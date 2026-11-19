MEA ประกาศดับไฟ 19-20 พ.ย. 69 รวม 13 จุด กทม. นนทบุรี เช็กถนนและเวลา
การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในวันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน 2569 รวม 13 จุด แบ่งเป็นวันที่ 19 พฤศจิกายน 8 จุด และวันที่ 20 พฤศจิกายน อีก 5 จุด ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
เหตุผลคือการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน จุดที่ดับไฟนานที่สุดกินเวลา 7 ชั่วโมง ตั้งแต่ 08.30 น. ถึง 15.30 น. ส่วนจุดที่สั้นที่สุดราว 3 ชั่วโมงครึ่ง
ไฟดับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569
กรุงเทพมหานคร 7 จุด
- 08.30 น. ถึง 12.00 น. ถนนบางขุนเทียน ซอยบางขุนเทียน ซ.6 (ซ.พระยามนธาตุ แยก 1-4)
- 08.30 น. ถึง 13.00 น. ริมถนนพระราม 2 บริเวณหน้าปั๊มบางจาก ถึงก่อนถึงซอยพระราม 2-82
- 08.30 น. ถึง 15.30 น. ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 98
- 08.30 น. ถึง 15.30 น. ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 52/1
- 08.30 น. ถึง 15.30 น. ถนนสุขุมวิท 93 ซอยพึ่งมี 22
- 09.30 น. ถึง 14.00 น. ถนนบางนา-ตราด 3 ซอยบัวเกิด 1/1 และ 1/3
- 09.30 น. ถึง 15.30 น. ถนนหมู่บ้านนักกีฬา ซอย 12 แยก 7 และริมคลองทับช้างบน
นนทบุรี 1 จุด
- 08.30 น. ถึง 15.30 น. ริมถนนบางม่วง-บางคูลัด บริเวณหมู่บ้านมัณฑนา
ไฟดับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569
วันที่สองอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด 5 จุด โดยกระจุกตัวอยู่แถบลาดพร้าวมากที่สุด
- 08.30 น. ถึง 12.00 น. ริมถนนเอกชัย บริเวณปั๊ม CALTEX ถึงปั๊ม CALTEX
- 09.00 น. ถึง 12.00 น. ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 140 ทั้งซอย
- 09.00 น. ถึง 12.00 น. ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 136
- 09.00 น. ถึง 12.00 น. ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 128/1 ดับเฉพาะสถานีสูบน้ำ
- 09.30 น. ถึง 13.00 น. ถนนหมู่บ้านนักกีฬา ซอยตลาดหมู่บ้านนักกีฬา
เช็กพื้นที่ของตัวเองได้ที่ไหน
MEA เปิดหน้า ประกาศดับไฟที่ใกล้จะถึง บนเว็บไซต์ของตัวเอง ซึ่งค้นได้ทั้งจากวันที่ เวลาเริ่มดับ เวลาสิ้นสุด และชื่อถนนหรือบริเวณ ใครไม่แน่ใจว่าบ้านหรือร้านอยู่ในเขตที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ ตรวจสอบจากหน้านี้ได้โดยตรง หรือโทรศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง
รายการบนเว็บไซต์ MEA ยังขึ้นประกาศของวันที่ 21 พฤศจิกายนและวันถัดไปไว้แล้วหลายจุด ทั้งในกรุงเทพฯ และนนทบุรี ใครมีแผนที่ต้องใช้ไฟต่อเนื่องช่วงปลายสัปดาห์ควรเช็กล่วงหน้า เพราะรายการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้
ระหว่างไฟดับ ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไวต่อไฟกระชากไว้ก่อน ชาร์จโทรศัพท์และอุปกรณ์สำรองไฟให้เต็ม และเลี่ยงการเปิดตู้เย็นบ่อยเพื่อรักษาความเย็นไว้ให้นานที่สุด
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อ้างอิงจาก: ประกาศดับไฟ การไฟฟ้านครหลวง , ฐานเศรษฐกิจ