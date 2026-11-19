สาวงง หยิบอาหารผิด โอนคืนผู้เสียหายแล้ว เจอนิติฯ ส่งบิลปรับ 2 พัน ขู่ตัดคีย์การ์ด
สาวงง หยิบอาหารผิดถุง โอนคืนลูกบ้านผู้เสียหายแล้ว ผ่านไป 2 วัน นิติบุคคล เรียกเก็บค่าเปิดกล้อง 2,000 จ่องดใช้ส่วนกลาง-ตัดคีย์การ์ดทุกใบ
กลายเป็นประเด็นไวรัลที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ขณะนี้ หลังจากที่สาวเจ้าของเรื่องเล่าในคลิปว่า หยิบอาหารไปผิดถุงโดยไม่ได้ตั้งใจ และไม่มีเจตนาขโมย เมื่อทราบว่าผิดพลาดจึงรีบโอนเงินชดใช้ค่าเสียหายไปเรียบร้อยแล้ว แต่กลับได้รับบิลเรียกเก็บเงินค่าปรับเปิดกล้องวงจรปิด 2,000 บาท แบบงงๆ
เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 69 ตนและลูกบ้านอีกห้องหนึ่งบังเอิญสั่งอาหารเมนูเดียวกันคือ “ไก่ต้มน้ำปลา” โดยให้ไรเดอร์มาส่ง ณ จุดวาง-รับของที่ทางคอนโดจัดเตรียมเอาไว้ให้
โดยเจ้าของคลิปสั่งอาหารผ่านแอปฯ ในราคา 111 บาท เมื่อเวลา 14:13 น. และลงไปหยิบอาหารเมื่อเวลาประมาณ 15:05 น. ต่อมาเวลา 18:13 น. นิติบุคคลทักไลน์มาสอบถามผู้โพสต์ว่า “วันนี้ลูกบ้านได้หยิบอาหารผิดไปไหมคะ” ซึ่งในตอนแรกผู้โพสต์ตอบกลับไปว่า “ไม่ได้หยิบผิด เพราะตัวเองก็สั่งไก่ต้มน้ำปลามา” พร้อมส่งภาพแคปหน้าจอคำสั่งซื้อให้ดูเป็นหลักฐาน
ทางนิติบุคคลจึงแจ้งกลับมาว่า อาหารที่ผู้โพสต์สั่งยังวางอยู่ข้างล่างที่จุดรับอาหารของคอนโด และทางนิติฯ ก็ได้ส่งภาพถุงอาหารที่มีใบเสร็จรหัส ของผู้โพสต์ส่งมาให้ดูทางแชต
เมื่อผู้โพสต์เห็นภาพจึงรู้ตัวว่าหยิบผิดไปจริง โดยพิมพ์ตอบนิติบุคคลไปในแชตทันทีว่า “งั้นน่าจะผิดจริงค่ะ ว่าละทำไมวันนี้ กล่องมาเล็กกว่าปกติ” พร้อมถามนิติบุคคลว่าต้องโอนเงินคืนให้ลูกบ้านอีกคนไหม ซึ่งนิติบุคคลแจ้งว่าจะขอคุยกับลูกบ้านที่โดนหยิบผิดก่อน แล้วจะรีบแจ้งกลับ
ต่อมาในวันที่ 15 พ.ย. 69 เวลา 15:30 น. นิติบุคคลได้ส่งภาพรายการอาหารของลูกบ้านผู้เสียหายมาให้สาวเจ้าของคลิปดู พร้อมแจ้งว่า “ยอดอาหารจำนวน 108 บาทค่ะ” และสาวเจ้าของคลิปก็ได้ทำการโอนเงินค่าอาหารคืนให้ผู้เสียหายตามจำนวนเงินที่แจ้ง ในเวลา 15.31 น. พร้อมส่งสลิปโอนเงินและพิมพ์ข้อความว่า “ขอโทษด้วยนะคะ”
ทางนิติบุคคลตอบกลับในแชตว่า “รับทราบค่ะผู้เช่า” ทำให้สาวเจ้าของเรื่องเข้าใจว่าเรื่องราวทั้งหมดได้เคลียร์จบลงเรียบร้อยแล้ว
ผ่านไป 2 วัน ในวันที่ 17 พ.ย. 69 เวลา 17:02 น. นิติบุคคลได้ส่ง “หนังสือปรับ” เข้ามาในไลน์ของสาวเจ้าของเรื่อง โดยเนื้อหาในหนังสือ ระบุว่า
“เนื่องด้วยนิติบุคคลฯ ได้รับการร้องเรียนว่าได้สั่งอาหารมา 1 รายการ โดยให้มาส่งที่คอนโดและสูญหายไป จากการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแล้วพบว่า ผู้ใช้ห้องชุดของท่านได้หยิบพัสดุดังกล่าวไป เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 15.05 น. เป็นการสร้างความเดือดร้อนเสียหายเป็นอย่างมาก นิติบุคคลฯ ขอเรียกค่าธรรมเนียมในการเปิดกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามของสูญหาย จำนวน 2,000 บาท
ทางนิติบุคคลฯ จึงขอให้ท่านนำเงินค่าปรับมาชำระที่สำนักงานนิติบุคคลฯ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 หากเลยกำหนด นิติบุคคลฯ จะงดบริการสาธารณูปโภคส่วนกลางทุกชนิด รวมทั้งจะยกเลิกการใช้บัตรคีย์การ์ดเข้าออกอาคารของห้องชุดทุกใบ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือให้ท่านชำระค่าปรับและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด”
