่องความกตัญญูมาตลอดชีวิต ก่อนที่ข้อพิพาทจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และทั้งสองฝ่ายต่างยื่นฟ้องร้องกันในข้อหาหมิ่นประมาท
ต่อมาวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 อาร์ตพร้อมทีมทนายความเดินทางไปยังศาลอาญาธนบุรี หลังศาลประทับรับฟ้องคดีที่ตนยื่นฟ้องหมออั้ม โดยเปิดเผยว่าเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 10 ล้านบาท ขณะที่หมออั้มยื่นฟ้องอาร์ตอีกคดีหนึ่ง พร้อมเรียกร้องค่าเสียหาย 50 ล้านบาท
ล่าสุด อาร์ตเป็นฝ่ายออกมาเปิดเผยผลคำพิพากษาในคดีที่ตนยื่นฟ้อง พร้อมประกาศชัยชนะ ขณะที่หมออั้มโพสต์ข้อความว่าได้ชดใช้ส่วนของตนแล้ว และกล่าวถึงสิ่งที่อีกฝ่ายต้องชดใช้ในภายหลัง ส่วนความคืบหน้าของคดีที่หมออั้มเป็นฝ่ายฟ้องอาร์ต ยังไม่มีรายละเอียดผลการพิจารณาเพิ่มเติม
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