ฎีกาพิพากษายืน จำคุก “พิมชนก” 2 ปี คดี ม.112 จากโพสต์เฟซบุ๊กปี 2565
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ศาลจังหวัดเชียงใหม่อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีของ พิมชนก จิระไทยานนท์ นามสกุลเดิม ใจหงษ์ นักกิจกรรมวัย 29 ปี ซึ่งถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จากการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเมื่อปี 2565 โดยศาลฎีกาพิพากษายืน ลงโทษ จำคุก 2 ปี ทำให้เธอถูกนำตัวไปคุมขังที่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
คดีนี้มีจุดเริ่มต้นจากข้อความที่พิมชนกโพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกล่าวถึง “รัฐบาล” และ “สถาบัน” โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวหาว่าคำว่า “สถาบัน” ในข้อความหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานภูมิหลังคดีว่า พิมชนกถูกจับกุมที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ก่อนถูกนำตัวไปยัง สภ.แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานีตำรวจเจ้าของคดี และได้รับการประกันตัวระหว่างสอบสวน ต่อมาอัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565
ตลอดการต่อสู้คดี พิมชนกยอมรับว่าเป็นผู้โพสต์ข้อความจริง แต่ปฏิเสธว่าข้อความนั้นหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยชี้แจงว่าต้องการกล่าวถึงสถาบันการศึกษา และข้อความไม่ได้ระบุเจาะจงว่าหมายถึงสถาบันใด
ฝ่ายจำเลยยังโต้แย้งว่า การตีความกฎหมายอาญาต้องเป็นไปอย่างเคร่งครัด โดยมาตรา 112 บัญญัติคุ้มครองบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ จึงไม่ควรขยายความไปถึง “สถาบัน” โดยรวม
วันที่ 6 กันยายน 2566 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่ามีความผิด ลงโทษจำคุก 3 ปี ก่อนลดโทษหนึ่งในสาม เนื่องจากให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา คงเหลือ จำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา โดยศาลพิจารณาบริบทก่อนการโพสต์และพยานหลักฐานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองประกอบการวินิจฉัย
ต่อมาวันที่ 28 เมษายน 2568 ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น โดยเห็นว่าคำว่า “สถาบัน” ในบริบทของคดีหมายรวมถึงบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 112
หลังฟังคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ พิมชนกถูกคุมขังระหว่างรอคำสั่งประกันตัว กระทั่งวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยวางหลักประกัน 300,000 บาท พร้อมเงื่อนไขติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือกำไล EM ก่อนเดินทางมาฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในครั้งนี้
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