หลังจากได้รับหนังสือเจ้าของโพสต์ก็ได้มีการทักไลน์ไปสอบถามในทันทีว่า “ตนหยิบไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่มีเจตนาขโมย และได้ชำระเงินคืนให้ลูกบ้านอีกคนไปแล้ว เรื่องนี้สร้างความเสียหายอะไร และเก็บเงินเนื่องจากอะไร”
ต่อมาเวลา 19:24 น. ทางนิติบุคคลได้ชี้แจงเหตุผลในแชตว่า “ทางลูกบ้านห้องอื่นร้องเรียนเรื่องการหยิบอาหารผิดไป ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เช่าหยิบผิดไปจริง ทางนิติบุคคลจึงเรียกปรับค่าธรรมเนียมในการดูกล้องวงจรปิด เป็นระเบียบและข้อปฏิบัติของทางนิติบุคคลค่ะ”
ผู้โพสต์ได้โต้แย้งกลับไปว่า “ตัวเองไม่ได้เป็นคนขอเปิดกล้องวงจรปิด ลูกบ้านอีกคนเป็นคนขอเปิด ทำไมถึงมาเรียกเก็บเงิน 2,000 บาทจากฝั่งตน และถ้าเดือดร้อนจริงทำไมไม่แจ้งตั้งแต่วันแรก แต่เพิ่งมาเรียกเก็บหลังจากที่โอนค่าข้าวคืนไปแล้ว 2 วัน ตนมองว่าเงิน 2,000 บาทนั้นเกินกว่าเหตุและไม่สมควรนำมาเรียกเก็บกับลูกบ้านในลักษณะนี้”
ทั้งนี้ชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็นหลายมุมมอง ชาวเน็ตบางส่วนแสดงความเห็นว่า เข้าใจความรู้สึกของคนที่โดนหยิบข้าวผิด เพราะนอกจากเสียเวลาและเสียความรู้สึกตอนหิวแล้ว บางครั้งร้านปิดสั่งใหม่ไม่ได้ อีกทั้งนิติบุคคลต้องเสียเวลาไล่ดูกล้องวงจรปิด และลูกบ้านคนอื่นก็เสียความเป็นส่วนตัวจากการเปิดกล้อง จึงมองว่าผู้โพสต์ควรตรวจสอบบิลหรือเลขออเดอร์ให้ดีก่อนหยิบ
แต่ในขณะเดียวกันชาวเน็ตเกือบทุกคนก็เห็นพ้องตรงกันว่าค่าปรับ 2,000 บาทนั้นสูงเกินไป ขณะที่มีผู้ใช้รายหนึ่งระบุว่า คอนโดของตนก็ปรับสูงแบบนี้เช่นกัน เพราะมีคนหยิบของผิดบ่อย การมีกฎปรับหนักจะช่วยให้คนหยิบผิดระมัดระวังและจำได้แม่นยำขึ้น
ทั้งนี้ชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยตั้งข้อสังเกตถึงอำนาจของนิติบุคคล ว่า นิติบุคคลไม่มีสิทธิ์ตัดคีย์การ์ดลูกบ้าน แม้แต่กรณีไม่ชำระค่าห้อง เจ้าของก็ยังไม่มีสิทธิ์ตัดคีย์การ์ดเองโดยไม่มีคำสั่งศาล พร้อมแนะนำให้ผู้โพสต์ไปแจ้งความ ขณะที่บางส่วนแนะนำให้ตรวจสอบคู่มือผู้พักอาศัยและกฎระเบียบของอาคารชุดดังกล่าวว่ามีข้อบังคับเรื่องการเก็บค่าปรับเปิดกล้องวงจรปิดระบุไว้จริงหรือไม่
ล่าสุดเจ้าของโพสต์ได้มีการอัดคลิปอัปเดตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวข้างต้น โดยได้มีการลงไปที่สำนักงานนิติบุคคลของคอนโด เพื่อพูดคุยกับผู้ที่ลงนามเซ็นชื่อในหนังสือเรียกค่าปรับ แต่ทางเจ้าหน้าที่นิติบุคคลฯ แจ้งว่าไม่สามารถคุยได้เนื่องจากผู้ลงนามอยู่ที่กรุงเทพฯ ไม่ได้อยู่ที่พัทยา แต่ได้ให้มีการเขียนหนังสือร้องเรียนไป เพื่อขออนุโลม
จากนั้นทางนิติบุคคลฯ ได้มีการส่งหนังสือแจ้งกลับมา เนื้อหาในเอกสารระบุว่า “ตามที่นิติบุคคลฯ ได้ออกหนังสือเรียกค่าธรรมเนียมในการเปิดกล้องวงจรปิด เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของร่วมท่านอื่น และตรวจสอบแล้วพบว่าท่านได้หยิบอาหารไปนั้น
ต่อมาท่านได้ชี้แจงว่าเป็นการเข้าใจผิด ไม่ได้ตั้งใจเพราะได้สั่งอาหารประเภทเดียวกัน จึงหยิบอาหารสลับกัน และได้มีการชำระค่าอาหารคืนให้เรียบร้อยแล้ว นิติบุคคลฯ จึงพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุโลมไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามที่ท่านแจ้งมา ขอให้ท่านระมัดระวังอย่าได้กระทำเหตุการณ์ดังกล่าวอีก”
อ้างอิงจาก : @lia.serenity